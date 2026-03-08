Goal.com
Weston McKennie Luciano Spalletti Juventus 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Çeviri:

VİDEO: USMNT yıldızı Weston McKennie, Juventus golünün ardından kendi patronu tarafından tuhaf bir şekilde tokatlandı

USMNT yıldızı Weston McKennie, Juventus'un Pisa'yı 4-0 mağlup ettiği maçta gol attığını gördükten sonra kendi menajeri tarafından tuhaf bir şekilde tokatlandı. Amerika Birleşik Devletleri milli takımının orta saha oyuncusu, kanat bekinde oynayarak maçın 90 dakikasını tamamladı, ancak Luciano Spalletti tarafından yanağına tokat yedikten sonra başı ağrıyarak sahadan ayrılmış olabilir.

  • Juventus, kendi sahasında Serie A'da kapsamlı bir galibiyet elde etti.

    Söz konusu olay, Juve'nin Pisa ile oynadığı Serie A iç saha maçının ikinci yarısında meydana geldi. Kenan Yıldız 75. dakikada takımının üçüncü golünü attığında, maçın kontrolü tamamen Juve'deydi.

    Spalletti'nin 67. doğum günü vesilesiyle Yıldız, kutlama için bilerek saha kenarına doğru yöneldi. Birkaç takım arkadaşı da ona eşlik etti ve tutkulu teknik direktör de kutlamaya davet edildi.

    McKennie geç kalarak gruba katılmak için koşarken Spalletti tarafından tokatlandı. Sahaya dönmeden önce kendisine cesaret verici sözler söylendiği görüldü.

  • USMNT yıldızı McKennie'nin Juventus menajeri tarafından tokatlanmasını izleyin

  • McKennie, 2030 yılına kadar Juventus ile yeni sözleşme imzaladı.

    Spalletti'nin oyuncularından birine tokat attığı ilk kez değil. Ocak ayında da Lois Openda'yı Portekiz'in dev kulübü Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına göndermeden önce aynı şeyi yapmıştı.

    Bu hareket, öfke gösterisi olmaktan çok sevgi gösterisi gibi görünüyor. McKennie, bu sezon baş antrenörüne gülümseme nedeni oldu. Çok yönlü Amerikalı oyuncu, 2025-26 sezonunda sekiz gol ve yedi asist kaydetti.

    Savunmadan hücuma kadar birçok pozisyonda forma giyen McKennie, geçtiğimiz yaz serbest kalacağı için önceki sözleşmesinin bu yaz sona ermesi üzerine, 2030'a kadar yeni bir sözleşme imzalayarak transfer söylentilerini sonlandırdı.

    Eski Leeds United oyuncusu için Premier League'e transfer olasılığı gündeme gelirken, McKennie Torino dışındaki seçenekleri araştırmak yerine, tüm dikkatini ABD ile ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na verecek.

  • Weston McKennie Juventus 2025-26Getty

    McKennie, Bianconeri için kilit adam olarak görülüyor.

    USMNT efsanesi Tab Ramos, GOAL'aMcKennie hakkındaki değerlendirmesini şöyle yaptı: "Weston McKennie, sahada her pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Son birkaç aydır Juve için yaptıklarına bakın, onu her pozisyonda oynattılar - sağ bekten orta sahaya, hücum orta sahaya kadar. Her zaman ceza sahasında ve her zaman tehlikeli. Her zaman fark yaratıyor. Dürüst olmak gerekirse, Juventus'un toparlanması kısmen Weston McKennie'nin omuzlarında, o kadar iyi oynadı."

    Spalletti, McKennie'nin takım için ne kadar önemli hale geldiğinin farkında. 27 yaşındaki oyuncu, oyunundaki tam potansiyelini ortaya çıkarırken daha fazla teşvik görecek - bunlardan bazıları onun istediğinden daha acı verici olsa da.

