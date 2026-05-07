Yosua Arya

VİDEO: Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Michael Olise'yi tamamen etkisiz hale getirmek için Luis Enrique ve PSG'nin uyguladığı dahice taktiği fark etti

Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i toplamda 6-5 yenerek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Ancak maç sonrası tartışmaların büyük bir kısmı, taraftarların Michael Olise'yi tamamen etkisiz hale getirdiğine inandıkları Luis Enrique'nin alışılmadık taktiksel yaklaşımına odaklandı.

  Luis Enrique'nin taktiksel değişikliği Olise'yi etkisiz hale getirdi

    Paris Saint-Germain, yarı final mücadelesinde Bayern Münih'i toplamda 6-5 yenerek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Paris'te oynanan ve 5-4'lük skorla sonuçlanan kaotik ilk maçın ardından, Allianz Arena'daki rövanş maçı çok daha çekişmeli geçti ve 1-1 berabere bitti. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia'nın etkili oyununun ardından maçın başında galibiyet golünü attı.

    Ancak maçın ardından en çok konuşulan konu, PSG'nin Olise'ye karşı sergilediği defansif yaklaşım oldu. Fransız milli oyuncu, bu sezon 49 maçta 21 gol ve 30 asist kaydetmiş olarak maça mükemmel bir formda geldi. Ancak Bayern'in kanat oyuncusu maça etki etmekte zorlandı ve PSG'nin bek oyuncusu Nuno Mendes tarafından büyük ölçüde durduruldu.

  Hayranlar, Enrique'nin alışılmadık stratejisini övdü

    Sosyal medyadaki taraftarlar, PSG’nin kale vuruşları sırasında tekrarlanan bir kalıbı vurguladı. Kaleci Matvei Safonov, oyuna arkadan inşa etmek yerine, topu defalarca Olise’nin bulunduğu saha tarafına doğru taç çizgisinin dışına attı. Bu taktik, internette NFL’de kullanılan özel vuruş stratejileriyle karşılaştırıldı; bu stratejilerde takımlar, rakip oyuncuları izole etmek için topun yerleştirilmesi ve saha hakimiyetini kullanır.

    Les Parisiens, Bayern'in en tehlikeli kanat oyuncusuna hücum alanı açmak yerine, Olise'yi sürekli olarak taç çizgisi yakınındaki kalabalık alanlara sıkıştırdı. PSG, Bayern'in sağ kanadındaki oyunu sıkıştırarak Olise'nin dönüp ileriye doğru sürüş yeteneğini sınırladı ve maç boyunca Bayern'in ana hücum çıkışını engelledi.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Finalde Arsenal bekliyor

    PSG, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanacak. Diğer yarı final maçında Atlético Madrid'i toplamda 2-1 yenerek finale yükselen Arsenal ile karşılaşacak olan PSG, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna çok yakın. Artık tüm dikkatler, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nin en sağlam savunmasına karşı nasıl bir performans sergileyeceğine çevrilmiş durumda; zira Arsenal, finale kadar olan yolda sadece altı gol yemiş ve dokuz maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

