VİDEO: USMNT yıldızı Weston McKennie, Juventus golünün ardından kendi patronu tarafından tuhaf bir şekilde tokatlandı

Söz konusu olay, Juve'nin Pisa ile oynadığı Serie A iç saha maçının ikinci yarısında meydana geldi. Kenan Yıldız 75. dakikada takımının üçüncü golünü attığında, maçın kontrolü tamamen Juve'deydi.

Spalletti'nin 67. doğum günü vesilesiyle Yıldız, kutlama için bilerek saha kenarına doğru yöneldi. Birkaç takım arkadaşı da ona eşlik etti ve tutkulu teknik direktör de kutlamaya davet edildi.

McKennie geç kalarak gruba katılmak için koşarken Spalletti tarafından tokatlandı. Sahaya dönmeden önce kendisine cesaret verici sözler söylendiği görüldü.