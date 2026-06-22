VİDEO: Thomas Tuchel, İngiltere’nin Dünya Kupası antrenmanında Djed Spence’e “uyan” diye bağırırken, sağ bek oyuncusu viral olan videoyla ilgili konuştu

Talimatın sertliğine rağmen Spence, kendisiyle eski Chelsea teknik direktörü arasında herhangi bir gerginlik olmadığını vurguladı. Tottenham oyuncusu olayı önemsiz göstererek Tuchel’in yönetim tarzını övdü. Şöyle konuştu: “Evet, bence bu normal. O harika bir teknik direktör ve oyuncularından en iyisini istiyor. Yüksek standartlar talep ediyor ve bu turnuva için hazır olmalıyız, dürüst olmalıyız. Bence her antrenman yüksek kalitede olmalı ve o da bunu talep ediyor. Bu iyi bir şey."

25 yaşındaki savunma oyuncusu, kamuoyu önünde yapılan azarlamadan hiç etkilenmedi ve Tuchel’in bu doğrudan tavrının tüm kadroya yönelik olduğunu ima etti. Spence şöyle itiraf etti: “Gerçekten hiçbir şey hissetmedim. Zaten orada olmazdım ve o bunu herkese söylüyor. Hayır, hayır, hayır, özgürlük sadece oyunun bir parçası. Benden ne yapmamı isterse yaparım. Gerçekten de bu sadece oyunun bir parçası."

Spence, yeni yönetim altındaki atmosferi övmeye devam etti: "Bence o harika bir teknik direktör, harika bir insan. Ne yapmak istediği konusunda çok detaylı. Bence çocuklar onu gerçekten seviyor ve ona büyük saygı duyuyor. Sanırım her zaman söylediği gibi, burada bir aile kuruyoruz ve bir aile kurduk... Bence herkes aynı yolda ilerlerse, olağanüstü şeyler başarabiliriz. O, takımda böyle bir ortam yarattı."