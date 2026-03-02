VİDEO: 'Soğukkanlı katil' Lionel Messi, Orlando City'yi acımasızca trollüyor. Inter Miami yıldızı, Oscar Pareja'ya imzalı fotoğrafını isteyip istemediğini soruyor gibi görünüyor

Pareja'nın keyfi, Orlando'nun kendi sahasında iki gol üstünlüğünü boşa harcamasıyla o aşamada bozulmuştu. Maça rüya gibi bir başlangıç yaptılar ve MLS Kupası şampiyonu, maçın ilk 24 dakikasında birkaç kez savunmasını açtı.

Inter Miami, ikinci yarıda heyecan verici bir geri dönüşle üç puanı aldı ve Messi de bu galibiyete katkıda bulundu. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, geçen sezon Altın Ayakkabı ve MVP ödüllerini aldı ve 2026'da bu unvanları korumayı planlıyor. Saat dolmadan hemen önce ceza sahası kenarından attığı golle gol hesabını açtı ve son dakikalarda serbest vuruşla topu köşeye gönderdi.