Video: Sözünü tutacak mı?.. Infantino, soyunma odasında İranlı futbolcuları şaşırttı

Son birkaç saat içinde X platformunda dolaşan bir videoda Infantino, İranlı oyunculara şöyle diyor: “Bu geceki maç çok zordu. Biraz şansınız olsaydı kazanabilirdiniz. Ancak ailelerinize, arkadaşlarınıza, halkınıza ve tüm dünyaya Dünya Kupası’nda olduğunuzu ve güçlü bir performans sergilediğinizi gösterdiniz.”

Infantino sözlerine şöyle devam etti: “Neler yaşadığınızı biliyorum ve bunu tamamen anlıyorum. Ancak siz her şeyden güçlüsünüz ve tüm dünyaya güçlü bir mesaj veriyorsunuz.”