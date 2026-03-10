Getty Images Sport
VİDEO: Tottenham taraftarları, eski kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşmasını izlemek için uçakta USMNT teknik direktörünün uçağında Mauricio Pochettino'nun adını söylüyor
'Sihirli' tezahürat geri döndü
54 yaşındaki teknik adam fark edildiğinde, uçaktaki atmosfer teras benzeri bir kutlamaya dönüştü. Taraftarlar hemen ünlü tezahüratı başlattılar: "O sihirli, biliyorsunuz... Mauricio Pochettino!" Yolculuk boyunca etkileşim coşkulu bir şekilde devam etti ve birçok taraftar "Seni geri istiyoruz" ve "Onu eve getirin" diye tezahürat yaptı.
Paris Saint-Germain ve Spurs'un rakibi Chelsea'de geçirdiği dönemlere rağmen, Arjantinli teknik adam Tottenham taraftarları arasında hala sevilen bir isim. Ancak Spurs taraftarları, eski teknik direktörlerinin imzası için zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabilir; son haberlere göre Pochettino, gelecek sezon Real Madrid'in başına geçecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Nostaljiden daha fazlası: Geri dönüşün işareti
Madrid'e giden uçaktaki elektrikli atmosfer, taraftarlar ve eski teknik direktör arasındaki nostaljik bir buluşmadan daha fazlasıydı; yakın gelecekte olası bir yeniden birleşmeyle ilgili spekülasyonların arttığı bir dönemde gerçekleşti.
USMNT teknik direktörü şu anda Avustralya, Paraguay ve Slovakya, Koso, Türkiye ve Romanya'dan biriyle oynayacağı 2026 Dünya Kupası grubunda takımını yönetmeye odaklanmış olsa da, geçtiğimiz günlerde Radiogaceta de los Deportes'e verdiği röportajda, turnuva sonrası sözleşmesi sona erdiğinde "her şeye açık" olacağını söyledi. Şubat ayında, geçen sezon Avrupa Ligi'nde elde ettikleri başarıdan sonra kulübün hırs eksikliğini eleştirdi ve emekli olmadan önce Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma arzusunu dile getirdi, hatta bunları Dünya Kupası kupasının bile üstünde tuttu.
Amerika'daki görev süresi Dünya Kupası'ndan sonra sona erecek olan Mourinho'nun, Igor Tudor'un görev süresi bu yaz sona erdiğinde tekrar göreve dönmesi, taraftarların umudu. Ancak, şu anda ligde 16. sırada yer alan Spurs'un o zamana kadar Premier Lig'de kalıp kalmayacağı henüz belli değil.
USMNT'nin yolu
Pochettino, bu Dünya Kupası döngüsünün sonuna yaklaşırken, döngünün ortasında USMNT'ye katıldı. ABD'yi kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na taşımakla görevlendirildi ve bu Dünya Kupası hızla yaklaşıyor.
ABD, Pochettino'nun 24 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosunu kesinleştirmeden önce Mart ayında Portekiz ve Belçika ile dostluk maçları oynayacak. Takım daha sonra, 12 Haziran'da Paraguay ile oynayacağı turnuva açılış maçı öncesinde, Dünya Kupası öncesi dostluk maçlarında Senegal ve Almanya ile karşılaşacak.
