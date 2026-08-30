Video: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı: İki kupayı hedefliyoruz, bireyselliğe yer yok

Badr el-Rezizea, pazar günü yönetim kurulu seçimlerinin tezkiye yoluyla sonuçlanmasının ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun başkanlığını devraldı. Böylece yeni başkanın ve selefinin, geçtiğimiz yıllarda elde edilenlerin üzerine inşa etmenin ve Suudi futbolunu geliştirmeye devam etmenin önemine yönelik vurgularının eşliğinde yeni bir dönem başlamış oldu.
El-Rezizea, federasyon başkanlığına tezkiye ile seçildiğinin açıklanmasının ardından, yönetim kurulu başkanlığında yedi yılı geride bırakan Yasir el-Mishal'e doğrudan bir mesaj göndermeye özen gösterdi ve önceki yönetim kurulunun ortaya koyduğu çalışmalara duyduğu takdiri dile getirdi.