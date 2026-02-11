VİDEO: Tottenham taraftarları Newcastle yenilgisi sırasında Mauricio Pochettino için tezahürat yaptı - ancak Thomas Frank meydan okumaya devam ediyor

Analitik yaklaşımına özgü bir savunmada Frank, verileri kullanarak kendi kovulmasına karşı çıkmaya çalıştı. Kovulma ihtimali her zamankinden daha büyük bir tehdit olarak başını gösterirken, "Pochettino" tezahüratları taraftarların aynı fikirde olmadığını gösterse de, tarihin gerici kovulmaların nadiren uzun vadeli başarı getirdiğini kanıtladığını öne sürdü.

"Futboldaki mekanizmayı anlıyorum, buna şüphe yok, ancak bunun doğru bir şey olmadığını gösteren birçok çalışma var" dedi. "Bunun onların tek seçeneği olduğunu biliyorum, ancak bunun doğru bir şey olmadığı birçok durum da var. Benim odaklanacağım tek şey mücadele etmek, herkesle birlikte doğru şeyi yapmak.

"Elbette iyi bir durumda olmadığımızı biliyoruz, ama hayattaki her şeyde olduğu gibi sakin kalmalı, yapmaya devam etmeli ve yolumuza devam etmeliyiz."

22 Şubat'ta Arsenal ile karşılaşacakları zaman hala görevde olup olmayacağı sorulduğunda, "Olacağıma eminim. Soruyu anlıyorum ve beni suçlamanın kolay olduğunu biliyorum, ama bunun sadece teknik direktörün, kulüp sahiplerinin, yöneticilerin, oyuncuların veya personelin suçu olmadığını düşünüyorum. Bu herkesin suçu. Doğru bir şey yaparsanız, kalıcı bir şey inşa edersiniz. Tabii ki şu anda en üstte değiliz. Herkes, yöneticiler, sahipler, ben, hangi konumda olduğumuzu, neyi iyileştirmemiz gerektiğini ve neyi daha iyi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biz de bunun için çok çalışıyoruz."