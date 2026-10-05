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VİDEO: Uruguaylı yıldızlar Lucas Torreira ve Ronald Araujo, Hindistan maçı öncesinde Eden Gardens'ta kriketi denedi
Güney Amerika devleri kriketi deniyor
Uruguay milli takımı, Kolkata turuna ara vererek ikonik Eden Gardens'ta vuruş ve atış becerilerini denedi. Federasyonun resmi sosyal medya kanallarında paylaşılan bir videoda Torreira ve Araujo'nun Hindistan'ın en popüler sporundan bir kesit yaşadığı görüldü. La Celeste kafilesi, kriket seansının yanı sıra Victoria Memorial ve St Paul's Cathedral dahil olmak üzere kentin tarihi simge yapılarından birkaçını da ziyaret etti.
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Tarihi mekân kıta anılarını canlandırıyor
Eden Gardens ziyareti, 1982'de efsanevi statta ilk Nehru Kupası'nı kazanan Uruguay için derin bir nostalji yarattı. Hindistan futboluyla olan bu tarihî bağ, 2016'da Mumbai City FC'de Hindistan Süper Ligi deneyimi yaşayan eski Manchester United forveti başantrenör Diego Forlan ile daha da güçleniyor. Bu kısa kültürel mola, dünyanın 20. basamağındaki takım için Asya'daki gösteri maçı öncesinde odağını yeniden tamamen sahaya çevirmeden önce hoş bir rahatlama sağladı.
- Getty Images Sport
Yüksek profilli hazırlık maçı testi bekliyor
Uruguay, 6 Ekim Salı günü Vivekananda Yuba Bharati Krirangan'da Hindistan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Hindistan, sadece üç gün önce aynı statta Brezilya'ya karşı aldığı ağır 4-0'lık yenilginin ardından toparlanmayı umutsuzca istiyor. Bu arada Güney Amerika ekibi, geçen ayın sonlarında Seul'de Güney Kore'ye karşı aldığı etkileyici 4-1'lik galibiyetin ardından galibiyet ivmesini sürdürmeyi hedefliyor.
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