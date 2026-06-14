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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Video | Yine 7-1: Almanya, Brezilya'daki senaryoyu tekrarladı... Curaçao ise tarihe geçti

FEATURES
Almanya - Curacao
Almanya
Curacao
Dünya Kupası
D. Advocaat
J. Nagelsmann
M. Neuer
L. Comenencia
F. Nmecha
N. Schlotterbeck
K. Havertz
J. Musiala
D. Undav
N. Brown
Almanya
Curaçao
ABD
Hollanda

Manshaft, derin izlerini bırakıyor

Almanya milli takımı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 5. Grubu maçlarında Pazar akşamı NRG Stadyumu'nda Curacao milli takımını 7-1 mağlup etti.

Almanya milli takımı turnuvadaki ilk üç puanını alırken, Curacao'nun puan tablosu boş kaldı. 5. grupta ayrıca Ekvador ve Fildişi Sahili milli takımları da yer alıyor.

Julian Nagelsmann maça şu kadroyla başladı: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz.

Curacao milli takımının teknik direktörü Hollandalı Dick Advocaat ise maça şu kadroyla başladı: Elui Roem, Cheryl Floranus, Armando Obispo, Richelly Bazouere, Deveron Vonvel, Tahit Chung, Levano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jürgen Lukadia, Sontay Hansen.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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    Deneyimli Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, maçın başlamasından önce tüm dikkatleri üzerine çekti. Curaçao ve Almanya milli marşlarının çalınmasının ardından, duygusal bir an yaşayarak gözyaşlarına boğuldu ve turnuvanın şimdiye kadarki en etkileyici anlarından birinde seyircilerin ve medyanın ilgisini üzerine çekti.

    78 yaş 260 gün olan Dick Advocaat, Dünya Kupası finallerinde bir milli takımı yöneten en yaşlı teknik direktör olarak, dünyanın en köklü turnuvasında yeni bir rekor kırdı.

    Advocaat, Dünya Kupası tarihinin en yaşlı teknik direktörü oldu. 38 yaş 326 gün yaşındaki Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile arasındaki yaş farkının 39 yıl 299 gün olduğu belirtildi. Bu, turnuva tarihinde karşı karşıya gelen iki teknik direktör arasındaki en büyük yaş farkıdır.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Noir, Matthäus'un rekorunu kırdı ve Meksika efsanesine yetişti

    Almanya milli takımının kalecisi Manuel Neuer, bu maçta futbol tarihine adını büyük harflerle yazdırdı. 40 yaş 79 günlük olan Neuer, Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda forma giyen en yaşlı Alman oyuncu olarak, 2000 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında Portekiz'e karşı 39 yaş 91 günlükken forma giyen Lothar Matthäus'un elinde bulunan rekoru kırdı. 2000 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında Portekiz'e karşı 39 yaş 91 günken oynadığı maçla kırdığı rekoru geride bıraktı.

    Alman kalecinin başarısı bununla da kalmadı. İstatistiklere odaklanan "Mr. Sheph" hesabı, Neuer'in Dünya Kupası finallerinde beşinci kez yer aldığını ve böylece 1950 ile 1966 yılları arasında turnuvanın beş ardışık edisyonunda yer alan Meksikalı Antonio Carbajal'ın tarihi rekoruna eşitlediğini belirtti.

    Bu başarıyla Neuer, Dünya Kupası tarihinde turnuvaya fiilen beş kez katılan ikinci kaleci oldu. Bu rakam, en üst seviyede gösterdiği olağanüstü istikrarı ve on beş yılı aşkın bir süredir dünyanın en iyi kalecileri arasında yerini koruma becerisini yansıtıyor.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Almanya'dan muhteşem bir başlangıç

    Maçın ilk dakikalarında yüksek tempo ve Alman milli takımının belirgin bir hücum baskısı görüldü. Almanlar, Curacao milli takımının düzenli savunma geri çekilmesine ve orta sahadaki fiziksel mücadelelere rağmen, başından itibaren kontrolü ele geçirmeyi ve rakibin planlarını altüst edecek erken bir gol atmayı hedefledi.

    Orta sahada Juninho Bacuna'nın Alman oyuncuya yaptığı sert müdahaleyle bir hücum durduruldu ve hakem Alman Milli Takımı lehine faul kararı vererek maçın ilk dakikalarından itibaren fiziksel mücadelenin şiddetini vurguladı.

    Almanya milli takımı golü açmak için fazla beklemedi. Sol kanattan başlatılan organize bir takım hücumunda oyuncular topu yüksek bir akıcılıkla birbirlerine pasladıktan sonra top ceza sahası içindeki Nemes'e ulaştı ve Nemes, kalecinin soluna sert bir şut göndererek 6. dakikada ilk golü attı.

    Bu erken golle Nemes, Alman milli takım tarihine adını yazdırdı. Nemes, 3 Temmuz 2010'da Thomas Müller'in Arjantin karşısında kaydettiği golün ardından, Dünya Kupası'nda Alman milli takımı için en hızlı golü atan oyuncu oldu. Bu, mevcut neslin karakteristik özelliği olan aktif başlangıcı simgeliyordu.

    Bunun ardından Almanya, baskıyı artırmak ve erken bir fark yaratmak için açık bir çaba göstererek, forvet hattında sürekli hareketlerle üstünlüğünü pekiştirmeye çalıştı. Curaçao milli takımı ise şoku atlatmaya ve yavaş yavaş maça geri dönmeye çalıştı.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Curacao, Fas ve Cezayir'in izinden gidiyor

    Curacao milli takımı, 21. dakikada Levano Comenensia'nın golüyle skoru eşitledi. Comenensia, ceza sahası sınırından attığı güçlü şutla kaleci Manuel Neuer'in sağ tarafına göndererek muhteşem bir gol kaydetti.

    Curacao, 1994 Dünya Kupası'nda Bulgaristan'a karşı 21. dakikada gol atan Nijerya'dan bu yana, Dünya Kupası tarihindeki ilk maçının ilk 21 dakikasında gol atan ilk takım oldu.

    Curacao, Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında en az bir gol atmayı başaran 11. CONCACAF üyesi milli takım oldu. Bu konuda CONCACAF'ı geride bırakan tek konfederasyon, Dünya Kupası'nda gol atmış 12 takıma sahip Afrika ve listeyi 33 takımla başı çeken Avrupa'dır.

    Ayrıca Curacao, Dünya Kupası'nın açılış maçında, o zamanlar şampiyon olan Almanya'ya karşı gol atan üçüncü takım oldu. Bunu, 1970 Dünya Kupası'nda 2-1 yenilen Fas milli takımı, ardından 1982 Dünya Kupası'nda 2-1'lik tarihi bir galibiyet elde eden Cezayir milli takımı izlemiş, ardından 2026 Dünya Kupası'nda Curacao da bu listeye katılmıştır.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Almanya'nın girişimleri

    Almanya milli takımı, blok oluşturup hızlı kontrataklara dayanan Curacao milli takımının savunmasının belirgin bir şekilde geri çekilmesiyle, oyunun kontrolünü üstlendiği arka arkaya gelen dönemlerin başlangıcında yoğun hücum baskısını sürdürdü.

    Maçın en önemli anlarından biri, Jamal Musiala'nın sağ kanattan ceza sahası içine girip şut çekmesi oldu, ancak savunma son anda müdahale ederek topu köşe vuruşuna çevirdi ve bu vuruş rakip kaleyi doğrudan tehdit etti.

    Almanların tehlikesi bununla da bitmedi. Leroy Sané, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak savunmanın kararlı müdahalesi, bu fırsatın golle sonuçlanmasını engelledi ve top tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

    Bu sürekli baskıya rağmen, Curacao milli takımı, Bakona'nın ceza sahası dışından attığı güçlü bir şutla sınırlı bir hücum girişiminde bulundu, ancak top üst direğin üzerinden dışarı çıktı ve kaleye gerçek bir tehdit oluşturmadı.

    Başka bir pozisyonda ise Kai Havertz, sağ kanattan ceza sahası içinde hareketlerini sürdürdü, ancak savunma tekrar müdahale ederek topu Almanya lehine köşe vuruşuna uzaklaştırdı. Bu sahne, Curacao savunmasının Alman takımının sürekli hücum dalgasını durdurmak için gösterdiği azmi yansıtıyordu.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Schlötterbeck iz bırakıyor... ve Faslı Ferman

    38. dakikada Almanya milli takımı, sağ kanattan gelen köşe vuruşundan gelen mükemmel ortayı değerlendiren Nico Schlotterbeck'in güçlü kafa vuruşuyla tekrar öne geçti.

    Niko Schlotterbeck'in golü, Dünya Kupası tarihinde aynı maçta Borussia Dortmund'dan iki oyuncunun gol attığı ikinci maç oldu. Bunun tek örneği, 2006 Dünya Kupası'nda Çek Cumhuriyeti'nin ABD'yi 3-0 yendiği maçta Jan Koller ve Tomas Rosicky'nin gol atmasıydı.

    İlk yarı bitmeden önce, Faslı uluslararası hakem Jalal Jaid, ceza sahası içinde Richidley Bazoer'in Felix Nmecha'ya yaptığı sert müdahale sonrasında Almanya lehine penaltı kararı verdi.

    Kay Havertz penaltıyı kullanmak için öne çıktı ve uzatma dakikalarının 5. dakikasında üçüncü golü atmayı başardı. Böylece ilk yarı Almanya'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mousiala'nın golü Real Madrid'in tahtını sarsıyor

    İkinci yarı heyecan verici bir şekilde başladı; Musiala, ikinci yarının başında, tam olarak 47. dakikada, Almanya milli takımının dördüncü golünü attı. Joshua Kimmich'ten harika bir pas aldıktan sonra, ceza sahası içinde topu kontrol etti ve sol ayağıyla güçlü bir vuruşla topu ağlara gönderdi, Almanların açık üstünlüğünün yaşandığı bu gecede yeni bir gol daha kaydetti.

    Musiala'nın etkisi sadece ülkesinin üstünlüğünü pekiştirmekle kalmadı, golü aynı zamanda tarihi bir değere de sahipti. Bayern Münih oyuncusunun attığı gol, Bavyera kulübünün oyuncularının Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 80'e çıkardı.

    Böylece Bayern Münih, oyuncuları aracılığıyla Dünya Kupası tarihindeki en fazla gol katkısı yapan kulüp oldu ve 79 golle Real Madrid'in elinde bulunan önceki rekoru geride bıraktı.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Güçlü müdahaleler… ve tehlikeli bir saldırı

    Maç, Almanların belirgin hücum baskısı ve birçok kez maçın gidişatını değiştirebilecek tehlikeli pozisyonlar eşliğinde, arka arkaya heyecan verici anlara ve sert mücadelelere sahne oldu.

    Saldırı, Joshua Kimmich'in sağ kanattan yaptığı isabetli ortayla başladı ve top ceza sahası içine girdi, ancak savunma sert bir şekilde müdahale etti ve topun kesin bir gol fırsatına dönüşmeden önce kritik bir anda uzaklaştırmayı başardı.

    Sahanın ortasında, Curacao'lu bir oyuncunun Jamal Musiala'ya yaptığı sert müdahalenin ardından fiziksel gerginlik tırmandı ve hakem oyunu durdurarak Almanya'ya avantaj verdi; bu sahne, maçın bu aşamasındaki mücadelelerin şiddetini yansıtıyordu.

    Almanya oyuncuları da Tahith Chong'a benzer bir müdahaleyle karşılık verdi. Bu durum, hakemin ceza sahası yakınındaki sol kanattan Curacao lehine bir faul kararı vermesine neden oldu ve konuk takıma Alman kalecisini tehdit eden bir duran top fırsatı verdi.

    Hücumda ise Leroy Sané, hızlı bir koşuyla Curaçao savunmasını zorlamaya devam etti ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girip sağ köşeye doğru güçlü bir şut çekti, ancak top sol direğin yanından dışarı çıktı ve farkı açabilecek bir fırsatın kaçırılması büyük bir üzüntü yarattı.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brown kutlamaları coşturuyor

    Almanya milli takımı, Curacao karşısında hücum gücünü sergilemeye devam etti; Nathaniel Brown, maçın 64. dakikasında Mannschaft'ın beşinci golünü attı. Gol, Deniz Undav'ın isabetli pasıyla başlayan organize bir atak sonucunda geldi. Pas, ceza sahası içinde savunma oyuncularının markajından uzak kalan Nathaniel Brown'a ulaştı. Brown, önündeki boşluğu değerlendirerek sol ayağıyla kalecinin soluna sert bir şut çekti ve top ağlara giderek Almanya'nın beşinci golünü kaydetti.

    Bu gol, Alman gol şölenine yeni bir katkı olmakla kalmadı, aynı zamanda Dünya Kupası'nda Alman milli takımı için yeni bir tarihsel rekor da getirdi. İstatistiklere göre, Alman milli takımı, Dünya Kupası tarihinde bir maçta beş veya daha fazla gol atan en fazla takım rekorunu pekiştirdi. Bu başarıyı onuncu kez gerçekleştiren Almanya, en yakın rakiplerinden açık ara farkla önde yer alıyor.

    Alman milli takımı, beş veya daha fazla gol attığı 10 maçla bu tarihi listenin başında yer alırken, onu 7 maçla Brezilya, 6 maçla Macaristan takip ediyor. Arjantin milli takımı ise 5 maçla dördüncü sırada yer alıyor.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Undav yarayı genişletiyor

    Almanya milli takımı, Curaçao karşısında gol yağmuruna devam etti. Deniz Undav, maçın 78. dakikasında altıncı golü atarak Mannschaft'ın karşılaşmadaki ezici üstünlüğünü perçinledi.

    Gol, Joshua Kimmich'in ceza sahası içindeki mükemmel pasının ardından geldi. Pas, ideal bir pozisyonda bulunan Undav'a ulaştı ve Undav, tereddüt etmeden topu sert bir şekilde kalecinin sağ tarafına göndererek Almanya'nın altıncı golünü kaydetti.

    Ondav sadece gol atmakla kalmadı, oyuna oyundan sonra girerek bir asist yaptı ve bir gol attı, böylece maçtaki etkileyici performansını sürdürdü.

    İstatistiklere göre, Deniz Undav, Dünya Kupası tarihinde tek bir maçta hem gol atan hem de asist yapan üçüncü Alman yedek oyuncu oldu ve Dünya Kupası tarihinin önde gelen isimlerinden oluşan sınırlı bir listeye katıldı. Bu isimler şunlardır: "Rudi Völler – Arjantin 3-2 Almanya (1986 Finali), Niklas Füllkrug – Kosta Rika 2-4 Almanya (2022 Grup Aşaması), Deniz Undav – Almanya 6-1 Curaçao (2026 Grup Aşaması)".

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Havertz çıtayı yükseltiyor... Brezilya zirveden düşüyor

    88. dakikada, Kai Havertz'in maçtaki yedinci golünü atmasıyla Alman milli takımı Curacao karşısında gol yağmuruna devam etti ve maçın son anlarına kadar Mannschaft'ın ezici üstünlüğünü teyit etti.

    Gol, Havertz'in rakip kaleye doğru tam bir teke tek pozisyonda koşmasıyla geldi. Havertz, savunma baskısı olmadan ceza sahasına girdi ve kaleciyi aşan muhteşem bir "lobi" vuruşuyla topu ağlara göndererek Almanya'nın yedinci golünü kaydetti.

    Bu golle Alman milli takımı, 8 Temmuz 2014'te Brezilya ile oynadığı ve 7-1 sonuçlanan ünlü yarı final maçından bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçında yedi gol attı.

    Almanya ayrıca Dünya Kupası'ndaki tarihi rekorunu pekiştirerek, turnuva tarihinin en çok gol atan milli takımı rekorunun sahibi oldu ve Brezilya'yı sadece bir gol farkla geride bıraktı.

    Tarihsel sıralama şu şekildedir: "Almanya: 239 gol, Brezilya: 238 gol". Böylece Mannschaft, turnuva tarihinin en büyük milli takımlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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