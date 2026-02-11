VİDEO: Tottenham taraftarları Newcastle yenilgisi sırasında Mauricio Pochettino için tezahürat yaptı - ancak Thomas Frank meydan okumaya devam ediyor
"O sihirli, biliyorsunuz" - Pochettino tezahüratları, ortamın zehirli hale gelmesiyle yankılanıyor.
Spurs, evinde üzücü bir yenilgiye uğradığında, ev sahibi taraftarların büyük bir kısmı duygularını açıkça ortaya koydu: eski teknik direktörlerinin geri dönmesini istiyorlardı. Newcastle rahat bir oyun sergilerken Tottenham'ın fikirleri tükenmiş gibi görünmesi üzerine, ev sahibi taraftarlar onları Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan adamın adını haykırmaya başladı. Güney tribününden "O sihirli bir adam, Mauricio Pochettino!" sesleri yükseldi ve mevcut yönetime karşı sert bir güvensizlik oyu verildi.
Bu, kulübünün amaçsızca küme düşme mücadelesine sürüklendiğini düşünen taraftarların içgüdüsel, duygusal bir yakarışıydı. Frank'in acısını daha da artıran şey, Arjantinli teknik adam için yapılan nostaljik tezahüratların hemen ardından, "Yarın sabah kovulacaksın" şeklinde tanıdık ve uğursuz bir tezahüratın gelmesiydi.
Frank: 'Ben yüzde 1000 doğru adamım'
Kafasının kesilmesi için yapılan sağır edici çağrılara rağmen, Frank maç sonrası basın toplantısında pozisyonundan vazgeçmediğini açıkça belirtti. Geleceği ve tribünlerden gelen düşmanca tepkilerle ilgili bir dizi soruya maruz kalan Danimarkalı teknik adam, durumu tersine çevirebileceğine olan inancını daha da pekiştirdi. Tottenham'ı ileriye taşıyacak kişinin hala kendisi olup olmadığı sorulduğunda, cevabı şöyleydi: "Bin yüzde eminim. Ayrıca, 11 veya 12 oyuncumuzun sakatlığı ve karşılaştığımız zorluklar nedeniyle böyle bir duruma düşeceğimizi hiç beklemediğimden de yüzde 1000 eminim, ancak bir şey inşa etmek ve zorlukları aşmak için inanılmaz bir direnç göstermeniz gerektiğini biliyorum.
"Bence Tottenham'da değil, birçok başka kulüpte de benim önümde birkaç kişi var ki, onlar birçok kez kafalarını kaybetmişler. Bence sakin kafalı olmak, devam etmek, mücadeleye devam etmek ve doğru şeyi yapmak, birbirimize bağlı kalmak gerekiyor, çünkü ancak birbirimize bağlı kalırsak bunu başarabiliriz. Bu yönetim kurulu, liderler, oyuncular, personel, ben ve taraftarlar. Bunu atlatmalıyız. "
Derbi maçı yaklaşırken Spurs patronu 'araştırmaları' gerekçe gösteriyor
Analitik yaklaşımına özgü bir savunmada Frank, verileri kullanarak kendi kovulmasına karşı çıkmaya çalıştı. Kovulma ihtimali her zamankinden daha büyük bir tehdit olarak başını gösterirken, "Pochettino" tezahüratları taraftarların aynı fikirde olmadığını gösterse de, tarihin gerici kovulmaların nadiren uzun vadeli başarı getirdiğini kanıtladığını öne sürdü.
"Futboldaki mekanizmayı anlıyorum, buna şüphe yok, ancak bunun doğru bir şey olmadığını gösteren birçok çalışma var" dedi. "Bunun onların tek seçeneği olduğunu biliyorum, ancak bunun doğru bir şey olmadığı birçok durum da var. Benim odaklanacağım tek şey mücadele etmek, herkesle birlikte doğru şeyi yapmak."Elbette iyi bir durumda olmadığımızı biliyoruz, ama hayattaki her şeyde olduğu gibi sakin kalmalı, yapmaya devam etmeli ve yolumuza devam etmeliyiz."
22 Şubat'ta Arsenal ile karşılaşacakları zaman hala görevde olup olmayacağı sorulduğunda, "Olacağıma eminim. Soruyu anlıyorum ve beni suçlamanın kolay olduğunu biliyorum, ama bunun sadece teknik direktörün, kulüp sahiplerinin, yöneticilerin, oyuncuların veya personelin suçu olmadığını düşünüyorum. Bu herkesin suçu. Doğru bir şey yaparsanız, kalıcı bir şey inşa edersiniz. Tabii ki şu anda en üstte değiliz. Herkes, yöneticiler, sahipler, ben, hangi konumda olduğumuzu, neyi iyileştirmemiz gerektiğini ve neyi daha iyi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biz de bunun için çok çalışıyoruz."
