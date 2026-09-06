Video: Suudi futbol efsaneleri arasında tartışma: Ronaldo, Benzema'nın kaderini hak ediyor mu?

El-Cabir'in bu sözleri, Nasr'ın eski yıldızı Hüseyin Abdülgani'nin eleştirilerine yanıt olarak geldi. Abdülgani, Ronaldo'nun İttihad karşısında etkili olmadığını, oyuncunun sürekli olarak zirvede kalamayacağını belirterek onun her zaman ilk 11'de temel alınmaması gerektiğini savunmuştu.

El-Cabir şunları söyledi: "Nasr neden güçlü bir forvet transfer etmeyi düşünmedi? Hilal'in seviyesi belirgin şekilde düşen Benzema'ya yaklaşımına baktığımızda işte fark burada ortaya çıkıyor; ona nazik bir şekilde teşekkür edildi ve liderin hücum hattına Ollie Watkins getirildi."

Şöyle devam etti: "Kurum, herhangi bir isimden ve herhangi bir oyuncudan daha önemlidir; çünkü kalıcı olacak olan kulüptür. Ronaldo, 1000 gole ulaşmaya çalışsın diye 'Ronaldo kalıyor' demeye devam etmemeliyiz."