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Spence-TuchelGetty/GOAL
Donny Afroni

Çeviri:

VİDEO: Thomas Tuchel, İngiltere’nin Dünya Kupası antrenmanında Djed Spence’e “uyan” diye bağırırken, sağ bek oyuncusu viral olan videoyla ilgili konuştu

D. Spence
T. Tuchel
İngiltere
Dünya Kupası

İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, bir antrenman sırasında Djed Spence’e bağırdığı bir videonun ortaya çıkmasının ardından Dünya Kupası’nda acımasız yönünü gösterdi. Üç Aslanlar’ın Gana ile oynayacağı ikinci grup maçı öncesinde antrenmanların yoğunluğu artarken, Tuchel’in Tottenham’ın sağ bekine “uyana” dediği duyuldu.

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    Tuchel yüksek standartlar talep ediyor

    Tuchel, “Üç Aslanlar”ın Dünya Kupası mücadelesinde konsantrasyon eksikliğine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğini açıkça belirtti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir videoda, Alman teknik direktörün Kansas City’de yapılan bir taktik antrenmanı sırasında Spence’e karşı sabrını yitirdiği görüldü.

    Takım, Gana ile oynayacağı ikinci grup maçı için hazırlık yaparken, Spence belirli bir hareket sırasında tereddüt etti ve bu durum, teknik direktörünün sesli bir müdahalesine yol açtı. Tuchel'in "Djed, Djed, Djed, uyan! Uyan!" diye avazı çıktığı kadar bağırdığı duyuldu; bu da oyuncularından beklediği standartlar konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı.

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    Talimatın sertliğine rağmen Spence, kendisiyle eski Chelsea teknik direktörü arasında herhangi bir gerginlik olmadığını vurguladı. Tottenham oyuncusu olayı önemsiz göstererek Tuchel’in yönetim tarzını övdü. Şöyle konuştu: “Evet, bence bu normal. O harika bir teknik direktör ve oyuncularından en iyisini istiyor. Yüksek standartlar talep ediyor ve bu turnuva için hazır olmalıyız, dürüst olmalıyız. Bence her antrenman yüksek kalitede olmalı ve o da bunu talep ediyor. Bu iyi bir şey."

    25 yaşındaki savunma oyuncusu, kamuoyu önünde yapılan azarlamadan hiç etkilenmedi ve Tuchel’in bu doğrudan tavrının tüm kadroya yönelik olduğunu ima etti. Spence şöyle itiraf etti: “Gerçekten hiçbir şey hissetmedim. Zaten orada olmazdım ve o bunu herkese söylüyor. Hayır, hayır, hayır, özgürlük sadece oyunun bir parçası. Benden ne yapmamı isterse yaparım. Gerçekten de bu sadece oyunun bir parçası."

    Spence, yeni yönetim altındaki atmosferi övmeye devam etti: "Bence o harika bir teknik direktör, harika bir insan. Ne yapmak istediği konusunda çok detaylı. Bence çocuklar onu gerçekten seviyor ve ona büyük saygı duyuyor. Sanırım her zaman söylediği gibi, burada bir aile kuruyoruz ve bir aile kurduk... Bence herkes aynı yolda ilerlerse, olağanüstü şeyler başarabiliriz. O, takımda böyle bir ortam yarattı."

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    Watkins, “şanslı olduğunu” kabul ediyor

    Aston Villa forveti Ollie Watkins de konuyla ilgili görüşlerini dile getirerek, performansını düşüren herhangi bir oyuncunun teknik direktörün öfkesiyle karşı karşıya kalabileceğini kabul etti. Watkins, antrenman sırasında kameraların kendi hatasını değil de Spence’in hatasını yakaladığı için şanslı olduğunu söyleyerek şaka bile yaptı.

    Watkins basına şunları söyledi: "Bence o size bağırmaktan çekinmiyor. Her zaman sizden çok şey bekliyor ve her gün konsantre olmanızı sağlıyor. Djed'e 'Uyan, uyan!' dediğini gördünüz. Şanslıydım ki o ben değildim; sanırım Djed'den hemen önce bir hata yaptım ve o da sonunda ona bağırdı, neyse ki... Ama bence bu, sonuçta onun bir kazanan olduğunu ve standartları yükselttiğini gösteriyor; bence de ihtiyacınız olan şey budur."

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