Video: Sözünü tutacak mı?.. Infantino, soyunma odasında İranlı futbolcuları şaşırttı

İran milli takımının bazı oyuncuları, 2026 Dünya Kupası’nda ABD’de katıldıkları süre boyunca kasıtlı olarak kendilerine baskı uygulandığını düşündükleri durumla ilgili şikayetleri üzerine, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’nun verdiği sözü açıkladı.
İran milli takımı 7. grupta mücadele ediyor. Takım, Salı sabahı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalırken, aynı grupta Mısır ise Pazartesi akşamı Belçika ile 1-1 berabere kaldı.
İran milli takım oyuncuları ve teknik ekibi, seyahat düzenlemeleri ve heyet üyelerini etkileyen vize sorunları konusunda endişelerini dile getirdiler.
Yeni Zelanda ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptıkları açıklamalarda Mehdi Taremi ve Muhammed Mahbi, maçın bitiminden sonra Infantino’nun soyunma odasını bizzat ziyaret ettiğini açıkladı.
İkili, FIFA Başkanı’nın takımın Dünya Kupası’ndaki yoluna devam etmesine yardımcı olacağına söz verdiğini belirtti.
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