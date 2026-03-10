54 yaşındaki teknik adam fark edildiğinde, uçaktaki atmosfer teras benzeri bir kutlamaya dönüştü. Taraftarlar hemen ünlü tezahüratı başlattılar: "O sihirli, biliyorsunuz... Mauricio Pochettino!" Yolculuk boyunca etkileşim coşkulu bir şekilde devam etti ve birçok taraftar "Seni geri istiyoruz" ve "Onu eve getirin" diye tezahürat yaptı.

Paris Saint-Germain ve Spurs'un rakibi Chelsea'de geçirdiği dönemlere rağmen, Arjantinli teknik adam Tottenham taraftarları arasında hala sevilen bir isim. Ancak Spurs taraftarları, eski teknik direktörlerinin imzası için zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabilir; son haberlere göre Pochettino, gelecek sezon Real Madrid'in başına geçecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.