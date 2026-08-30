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Video: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı: İki kupayı hedefliyoruz, bireyselliğe yer yok

Premier Lig
Suudi Arabistan

"... dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olacağız"

Badr el-Rezizea, pazar günü yönetim kurulu seçimlerinin tezkiye yoluyla sonuçlanmasının ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun başkanlığını devraldı. Böylece yeni başkanın ve selefinin, geçtiğimiz yıllarda elde edilenlerin üzerine inşa etmenin ve Suudi futbolunu geliştirmeye devam etmenin önemine yönelik vurgularının eşliğinde yeni bir dönem başlamış oldu.

El-Rezizea, federasyon başkanlığına tezkiye ile seçildiğinin açıklanmasının ardından, yönetim kurulu başkanlığında yedi yılı geride bırakan Yasir el-Mishal'e doğrudan bir mesaj göndermeye özen gösterdi ve önceki yönetim kurulunun ortaya koyduğu çalışmalara duyduğu takdiri dile getirdi.

  • Kolay geçmeyen 7 yıl

     Er-Rezizâ, seçilmesinin hemen ardından şunları söyledi: "Söz hazırlamadım, hiçbir şeyi düzenlemedim, çünkü tek bir şeye önem veriyordum, o da şunu söylemekti: Teşekkürler Yasir el-Mishal, sen ve arkadaşların, 7 yıl kısa değildi." Bu ifadeler, Şarku'l-Avsat gazetesinin X hesabından paylaşıldı.

    Er-Rezizâ, yönetim kurulunun elde edilen başarıları sürdürmeyi ve önümüzdeki dönemde Suudi futbolunu geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, Suudi sporunun sahip olduğu maddi desteğin çalışmaları sürdürmede önemli bir etken olduğuna dikkat çekti.

    Er-Riyadiyye gazetesi, yeni Suudi Futbol Federasyonu başkanının şu sözlerini aktardı: "Yedi yıl önceki kurul için kolay değildi, geçmiş dönemlerinde sundukları ve yaptıkları için arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Bugün Suudi futbolu, liderlikten ve Spor Bakanlığı'ndan gözle görülür bir maddi destek görüyor. Başarıları sürdürmeyi diliyoruz. Önümüzde Körfez Kupası ve Asya Kupası var ve bunları kazanmayı hedefliyoruz."

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  • Tezkiye ile kazanmanın sırrı ve çalışma yöntemi

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı, listesinin tezkiyeyle kazanmasının herhangi bir gizli anlaşma ya da özel düzenlemenin sonucu olmadığını, aksine seçim yönetmeliğinin okunması ve gerekli şartların sağlandığının teyit edilmesinin ardından geldiğini vurguladı. Başkan, yönetim kurulunun önümüzdeki dönemde bireysel çalışma yöntemini benimsemeyeceğinin altını çizdi; bu bilgi Şarku'l Avsat hesabının X platformu üzerinden aktardığı açıklamalara dayanıyor.

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanı, seçimlere katılan tüm adaylara teşekkür etmek için fırsatı değerlendirdi ve seçim sürecinin büyük bir ilgiyle karşılandığına dikkat çekti.

    Bir gazetecinin sorusuna cevaben şunları söyledi: "Bu soru için teşekkür ederim, çünkü bana aday olan tüm meslektaşlarıma teşekkür etme imkânı tanıdınız. Seçimler ilgi bakımından belki de en yükseği oldu, çok şükür ki şans bizden yana oldu ve liste tüm şartları karşıladı."

    Er-Rezizza, yeni yönetim kurulunun benimseyeceği çalışma yönteminden bahsederek kararların bireysel olarak alınmayacağını, aksine kurul üyeleri arasındaki istişareyle belirleneceğini vurguladı ve "Bunun sürdürülebilir olduğuna inandığım bir mekanizma olduğunu düşünüyorum." dedi.

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  • Sorumlulukların büyüklüğü

    Rezizaa, yönetim kurulunu bekleyen sorumlulukların büyüklüğünden söz ederek, önümüzdeki dönemin daha fazla çalışma ve gelişme gerektirdiğini vurguladı.

    Şöyle konuştu: "Önümüzde büyük bir iş var, daha fazla çalışma ve gelişme için gayret ediyoruz ve sporumuzun dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer almasını istiyoruz."

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Başkan Bedr el-Rezizaa, yardımcısı Luey Mişabi ve yönetim kurulu üyeliğinde 7 isim: Lemya bin Behyan, Fahd el-Mansur, Selman es-Sudeyri, Samir es-Sadun, Ömer el-Cireysi, Nicolas Coward ve Gerard Rudy.

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