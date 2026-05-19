Arteta, özellikle önceki yıllarda ikincilikle bitirmenin getirdiği hayal kırıklığının ardından, oyuncularının gösterdiği azimden övgüyle bahsetti. Göreve geldiğinden bu yana kulübün kültürünü baştan aşağı değiştiren İspanyol teknik adam, kulübün Selhurst Park’ta son maçta kupayı kaldırmaya hazırlanırken bu başarının önemini vurguladı.

"Birlikte yine tarih yazdık. Bu futbol kulübünde yer alan herkes için daha mutlu ve gururlu olamazdım. Bu anın tadını çıkaralım," dedi Arteta.

Onun duygularına, özel bir kutlama videosuna katkıda bulunan efsanevi Arsene Wenger de katılıyor. İkonik Fransız teknik adam, yeni nesle şu bilgece sözleri söyledi: “Başardınız. Şampiyonlar, diğerleri durduğunda devam eder. Şimdi sizin zamanınız. Şimdi devam edin ve her anın tadını çıkarın.”