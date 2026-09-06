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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Suudi futbol efsaneleri arasında tartışma: Ronaldo, Benzema'nın kaderini hak ediyor mu?

Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
C. Ronaldo
M. Noor
S. Al Jaber
K. Benzema
O. Watkins
Suudi Arabistan
Portekiz
Fransa
İngiltere

"Don"un seviyesi üzerine tartışma

Suudi Arabistan'ın Hilal takımının efsanesi Sami el-Cabir, ezeli rakibi Nassr'ın yönetimini büyük bir hücum değişikliği yapmayı düşünmeye çağırdı ve "Zaim"in Fransız Karim Benzema ile yaptığını örnek gösterdi. Bu çağrı, "el-Alemi"nin Suudi Roshn Ligi'nin beşinci hafta zirvesinde İttihad karşısında aldığı yenilginin ardından geldi.

Nassr, cumartesi akşamı ev sahibi İttihad karşısında 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada, takımın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen eleştiriler devam etti; zira Ronaldo, "el-Alemi"yi zirveden olumlu bir sonuçla çıkarmayı başaramadı.

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  • Nassr ile Hilal arasındaki fark

    El-Cabir'in bu sözleri, Nasr'ın eski yıldızı Hüseyin Abdülgani'nin eleştirilerine yanıt olarak geldi. Abdülgani, Ronaldo'nun İttihad karşısında etkili olmadığını, oyuncunun sürekli olarak zirvede kalamayacağını belirterek onun her zaman ilk 11'de temel alınmaması gerektiğini savunmuştu.

    El-Cabir şunları söyledi: "Nasr neden güçlü bir forvet transfer etmeyi düşünmedi? Hilal'in seviyesi belirgin şekilde düşen Benzema'ya yaklaşımına baktığımızda işte fark burada ortaya çıkıyor; ona nazik bir şekilde teşekkür edildi ve liderin hücum hattına Ollie Watkins getirildi."

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    Şöyle devam etti: "Kurum, herhangi bir isimden ve herhangi bir oyuncudan daha önemlidir; çünkü kalıcı olacak olan kulüptür. Ronaldo, 1000 gole ulaşmaya çalışsın diye 'Ronaldo kalıyor' demeye devam etmemeliyiz."

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  • Muhammed Nur itiraz ediyor

    İttihat efsanesi Mohammed Noor, El Caber'in görüşüne itiraz ederek, Ronaldo'nun Suudi Ligi ve Nassr açısından durumunun ve değerinin Benzema'nınkiyle kıyaslanamayacağını vurguladı.

    Noor şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun lig ve Nassr açısından durumu ve değeri Benzema'dan tamamen farklı."

    Bu mağlubiyet, Nassr'ın üst üste dört galibiyetten oluşan serisini sona erdirdi ve takımın puanı 12'de kalarak, 15 puanla lider olan Hilal'in arkasında ikinci sırada donup kaldı. İttihat ise puanını 11'e yükselterek dördüncü sıraya çıktı ve mağlubiyetsiz sicilini korudu.

    Nassr, telafi arayışıyla bir sonraki hafta çarşamba günü Abha'yı ağırlayacak; İttihat ise salı günü konuğu Feyha ile karşılaşacak.

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