VİDEO: Sheffield United taraftarları, Tottenham'ın Premier Lig'den düşeceğini öngörerek acımasız bir şarkıyla taklit ediyor

Bu sonuçla Sheffield United sezonu 60 puanla tamamladı; bu puanla ligin orta sıralarında yer alsa da, gelecek yıl daha istikrarlı bir şekilde üst lige yükselme mücadelesine devam etme umudu taşıyor. Derby için ise, güçlü bir sezonun ardından play-off sıralamasına girememek, özellikle de sezonun son maçında kendi sahasında önde olduğu maçı kaptırmış olması nedeniyle, kabullenmesi zor bir durum olacak.

Teknik direktör Chris Wilder ve oyuncuları, sahada kutlamalarını nispeten sade tuttular. BBC Sport'un aktardığına göre Wilder, "Bugün burada biletler tamamen tükendi ve ben de oyunculara şunu söyledim: 'Onlar [taraftarlar] sizi ülkenin dört bir yanında takip ettiler ve inanılmaz derecede zorlu bir sezonun ardından bunu hak eden bir taraftar grubu varsa, o da onlardır'," dedi.

"Ve 60 puanlık makul bir puan toplamıyla bu sezonu atlattık. Ligin en alt sıralarından çıkmak istiyorduk [Wilder yeniden atandığında Blades'in bulunduğu yer] ve bunu başardık, sonra da kulübü sıralamada yukarı taşımak istiyorduk ve bunu da başardık."