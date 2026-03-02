Goal.com
Oscar Pareja Lionel Messi Orlando City Inter Miami
VİDEO: 'Soğukkanlı katil' Lionel Messi, Orlando City'yi acımasızca trollüyor. Inter Miami yıldızı, Oscar Pareja'ya imzalı fotoğrafını isteyip istemediğini soruyor gibi görünüyor

Lionel Messi, Inter Miami'yi Florida'daki rakiplerine karşı derbi galibiyetine taşıdıktan sonra Orlando City teknik direktörü Oscar Pareja'yı acımasızca trollemiş gibi göründü. Güney Amerikalı süperstar, Herons'un 4-2 galibiyetinde muhteşem bir çift gol atarak durdurulamaz formunu gösterdi. Maçtaki ikinci golünü attıktan sonra, Arjantinli GOAT Pareja'ya imza isteyip istemediğini sordu.

  • Messi, Inter Miami'nin Orlando City'ye karşı geri dönüşüne ilham verdi.

    Pareja'nın keyfi, Orlando'nun kendi sahasında iki gol üstünlüğünü boşa harcamasıyla o aşamada bozulmuştu. Maça rüya gibi bir başlangıç yaptılar ve MLS Kupası şampiyonu, maçın ilk 24 dakikasında birkaç kez savunmasını açtı.

    Inter Miami, ikinci yarıda heyecan verici bir geri dönüşle üç puanı aldı ve Messi de bu galibiyete katkıda bulundu. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, geçen sezon Altın Ayakkabı ve MVP ödüllerini aldı ve 2026'da bu unvanları korumayı planlıyor. Saat dolmadan hemen önce ceza sahası kenarından attığı golle gol hesabını açtı ve son dakikalarda serbest vuruşla topu köşeye gönderdi.

  • Messi'nin Orlando City yedek kulübesini acımasızca trollemesini izleyin

  • Mascherano, bir başka ustalık gösterisinin ardından Messi'yi övgüyle bahsetti.

    90. dakikada serbest vuruşla golü atan Messi, Orlando City'nin ünlü "Duvar"ını oluşturan sadık taraftarlarının önünde gol sevincini yaşadı. 38 yaşındaki oyuncu orta sahaya geri dönerken dikkatini yedek kulübesindeki Pareja ve arkadaşlarına çevirdi ve istek üzerine memnuniyetle imza vereceğini ima etti. Bu hareketinin ardından eski ABD milli takım yıldızı Alexi Lalas, Messi'yi "soğukkanlı katil" olarak nitelendirdi.

    Rakibinin ateş hattında düştüğünü gören Inter Miami teknik direktörü Javier Mascherano, maçın bitiş düdüğü çaldığında kaptanına övgüler yağdırdı. Messi'nin bir başka ustalık gösterisini izledikten sonra gazetecilere şunları söyledi: "Binlerce kez söylediğim gibi, bu sporun gelmiş geçmiş en iyisi olmasının yanı sıra, enerjisi bulaşıcı bir liderdir, ancak bazen ilham alması gerekir; inanmaya başlamak için sahada olan biteni görmesi gerekir ve ikinci yarıda çok daha iyi görünüyordu çünkü o hızlı golü attığımızda, onun rahat hissettiği alanlarda onu bulmaya başladık.

    Ayrıca, ona daha fazla seçenek sunuyorduk. Ve hücumda daha fazla seçenek olduğunda, açıkça kimseye benzemeyen bir çözüm bulma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.”

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Inter Miami 2026 fikstürü: Yeni stadyumun tamamlanmasıyla Herons deplasmana çıkıyor

    Orlando, geçen sezon Inter Miami karşısında üstünlük sağladı ve Fort Lauderdale'de 3-0 galip geldikten sonra kendi sahasında 4-1'lik bir zafer elde etti. Messi ilk maçta forma giydi, ancak ikinci maçta hamstring sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

    Inter & Co Stadyumu'na ilk kez gelen Messi, Mascherano'nun takımının uzun zamandır beklenen komşu takım üzerindeki üstünlüğünü görmekten memnun olduğunu belirtti. Messi, "Geçen sezon bizim için çok zorlu bir rakipti; çok güçlü bir takım ve çok iyi bir teknik direktörleri var. Burada kazanmak için mükemmel bir maç oynamamız gerekiyor. Buradaki atmosfer çok yoğun, bize baskı uyguluyorlar. Bir oyuncu olarak bu tür maçlarda oynamayı çok seviyorum.

    "Bazen maçları fazla analiz ediyoruz, ama asıl fark duygularda yatıyor. Önemli olan direnç, bağlılık ve kazanma isteği. 2-0 gerideyken bile bu ruhu ve kazanma isteğini gösterdikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum."

    2026'nın ilk resmi maçında Son Heung-min ve LAFC'ye 3-0 gibi ağır bir yenilgi alan Inter Miami, MLS Kupası şampiyonluğunu savunmak için harekete geçti. Cumartesi günü D.C. United ile karşılaşacaklar. Yeni sezonun ilk beş maçı, yeni Freedom Park stadyumundaki çalışmaların tamamlanması nedeniyle deplasmanda oynanacak.

