El-Soulia, MBC Mısır 2 kanalında yaptığı televizyon açıklamasında, Al-Ahly ile sözleşmesini yenilemek üzere görüşmelere girdiğini, ancak tarafların vizyonlarında büyük bir fark olduğunu fark ederek şaşırdığını belirterek, "Ben iki sezonluk bir sözleşme yenilemesi istiyordum, ancak kulüp sadece bir sezonluk sözleşmede ısrar etti" dedi.

O dönem teknik direktör olan Marcel Koller'in kendisine açıkça bir sonraki sezonda ilk 11'de yer almayacağını söylediğini de sözlerine ekledi.

"Olanlar beni kızdırdı ve o anda sonun yaklaştığını hissettim. Bu, hak ettiğim bir son değildi" diye ekledi.