VİDEO: 'Vahşi bir at gibi koşuyor' - Riccardo Calafiori, Gunners'ın League One takımını FA Cup'tan eledikten sonra Mansfield Town tarafından alay konusu oldu

Arteta, Declan Rice ve Viktor Gyokeres gibi yıldız isimleri dinlendirmek için yoğun bir rotasyon yapmayı tercih etmişti, ancak Calafiori ve Leandro Trossard ilk 11'de yer aldı. Bu karar ters tepmiş olabilir, çünkü her iki oyuncu da maçı tamamlayamadı. Belçika milli oyuncusu ilk olarak oyundan çıktı ve 38. dakikada Piero Hincapie ile değiştirilmeden önce sahada tedavi gördü.

Ardından, 76. dakikada Calafiori bacağını tutarak yere yığıldı ve sonunda genç oyuncu Jaden Dixon ile değiştirildi. Maçın bitiminden sonra gazetecilere konuşan endişeli Arteta, bu çift değişikliğin taktiksel olmadığını doğruladı ve her iki oyuncunun da fiziksel sorunlarla boğuştuğunu ve bu durumun maçın son dakikalarında elini zorladığını itiraf etti.

Arsenal teknik direktörü, yıldız oyuncularının durumuyla ilgili Football London'a yaptığı açıklamada açık sözlüydü: "İkisi de ufak tefek sakatlıkları vardı. Maça devam etmek için kendilerini rahat hissetmiyorlardı. Ve bunun olabileceğini biliyordum, özellikle de bugün oynadığımız koşullarda. Bu yüzden onları oyundan almak zorunda kaldık." Bu haber, Calafiori'nin 10 maç boyunca kenarda kalmasına neden olan kas sakatlığından yeni döndüğü için, Arsenal taraftarları için özellikle üzücü.