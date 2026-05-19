VİDEO: Şişeyi getirin! Arsenal oyuncuları Premier Lig şampiyonluğunu ilan ettikten sonra çılgına döndü – Declan Rice’ın “bitti” mesajını güncellemesiyle eleştirmenlere de esprili bir selam gönderildi
City'nin puan kaybı üzerine Arsenal taraftarları coştu
Arsenal oyuncuları, Manchester City’nin Bournemouth ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarını izlemek için bir araya geldiklerinde tam bir coşku içindeydiler.
Dorset'teki bu sonuç, bir maç kala şampiyonluk yarışını matematiksel olarak sona erdirdi ve son iki sezonu büyük başarıların eşiğinde geçiren takımda coşku dolu sahneler yaşandı.
Görüntülerde, Arsenal takımının şampiyon olduğunu öğrendiği an, oyuncuların sevinçle zıpladığı, kucaklaştığı ve bağırdığı anlar yer alıyor. 2004'teki "Invincibles" döneminden bu yana lig şampiyonluğunun tadını tatmamış bir kulüp için, yıldızlar nihayet İngiliz futbolunun zirvesine ulaştıklarını fark ettiklerinde gerginliğin azaldığı hissedilebiliyordu.
Rice, şüphecilere sert yanıt verdi
Kutlamaların ortasında Declan Rice, sezonun başlarında iyimserliğini sorgulayanlarla hesaplaşmak için sosyal medyaya başvurdu. Manchester City’ye karşı alınan ağır yenilginin ardından Rice’ın sahada Martin Odegaard’a “henüz bitmedi” dediği an, herkesin hafızasına kazınmıştı. Şimdi ise altın madalyaları garantiledikten sonra, dünyaya yaptığı tahmini hatırlatmayı ihmal etmedi.
Takım arkadaşları Kai Havertz, Eberechi Eze, William Saliba, Myles Lewis-Skelly ve Bukayo Saka ile birlikte bir fotoğraf paylaşan orta saha oyuncusu, Instagram takipçilerine net bir mesaj gönderdi.
Rice'ın paylaşımına "Hepinize söylemiştim... bitti" yazısı eşlik ediyordu ve paylaşımda kırmızı kalp ve kupa emojileri de yer alıyordu.
Arteta ve Wenger tarihi başarıyı övdü
Arteta, özellikle önceki yıllarda ikincilikle bitirmenin getirdiği hayal kırıklığının ardından, oyuncularının gösterdiği azimden övgüyle bahsetti. Göreve geldiğinden bu yana kulübün kültürünü baştan aşağı değiştiren İspanyol teknik adam, kulübün Selhurst Park’ta son maçta kupayı kaldırmaya hazırlanırken bu başarının önemini vurguladı.
"Birlikte yine tarih yazdık. Bu futbol kulübünde yer alan herkes için daha mutlu ve gururlu olamazdım. Bu anın tadını çıkaralım," dedi Arteta.
Onun duygularına, özel bir kutlama videosuna katkıda bulunan efsanevi Arsene Wenger de katılıyor. İkonik Fransız teknik adam, yeni nesle şu bilgece sözleri söyledi: “Başardınız. Şampiyonlar, diğerleri durduğunda devam eder. Şimdi sizin zamanınız. Şimdi devam edin ve her anın tadını çıkarın.”
Ufukta çifte hayaller
Premier Lig kupasını kazanarak en önemli hedefine ulaşan Arsenal’in sezonu henüz bitmiş değil. Kuzey Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacağı Budapeşte’de kaderiyle yüzleşecek. Arteta’nın oyuncuları için tarihi bir Avrupa ve lig çifte kupası kazanma ihtimali artık oldukça yüksek.
Taraftarlar şimdiden coşkuyla kutlamaya başladı ve şampiyonluğun gerçekliği kavranmaya başladıkça birçok kişinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Takım, Crystal Palace karşısında kupayı resmi olarak kaldıracak, ancak kutlamalar sahne arkasında çoktan başladı.
Sonunda omuzlarındaki yükten kurtulan Gunners, İngiltere'nin en iyi takımı olma özgüveniyle Macaristan'a gidecek.