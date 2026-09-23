DAZN tarafından yayımlanan ses kaydı, Raphinha'nın Munuera'ya yaptığı şikayetlerin tam niteliğini ortaya koydu. Kanat oyuncusu, rakibin taktiklerinin yarattığı fiziksel yıpranma konusunda hakemi doğrudan uyardı. Raphinha, “Sırtımızı kıracaklar” dedi. “Perdelemelere ve tutmalara karşı dikkatli olmaya çalış. Bir noktadan sonra sırtımızı kıracaklar. Bir ya da iki faul çaldığın anda bunu yapmayı bırakırlar.”

Gerilim, bir serbest vuruş sırasında Raphinha ile Sevilla'nın Youssuf Fofana'sı arasında yaşanan karşılaşmada zirveye çıktı. İkili fiziksel bir itiş kakışa girdi ve bu durum maçın hakeminin anında müdahalesine yol açtı.

Munuera, ceza sahasındaki boğuşmaları nedeniyle iki oyuncuyu da hızla azarladı. Hakem, “İkiniz de, o da tutuyor sen de yapıyorsun” dedi. “Bu futbol değil, bunun adı judo.”

Raphinha'nın görevlilere karşı çıkma isteği, Katalonya'daki yükselen statüsünün altını çiziyor. Artık birinci kaptan olarak pazubandı takan hücum oyuncusu, liderlik sorumluluklarını tamamen benimsedi. Bu sezon şu ana kadar saha oyuncuları arasında en fazla süre alan isim oldu.

Onun etkisi, sahadaki sesinden çok daha öteye uzanıyor. Raphinha, Lamine Yamal ve Fermin Lopez ile birlikte yıkıcı bir hücum üçlüsü oluşturdu. Brezilyalı oyuncu, sadece sekiz maçta 14 gol gibi çarpıcı bir sayı yakaladı ve ilk sezonunda gösterdiği parlak formu tartışmasız şekilde geride bıraktı.



