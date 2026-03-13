İnkar edilemez karizmaları ve ekran deneyimine rağmen, ikisi de canlı bir profesyonel futbol maçını sunmanın bilinmeyene doğru atılmış ürkütücü bir adım olduğunu itiraf etti. Popüler dizi Welcome to Wrexham aracılığıyla bu yolculuklarını belgeleyen ikili, oyunun taktiksel yönünde hâlâ ayaklarını yere basmaya çalıştıklarını şu sözlerle kanıtladı: "İkimiz de daha önce hiçbir spor etkinliğini sunmadık, hele ki kurallarını beş yıl önce öğrenmiş olduğumuz bir spor dalını sunmak söz konusu olduğunda."

Yayın, alışılagelmişin dışında bir etkinlikti; ikili, akşam boyunca çeşitli özel konukları ağırlayarak saha kenarındaki aksiyona dair benzersiz bakış açılarını paylaştı. Kabindeki atmosfer neşeli olsa da, Phil Parkinson'ın takımı için sahadaki riskler, yükselme hayallerini canlı tutmak adına daha yüksek olamazdı. Ancak Wrexham, rakiplerini 2-0 mağlup ederek play-off sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı.