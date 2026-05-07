Paris Saint-Germain, yarı final mücadelesinde Bayern Münih'i toplamda 6-5 yenerek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Paris'te oynanan ve 5-4'lük skorla sonuçlanan kaotik ilk maçın ardından, Allianz Arena'daki rövanş maçı çok daha çekişmeli geçti ve 1-1 berabere bitti. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia'nın etkili oyununun ardından maçın başında galibiyet golünü attı.
Ancak maçın ardından en çok konuşulan konu, PSG'nin Olise'ye karşı sergilediği defansif yaklaşım oldu. Fransız milli oyuncu, bu sezon 49 maçta 21 gol ve 30 asist kaydetmiş olarak maça mükemmel bir formda geldi. Ancak Bayern'in kanat oyuncusu maça etki etmekte zorlandı ve PSG'nin bek oyuncusu Nuno Mendes tarafından büyük ölçüde durduruldu.