Video: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı: İki kupayı hedefliyoruz, bireyselliğe yer yok

Er-Rezizâ, seçilmesinin hemen ardından şunları söyledi: "Söz hazırlamadım, hiçbir şeyi düzenlemedim, çünkü tek bir şeye önem veriyordum, o da şunu söylemekti: Teşekkürler Yasir el-Mishal, sen ve arkadaşların, 7 yıl kısa değildi." Bu ifadeler, Şarku'l-Avsat gazetesinin X hesabından paylaşıldı.

Er-Rezizâ, yönetim kurulunun elde edilen başarıları sürdürmeyi ve önümüzdeki dönemde Suudi futbolunu geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, Suudi sporunun sahip olduğu maddi desteğin çalışmaları sürdürmede önemli bir etken olduğuna dikkat çekti.

Er-Riyadiyye gazetesi, yeni Suudi Futbol Federasyonu başkanının şu sözlerini aktardı: "Yedi yıl önceki kurul için kolay değildi, geçmiş dönemlerinde sundukları ve yaptıkları için arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bugün Suudi futbolu, liderlikten ve Spor Bakanlığı'ndan gözle görülür bir maddi destek görüyor. Başarıları sürdürmeyi diliyoruz. Önümüzde Körfez Kupası ve Asya Kupası var ve bunları kazanmayı hedefliyoruz."

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