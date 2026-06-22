Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası 7. Grubun ikinci turunda bugün Pazartesi günü oynanan maçta Yeni Zelanda’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.

Yeni Zelanda, 15. dakikada Mısır oyuncularının savunma hatasından yararlanarak Finn Sorman'ın muhteşem bir kafa vuruşuyla öne geçti.

İkinci yarıda ise Mısır, Mustafa Abdülrauf Zico (59. dakika), Muhammed Salah (67. dakika) ve Mahmud Hasan Trezeguet (82. dakika) ile attığı üç golle skoru tersine çevirdi.









Mısır, ikinci yarıda gol farkını artırmak için birçok fırsatı kaçırdı; bunlardan en önemlisi, 93. dakikada Zico'nun kaçırdığı gol oldu. Zico, kaleciyi çalımladı ancak şutunu geç attığı için kesin gol fırsatını kaçırdı.









Bu galibiyet, 1934, 1990, 2018 ve 2026 yıllarında katıldığı Dünya Kupası finallerinde Mısır'ın tarihindeki ilk galibiyet oldu.

Mısır, 4 puanla grubun zirvesine yerleşti; ikinci sıradaki İran ve üçüncü sıradaki Belçika’nın her ikisi de 2 puanla onu takip ederken, Yeni Zelanda ise 1 puanla dördüncü sırada yer aldı.







