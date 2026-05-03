VİDEO: Sheffield United taraftarları, Tottenham'ın Premier Lig'den düşeceğini öngörerek acımasız bir şarkıyla taklit ediyor
Blades taraftarları, zor günler geçiren Tottenham'ı hedef aldı
Sheffield United, Thomas Cannon ve Sydie Peck'in olağanüstü performansları sayesinde Derby County'yi 2-1 yenerek sezonu muhteşem bir şekilde tamamladı. Ancak saha dışında en çok konuşulan konu, Sheffield United taraftarlarının Tottenham'ı alay ettiği ve internette hızla yayılan bir video oldu. Spurs'un Premier Lig'de zor günler geçirip şok bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine, Sheffield United taraftarları kuzey Londra kulübü hakkında acımasız bir şarkı söylerken kameraya yakalandı. Taraftarlar, Tottenham'ın düşüşünü alay eden tezahüratlarla, gelecek sezon Championship'te bu Premier Lig deviyle karşılaşma ihtimalinden açıkça keyif alıyorlardı. Taraftarlar, "Biz gidiyoruz Tottenham, siz de gidiyorsunuz!" diye şarkı söylüyorlardı.
Her iki kulübün de sezon finali
Bu sonuçla Sheffield United sezonu 60 puanla tamamladı; bu puanla ligin orta sıralarında yer alsa da, gelecek yıl daha istikrarlı bir şekilde üst lige yükselme mücadelesine devam etme umudu taşıyor. Derby için ise, güçlü bir sezonun ardından play-off sıralamasına girememek, özellikle de sezonun son maçında kendi sahasında önde olduğu maçı kaptırmış olması nedeniyle, kabullenmesi zor bir durum olacak.
Teknik direktör Chris Wilder ve oyuncuları, sahada kutlamalarını nispeten sade tuttular. BBC Sport'un aktardığına göre Wilder, "Bugün burada biletler tamamen tükendi ve ben de oyunculara şunu söyledim: 'Onlar [taraftarlar] sizi ülkenin dört bir yanında takip ettiler ve inanılmaz derecede zorlu bir sezonun ardından bunu hak eden bir taraftar grubu varsa, o da onlardır'," dedi.
"Ve 60 puanlık makul bir puan toplamıyla bu sezonu atlattık. Ligin en alt sıralarından çıkmak istiyorduk [Wilder yeniden atandığında Blades'in bulunduğu yer] ve bunu başardık, sonra da kulübü sıralamada yukarı taşımak istiyorduk ve bunu da başardık."
Gelecek sezonun anahtarı tutarlılık
Sheffield United, sezonu 13. sırada tamamladı; bu sıralama, Eylül ayında Wilder’ın geri dönüşünün ardından yaşanan geçiş dönemini yansıtıyor. Pride Park’ta, özellikle Cannon ve Peck’in golleriyle kaliteden parça parça izler görülse de, teknik direktör, Blades’in önümüzdeki ara dönemde geliştirmesi gereken iki temel unsuru şimdiden fiziksel kondisyon ve zihinsel hazırlık olarak belirledi.
"Ne yapmamız gerektiğini biliyorum ve bunu başarmak için iyi yoldayız. Bu sayede daha iyi olacağız ve umarım gelecek yılın sonlarına doğru Derby County'nin bugün yaptığı gibi maçlar oynayacağız."