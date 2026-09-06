Video: Suudi futbol efsaneleri arasında tartışma: Ronaldo, Benzema'nın kaderini hak ediyor mu?

Suudi Arabistan'ın Hilal takımının efsanesi Sami el-Cabir, ezeli rakibi Nassr'ın yönetimini büyük bir hücum değişikliği yapmayı düşünmeye çağırdı ve "Zaim"in Fransız Karim Benzema ile yaptığını örnek gösterdi. Bu çağrı, "el-Alemi"nin Suudi Roshn Ligi'nin beşinci hafta zirvesinde İttihad karşısında aldığı yenilginin ardından geldi.
Nassr, cumartesi akşamı ev sahibi İttihad karşısında 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada, takımın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen eleştiriler devam etti; zira Ronaldo, "el-Alemi"yi zirveden olumlu bir sonuçla çıkarmayı başaramadı.