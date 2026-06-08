Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, son saatlerde Ronaldo ile ilgili en çok konuşulan görüntülerden biri, milli takım antrenmanından ya da basın toplantısından değil, evinin arka bahçesinden geldi. Georgina Rodriguez tarafından paylaşılan bir videoda, Portekizli forvetin oğlu Mateo’ya, kariyerini şekillendiren imza hareketlerinden birini nasıl yapacağını öğrettiği görülüyor.

Rahat kıyafetler giymiş ve çimlerin üzerinde çıplak ayakla duran baba ve oğul, hayranların kalbini anında kazanan bir anı paylaştı. Cristiano, on yıldan fazla bir süredir dünya futbolunun en büyük turnuvalarında savunmacıları geride bırakmasını sağlayan ünlü "Ronaldo Chop" hareketinin her detayını özenle anlattı. Teknik analiz, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun, gösterişli hareketlerin mekaniği konusunda hala her zamanki kadar keskin olduğunu gösterdi.