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VİDEO: “Sırtımızı kıracaklar!” - Raphinha, Barcelona’nın Sevilla karşısındaki galibiyeti sırasında hakemden korunma isterken kameraya yakalandı
Raphinha, agresif taktikler nedeniyle bir görevliyle yüzleşti
Barcelona, Sevilla karşısında La Liga'da bir kritik galibiyet daha aldı, ancak maça fiziksel sertlik damga vurdu. DAZN kameraları, Raphinha'nın maç boyunca hakem Martinez Munuera'nın yanına gittiği anlara dair özel görüntüler yakaladı. Brezilyalı forvet, ev sahibi ekibin agresif oyununa karşı önlem alması için hakeme defalarca çağrıda bulundu.
29 yaşındaki oyuncu, özellikle Sevilla'nın savunma yöntemlerinden rahatsız oldu. Takım arkadaşlarının güvenliğini sağlamak için Munuera'nın daha fazla müdahalede bulunmasını açık şekilde talep etti. Bu proaktif yaklaşım, Raphinha'nın sahada sözünü daha çok geçiren bir lider olarak artan etkisini ortaya koydu.
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“Buna judo denir!”
DAZN tarafından yayımlanan ses kaydı, Raphinha'nın Munuera'ya yaptığı şikayetlerin tam niteliğini ortaya koydu. Kanat oyuncusu, rakibin taktiklerinin yarattığı fiziksel yıpranma konusunda hakemi doğrudan uyardı. Raphinha, “Sırtımızı kıracaklar” dedi. “Perdelemelere ve tutmalara karşı dikkatli olmaya çalış. Bir noktadan sonra sırtımızı kıracaklar. Bir ya da iki faul çaldığın anda bunu yapmayı bırakırlar.”
Gerilim, bir serbest vuruş sırasında Raphinha ile Sevilla'nın Youssuf Fofana'sı arasında yaşanan karşılaşmada zirveye çıktı. İkili fiziksel bir itiş kakışa girdi ve bu durum maçın hakeminin anında müdahalesine yol açtı.
Munuera, ceza sahasındaki boğuşmaları nedeniyle iki oyuncuyu da hızla azarladı. Hakem, “İkiniz de, o da tutuyor sen de yapıyorsun” dedi. “Bu futbol değil, bunun adı judo.”
Raphinha'nın görevlilere karşı çıkma isteği, Katalonya'daki yükselen statüsünün altını çiziyor. Artık birinci kaptan olarak pazubandı takan hücum oyuncusu, liderlik sorumluluklarını tamamen benimsedi. Bu sezon şu ana kadar saha oyuncuları arasında en fazla süre alan isim oldu.
Onun etkisi, sahadaki sesinden çok daha öteye uzanıyor. Raphinha, Lamine Yamal ve Fermin Lopez ile birlikte yıkıcı bir hücum üçlüsü oluşturdu. Brezilyalı oyuncu, sadece sekiz maçta 14 gol gibi çarpıcı bir sayı yakaladı ve ilk sezonunda gösterdiği parlak formu tartışmasız şekilde geride bıraktı.
- SOPA Images
Zorlu milli takım görevleri kapıda
Barcelona, art arda yedi La Liga galibiyetinin verdiği ivmeyle milli araya giriyor. Ancak Hansi Flick, kaptanının zorlu fikstürü nedeniyle endişeli olacak.
Raphinha, Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçları serisi için Avustralya'ya gidiş-dönüş toplam 34 bin kilometrelik yorucu bir yolculukla karşı karşıya. Katalan devi, ligdeki müthiş formunu sürdürmeye çalışırken yıldız oyuncusunun formda ve dinç şekilde dönmesini umacak.
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