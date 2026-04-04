Video: Soboslai, Liverpool taraftarlarına öfkeleniyor... ve takım arkadaşlarını uyarıyor

Liverpool, İngiltere Kupası çeyrek finalinde Manchester City'ye 4-0 yenilerek yeni bir ağır yenilgiye uğradı. Bu maç, takımın hem saha içinde hem de saha dışında yaşadığı zorlukların boyutunu gözler önüne serdi.
Bilinmeyen bir duygu
Maçın sonunda dikkat çeken bir sahne yaşandı; kahramanı Dominik Szoboszlai, maçın son düdüğüne kadar "Etihad" Stadyumu'nda kalan Liverpool taraftarlarını selamlamak için yöneldi.
Macar oyuncu alkışlamaya başlarken, vücut dili hızla değişti. Tartışmalara yol açan bir hareketle taraftarlara doğru omuzlarını salladıktan sonra, oldukça heyecanlı bir şekilde onları coşturmaya çalıştı.
Takım arkadaşı Federico Chiesa hemen müdahale ederek onu uzaklaştırdı ve sakinleştirdi; böylece durumun daha da kızışmasını önlemeye çalıştı.
Dönüm noktası
Soboslai, "Spíler TV" kanalının kameraları karşısında, takımın performansı ve maçın sonucu nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı içindeydi.
İlk golün geldiği penaltının dönüm noktası olup olmadığı sorusuna yanıt veren Soboslai, bu görüşü reddetti ve ikinci golün takımının umutlarını sona erdirdiğini vurguladı.
Oyuncu, "Bence dönüm noktası penaltı değildi, yediğimiz ikinci goldü. Sadece bir dakika kalmıştı ve ikinci yarıya 1-0 geride girebilirdiniz, ancak devre arasına bir gol daha yemek olumlu bir şey değil" dedi.
"Bundan sonra ikinci yarıya çıkıyorsunuz ve hala bir şansınız var, ancak Manchester City karşısında 2-0 geriden gelmek çok zor, bu yüzden ikinci golün belirleyici an olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.
Mazeret yok
Uluslararası maç arası döneminin etkisi ve oyuncuların hazırlık düzeylerindeki farklılıklar konusunda Soboslai, bunu bahane olarak kullanmayı reddetti ve takımın bahanelerin arkasına saklanmaması gerektiğini vurguladı.
Oyuncu, "Bu bir mazeret olamaz. Onlar da milli takımlarında yer aldılar ve maçlar oynadılar. Hazır değilsen, bunu söyle ve yedek kulübesinden başla" dedi.
"Yorgunluk, maçın zamanlaması ya da bunun FA Cup'ta olması... Bunların hepsi bahane. Bence en iyi takım kazandı ve bu belliydi. İlk yarıda maçı bitirmeliydik çünkü fırsatlar elimizdeydi" diye devam etti.
Erken uyarı... Avrupa'dan uzak kalma tehlikesi
Liverpool oyuncusu, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de kritik maçların yaklaşmasıyla birlikte takımın geleceği konusunda açık bir uyarıda bulundu.
Oyuncu, "Güçlerimizi toplamalıyız, çünkü bu şekilde oynamaya devam edersek, yakında Şampiyonlar Ligi'ndeki yerimizi, hatta gelecek sezonki katılımımızı bile unuturuz" dedi.
"Kendimizi gözden geçirmeli ve bu felaket sezonu, hatırlayabileceğimiz bir sezona nasıl dönüştürebileceğimizi düşünmeliyiz" diye sözlerini tamamladı.