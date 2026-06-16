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Video: Sözünü tutacak mı?.. Infantino, soyunma odasında İranlı futbolcuları şaşırttı

İran - Yeni Zelanda
İran
Yeni Zelanda
Dünya Kupası
Belçika - İran
Belçika
A. Ghalenoei
M. Taremi
İran
Yeni Zelanda
ABD
Belçika

FIFA Başkanı’ndan güçlü bir destek mesajı

İran milli takımının bazı oyuncuları, 2026 Dünya Kupası’nda ABD’de katıldıkları süre boyunca kasıtlı olarak kendilerine baskı uygulandığını düşündükleri durumla ilgili şikayetleri üzerine, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’nun verdiği sözü açıkladı.

İran milli takımı 7. grupta mücadele ediyor. Takım, Salı sabahı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalırken, aynı grupta Mısır ise Pazartesi akşamı Belçika ile 1-1 berabere kaldı.

İran milli takım oyuncuları ve teknik ekibi, seyahat düzenlemeleri ve heyet üyelerini etkileyen vize sorunları konusunda endişelerini dile getirdiler.

Yeni Zelanda ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptıkları açıklamalarda Mehdi Taremi ve Muhammed Mahbi, maçın bitiminden sonra Infantino’nun soyunma odasını bizzat ziyaret ettiğini açıkladı.

İkili, FIFA Başkanı’nın takımın Dünya Kupası’ndaki yoluna devam etmesine yardımcı olacağına söz verdiğini belirtti.

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  • "Tüm dünyaya güçlü bir mesaj"… Infantino vaatlerini yerine getirecek mi?

    Son birkaç saat içinde X platformunda dolaşan bir videoda Infantino, İranlı oyunculara şöyle diyor: “Bu geceki maç çok zordu. Biraz şansınız olsaydı kazanabilirdiniz. Ancak ailelerinize, arkadaşlarınıza, halkınıza ve tüm dünyaya Dünya Kupası’nda olduğunuzu ve güçlü bir performans sergilediğinizi gösterdiniz.”

    Infantino sözlerine şöyle devam etti: “Neler yaşadığınızı biliyorum ve bunu tamamen anlıyorum. Ancak siz her şeyden güçlüsünüz ve tüm dünyaya güçlü bir mesaj veriyorsunuz.”

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  • Gerçek bir çözüm bulunana kadar alışılmış bir durum

    Bu müdahale, turnuva süresince yaşanan lojistik sorunlarla ilgili İran kampından gelen bir dizi şikayetin ardından gerçekleşti.

    Ayrıca teknik direktör Amir Qalinoi maçın ardından hayal kırıklığını dile getirirken, Taremi ise vize krizi nedeniyle milli takımın kilit isimlerinin yokluğunda takımın içinde bulunduğu durumu “felaket” olarak nitelendirdi.

    Infantino daha önce İran’ın Dünya Kupası’na katılabilmesi için yardımda bulunacağını belirtmişti.

    Infantino’nun İran’ın Dünya Kupası yolundaki sürecine müdahil olması yeni bir durum değil; bu yılın başlarında ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın Dünya Kupası’na katılımı konusunda şüpheler gündeme gelmişti.

    Geçen hafta Mexico City’de düzenlenen Dünya Kupası açılış konuşmasında FIFA Başkanı bu şüphelere değindi ve İran’ın turnuvaya katılımına verdiği desteği yeniden teyit etti.

    Infantino, “Mart ayında Türkiye’de İran milli takımını izlemek için bizzat oraya gittiğim için çok mutluyum. İnsanlar İran’ın Dünya Kupası’na katılmasının imkansız olacağını söylüyorlardı. Ben onlara katılacaklarına söz verdim; gerekirse otobüsle Tahran’a gidip onları bizzat götürürdüm” dedi.

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