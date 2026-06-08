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Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Donny Afroni

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VİDEO: ‘Tüm zamanların en iyisinden püf noktaları!’ - Georgina Rodriguez bahçede çekim yaparken Cristiano Ronaldo çocuklarına gösterişli hareketler yapmayı öğretiyor

C. Ronaldo
Portekiz
Dünya Kupası

Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en ikonik hareketlerinden bazılarının imzasını atmış durumda ve Al-Nassr'ın süperstarı, bu sırları şimdiden yeni nesle aktarıyor gibi görünüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu iç açıcı videoda, efsanevi forvet, yoğun Dünya Kupası hazırlıklarına ara vererek kendi evinin bahçesinde özel bir antrenman seansı düzenledi.

  • Ronaldo Kesimi üzerine bir ustalık dersi

    Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, son saatlerde Ronaldo ile ilgili en çok konuşulan görüntülerden biri, milli takım antrenmanından ya da basın toplantısından değil, evinin arka bahçesinden geldi. Georgina Rodriguez tarafından paylaşılan bir videoda, Portekizli forvetin oğlu Mateo’ya, kariyerini şekillendiren imza hareketlerinden birini nasıl yapacağını öğrettiği görülüyor.

    Rahat kıyafetler giymiş ve çimlerin üzerinde çıplak ayakla duran baba ve oğul, hayranların kalbini anında kazanan bir anı paylaştı. Cristiano, on yıldan fazla bir süredir dünya futbolunun en büyük turnuvalarında savunmacıları geride bırakmasını sağlayan ünlü "Ronaldo Chop" hareketinin her detayını özenle anlattı. Teknik analiz, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun, gösterişli hareketlerin mekaniği konusunda hala her zamanki kadar keskin olduğunu gösterdi.

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  • Gelecek nesillere dersler

    Dikkat çeken şey, Cristiano'nun bu dersi sosyal medyada milyonlarca insanın önünde paylaşırken gösterdiği bariz rahatlıktı. Mateo bu hareketi taklit etmeye çalışırken Ronaldo, zamanlama, vücut pozisyonu ve rakibin tepkilerini okuma gibi detayları düzeltti; bunların hepsi, kariyeri boyunca oyun stilinin ayırt edici özellikleri haline gelmiş unsurlar. Mesele sadece topu hafifçe itmek değildi; bu, aldatma sanatına dair eksiksiz bir ders niteliğindeydi.

    Bu doğal özgüven, birçok taraftarın bu anı gelecekteki rakiplere yönelik şakacı bir uyarı olarak görmesine neden oldu. Bunun nedeni Ronaldo'nun gizli bir sırrı açığa çıkarması değil, gücünü saklama ihtiyacı hiç hissetmemiş bir oyuncunun zihniyetini yansıtmasıydı.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    CR7'yi Dünya Kupası tarihi bekliyor

    Ronaldo, Portekiz milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına başladı; bu turnuva, onun futbolun en büyük sahnesinde altıncı kez boy göstereceği turnuva olacak. 41 yaşında olan Ronaldo, yaşına meydan okumaya devam ediyor, ancak ilk 11'deki rolüyle ilgili sorular devam ediyor. Euro 2024'te gol atamamasına ve 2022 Dünya Kupası'nda sadece bir gol katkısı yapmasına rağmen, CR7 kaptan ve Roberto Martinez için odak noktası olmaya devam ediyor. Portekiz, 17 Haziran'da DR Kongo ile oynayacağı maçla Dünya Kupası mücadelesine başlayacak.

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