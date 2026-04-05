Şu anda Ceramica Cleopatra'da forma giyen Amr El-Soulia, Al-Ahly yönetimine sert bir saldırıda bulunarak, geçen sezonun sonunda "Kırmızı Kale"den ayrılışının ardındaki ilginç ayrıntıları ortaya çıkardı ve beklediği takdiri görmediğini vurguladı.
Video | El Solia ateş püskürdü: Al Ahli beni takdir etmedi... Taraftarlara veda edemediğim için üzülüyorum
Hak ettiğim son değildi
El-Soulia, MBC Mısır 2 kanalında yaptığı televizyon açıklamasında, Al-Ahly ile sözleşmesini yenilemek üzere görüşmelere girdiğini, ancak tarafların vizyonlarında büyük bir fark olduğunu fark ederek şaşırdığını belirterek, "Ben iki sezonluk bir sözleşme yenilemesi istiyordum, ancak kulüp sadece bir sezonluk sözleşmede ısrar etti" dedi.
O dönem teknik direktör olan Marcel Koller'in kendisine açıkça bir sonraki sezonda ilk 11'de yer almayacağını söylediğini de sözlerine ekledi.
"Olanlar beni kızdırdı ve o anda sonun yaklaştığını hissettim. Bu, hak ettiğim bir son değildi" diye ekledi.
Al-Ahli bana diğerleri gibi davranmadı
El-Soulia, müzakere sürecinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek, diğer oyunculara kıyasla kendisine gösterilen takdir eksikliğine dikkat çekti ve şöyle dedi: "Eski oyunculara gösterilen takdir, bana gösterilmedi; bu da beni çok öfkelendirdi. Müzakereler hiç de iyi geçmedi."
Ve şöyle devam etti: "Son sezonumda, o dönemki sportif direktör Muhammed Ramazan dışında kulüpten hiçbir yetkili benimle görüşmedi, bu benim için şok edici bir durumdu."
Yönetmelik ihlali
Eski Al-Ahli oyuncusunun öfkesi bununla kalmadı; kulübü tüzüğüne aykırı davranmakla suçlayarak şöyle dedi: "Al-Ahli, sözleşmemdeki pay payı maddesini iptal etmeyi reddetti; oysa tüzükte, 300'den fazla maça çıkmış hiçbir oyuncuya bu maddenin uygulanmayacağı belirtiliyor."
Şok edici bir son
El-Sulei, teknik kadronun değişmesinin ardından sonun şok edici bir şekilde geldiğini belirtti. Spor direktörü Muhammed Yusuf kendisiyle iletişime geçerek yeni teknik direktör Ribeiro’nun onu Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna almama kararını iletti ve ayrılma konusunda anlaşmaya varıldı.
Ciddi bir yara
Sözlerini şöyle tamamladı: "Gidişimin şekli beni çok üzdü. Daha erken duyurulmasını ve taraftarlardan hak ettiğim bir veda alabilmeyi umuyordum, ama bu olmadı."