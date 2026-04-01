VİDEO: Tenis efsanesi Novak Djokovic, Dünya Kupası play-off finalinde İtalya'nın Bosna-Hersek'e yenilmesiyle kalabalığın arasında sevinirken görüntülendi

Saha içinde, İtalya’nın bir başka uluslararası fiyaskoyu önleme umutları, Moise Kean’ın maçın henüz 15. dakikasında skoru açmasıyla parlak bir başlangıç yaptı. Ancak 41. dakikada Alessandro Bastoni’ye gösterilen kırmızı kart, konuk takıma ağır bir darbe vurdu. Maçın sonlarına doğru, Haris Tabakovic’in 79. dakikada attığı beraberlik golüyle momentum değişti ve maç, her iki tarafın da belirleyici bir gol bulamadığı zorlu bir uzatma dönemine girdi. Gerilim, İtalya'nın soğukkanlılığının tamamen kaybolduğu penaltı atışlarında zirveye ulaştı. Bosna-Hersek dört penaltısını gole çevirirken, Azzurri sadece bir penaltıyı gole çevirebildi. Bu sonuç, İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nı kaçıracağını kesinleştirdi; bu, futbol dünyasındaki bu kadar önemli bir ülke için eşi benzeri görülmemiş bir başarısızlık.

İtalya teknik direktörü Gennaro Gattuso, yıkılmış soyunma odasını toparlamak zorunda kaldı ve maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlara içten bir özür diledi. "Başaramadığımız için şahsen özür dilerim, ancak bu çocuklar gerçekten her şeylerini verdiler," dedi. "Bu çocuklar, gösterdikleri çaba, sevgi ve kararlılık için bunu hak etmediler."