Video: Soboslai, Liverpool taraftarlarına öfkeleniyor... ve takım arkadaşlarını uyarıyor

Soboslai, "Spíler TV" kanalının kameraları karşısında, takımın performansı ve maçın sonucu nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı içindeydi.

İlk golün geldiği penaltının dönüm noktası olup olmadığı sorusuna yanıt veren Soboslai, bu görüşü reddetti ve ikinci golün takımının umutlarını sona erdirdiğini vurguladı.

Oyuncu, "Bence dönüm noktası penaltı değildi, yediğimiz ikinci goldü. Sadece bir dakika kalmıştı ve ikinci yarıya 1-0 geride girebilirdiniz, ancak devre arasına bir gol daha yemek olumlu bir şey değil" dedi.

"Bundan sonra ikinci yarıya çıkıyorsunuz ve hala bir şansınız var, ancak Manchester City karşısında 2-0 geriden gelmek çok zor, bu yüzden ikinci golün belirleyici an olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.