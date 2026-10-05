Uruguay milli takımı, Kolkata turuna ara vererek ikonik Eden Gardens'ta vuruş ve atış becerilerini denedi. Federasyonun resmi sosyal medya kanallarında paylaşılan bir videoda Torreira ve Araujo'nun Hindistan'ın en popüler sporundan bir kesit yaşadığı görüldü. La Celeste kafilesi, kriket seansının yanı sıra Victoria Memorial ve St Paul's Cathedral dahil olmak üzere kentin tarihi simge yapılarından birkaçını da ziyaret etti.