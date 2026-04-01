Djokovic, Bilino Polje Stadyumu'nda dikkat çeken bir görünüm sergiledi ve bu önemli karşılaşma sırasında yerel seyircilerin büyük ilgisini çekti. Futbola olan tutkusunu ve Balkan bölgesine olan yakınlığını sık sık gösteren Sırp tenis yıldızı, ev sahibi takımın taraftarlarıyla birlikte kutlama yaparken kameralara yakalandı. Bosna-Hersek, penaltılarda İtalya'yı 4-1 yenerek tur atlarken, görüntülerde Djokovic'in geniş bir gülümsemeyle alkışladığı ve tribünlerdeki çevresindekilerle kucaklaştığı görüldü.
VİDEO: Tenis efsanesi Novak Djokovic, Dünya Kupası play-off finalinde İtalya'nın Bosna-Hersek'e yenilmesiyle kalabalığın arasında sevinirken görüntülendi
Djokovic, Zenica'da tüm dikkatleri üzerine çekiyor
Azzurri, penaltı atışlarında çöktü
Saha içinde, İtalya’nın bir başka uluslararası fiyaskoyu önleme umutları, Moise Kean’ın maçın henüz 15. dakikasında skoru açmasıyla parlak bir başlangıç yaptı. Ancak 41. dakikada Alessandro Bastoni’ye gösterilen kırmızı kart, konuk takıma ağır bir darbe vurdu. Maçın sonlarına doğru, Haris Tabakovic’in 79. dakikada attığı beraberlik golüyle momentum değişti ve maç, her iki tarafın da belirleyici bir gol bulamadığı zorlu bir uzatma dönemine girdi. Gerilim, İtalya'nın soğukkanlılığının tamamen kaybolduğu penaltı atışlarında zirveye ulaştı. Bosna-Hersek dört penaltısını gole çevirirken, Azzurri sadece bir penaltıyı gole çevirebildi. Bu sonuç, İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nı kaçıracağını kesinleştirdi; bu, futbol dünyasındaki bu kadar önemli bir ülke için eşi benzeri görülmemiş bir başarısızlık.
İtalya teknik direktörü Gennaro Gattuso, yıkılmış soyunma odasını toparlamak zorunda kaldı ve maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlara içten bir özür diledi. "Başaramadığımız için şahsen özür dilerim, ancak bu çocuklar gerçekten her şeylerini verdiler," dedi. "Bu çocuklar, gösterdikleri çaba, sevgi ve kararlılık için bunu hak etmediler."
Bosna için bir kutlama gecesi
İtalya yas tutarken, Bosna-Hersek tarihi bir kutlamaya hazırlanıyor. 2026 turnuvasına katılma hakkını garantileyen milli takım, Avrupa’nın geleneksel devleriyle boy ölçüşebileceğini kanıtladı. Djokovic'in stadyumda bulunması, maç ilerledikçe özgüvenini artıran ev sahibi takım için bir uğur oldu. Bu zafer, daha önce sadece 2014 Brezilya turnuvasında elemeyi başaran ülkeye ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandırdı. Dragons, bu yaz B Grubu'nda mücadele etmeyi dört gözle bekliyor. Açılış aşamasında Kanada, Katar ve İsviçre ile karşılaşacaklar.