Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Tam bir kaos! Wrexham'ın ortak sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac, Swansea derbisinde yorum ekibine katıldı
Kırmızı Ejderhalar için bir dönüm noktası kutlaması
Bu maç, Hollywoodlu ikilinin Şubat 2021'de kulübü 2,5 milyon dolara satın almasının üzerinden geçen beş yılı simgeliyor; bu süre zarfında Kırmızı Ejderhalar, Ulusal Lig'den Premier Lig'in eşiğine kadar yükseldi.
Girişimlerinin deneysel niteliğini değerlendiren Reynolds ve Mac, ortak bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Beş yıl önce Wrexham'ı devralma kararımızda olduğu gibi, bunun nasıl sonuçlanacağını gerçekten bilmiyoruz, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Rob ve Ryan'ın yeni işi
İnkar edilemez karizmaları ve ekran deneyimine rağmen, ikisi de canlı bir profesyonel futbol maçını sunmanın bilinmeyene doğru atılmış ürkütücü bir adım olduğunu itiraf etti. Popüler dizi Welcome to Wrexham aracılığıyla bu yolculuklarını belgeleyen ikili, oyunun taktiksel yönünde hâlâ ayaklarını yere basmaya çalıştıklarını şu sözlerle kanıtladı: "İkimiz de daha önce hiçbir spor etkinliğini sunmadık, hele ki kurallarını beş yıl önce öğrenmiş olduğumuz bir spor dalını sunmak söz konusu olduğunda."
Yayın, alışılagelmişin dışında bir etkinlikti; ikili, akşam boyunca çeşitli özel konukları ağırlayarak saha kenarındaki aksiyona dair benzersiz bakış açılarını paylaştı. Kabindeki atmosfer neşeli olsa da, Phil Parkinson'ın takımı için sahadaki riskler, yükselme hayallerini canlı tutmak adına daha yüksek olamazdı. Ancak Wrexham, rakiplerini 2-0 mağlup ederek play-off sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Videoları izleyin
Şampiyonluk yarışı kızışıyor
Wrexham, Şampiyonluk Ligi sıralamasında şu anda altıncı sırada yer alıyor ve sezonun bitmesine sadece dokuz maç kala play-off'lara katılma hakkını elinde tutuyor. Dördüncü kez üst üste bir üst lige yükselme ihtimali hâlâ mevcut; bu başarı, kulübün modern tarihindeki ilk kez İngiliz futbolunun en üst liginde tarihi bir yer edinmesini sağlayacak.
