VİDEO: Thomas Tuchel, İngiltere’nin Dünya Kupası antrenmanında Djed Spence’e “uyan” diye bağırırken, sağ bek oyuncusu viral olan videoyla ilgili konuştu

Tuchel, “Üç Aslanlar”ın Dünya Kupası mücadelesinde konsantrasyon eksikliğine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğini açıkça belirtti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir videoda, Alman teknik direktörün Kansas City’de yapılan bir taktik antrenmanı sırasında Spence’e karşı sabrını yitirdiği görüldü.
Takım, Gana ile oynayacağı ikinci grup maçı için hazırlık yaparken, Spence belirli bir hareket sırasında tereddüt etti ve bu durum, teknik direktörünün sesli bir müdahalesine yol açtı. Tuchel'in "Djed, Djed, Djed, uyan! Uyan!" diye avazı çıktığı kadar bağırdığı duyuldu; bu da oyuncularından beklediği standartlar konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı.