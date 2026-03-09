Çeviri:
VİDEO: 'Vahşi bir at gibi koşuyor' - Riccardo Calafiori, Gunners'ın League One takımını FA Cup'tan eledikten sonra Mansfield Town tarafından alay konusu oldu
Mansfield, TikTok'a, Arsenal'in açık sözlü kişiliği Lee Gunner'ın seslendirmesini içeren, yoğun bir şekilde düzenlenmiş bir klip yükledi. Görüntülerde eski Bologna savunucusunun sahada koşarken, seslendirme onu "vahşi bir at gibi" koştuğu için alay ediyor. Derleme daha sonra, Tribuna'ya göre, genç bir Mansfield taraftarının kendisine kaba bir el hareketi yaptığı iddia edilen Calafiori'nin, görünürde şaşkın bir şekilde "Neden?" diye tekrar tekrar sorduğu sahneye geçiyor. Calafiori, alt ligdeki rakibe karşı karışık bir öğleden sonra geçirdi ve sonunda sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı, ancak yılmaz çalışma temposu nedeniyle Arsenal taraftarları arasında hala en sevilen oyuncularından biri olmaya devam ediyor.
Arteta, sakatlıklarla ilgili güncel bilgi verdi
Arteta, Declan Rice ve Viktor Gyokeres gibi yıldız isimleri dinlendirmek için yoğun bir rotasyon yapmayı tercih etmişti, ancak Calafiori ve Leandro Trossard ilk 11'de yer aldı. Bu karar ters tepmiş olabilir, çünkü her iki oyuncu da maçı tamamlayamadı. Belçika milli oyuncusu ilk olarak oyundan çıktı ve 38. dakikada Piero Hincapie ile değiştirilmeden önce sahada tedavi gördü.
Ardından, 76. dakikada Calafiori bacağını tutarak yere yığıldı ve sonunda genç oyuncu Jaden Dixon ile değiştirildi. Maçın bitiminden sonra gazetecilere konuşan endişeli Arteta, bu çift değişikliğin taktiksel olmadığını doğruladı ve her iki oyuncunun da fiziksel sorunlarla boğuştuğunu ve bu durumun maçın son dakikalarında elini zorladığını itiraf etti.
Arsenal teknik direktörü, yıldız oyuncularının durumuyla ilgili Football London'a yaptığı açıklamada açık sözlüydü: "İkisi de ufak tefek sakatlıkları vardı. Maça devam etmek için kendilerini rahat hissetmiyorlardı. Ve bunun olabileceğini biliyordum, özellikle de bugün oynadığımız koşullarda. Bu yüzden onları oyundan almak zorunda kaldık." Bu haber, Calafiori'nin 10 maç boyunca kenarda kalmasına neden olan kas sakatlığından yeni döndüğü için, Arsenal taraftarları için özellikle üzücü.
- AFP
Gunners için büyük sınavlar yaklaşıyor
Arsenal, İtalyan oyuncunun sezonun kaderini belirleyecek maçlarda forma giyip giyemeyeceğini görmek için gergin bir bekleyişe girdi. Mart ayı uluslararası maç arası yaklaşırken, kuzey Londra ekibi Bayer Leverkusen ile iki maçlı Şampiyonlar Ligi mücadelesini ve Everton ile Premier Lig karşılaşmasını geçmek zorunda. Bu sezon dört farklı kulvarda kupa mücadelesi veren Arteta için, sakatlıkların zamanlaması daha kötü olamazdı.
Nihai hedef, 22 Mart'ta Wembley'de Manchester City ile Carabao Cup finalinde karşılaşacak olan kulübün yolculuğu olmaya devam ediyor. Calafiori'nin enerjisini kadrosunda kullanabilmek, kuzey Londralılar birden fazla cephede kupa kazanmaya çalışırken Arteta'ya daha fazla seçenek sunacak. Şu an için savunma oyuncusu iyileşmeye odaklanmak ve League One kulübünün yaptığı "şakalar" ile başa çıkmak zorunda kalacak.