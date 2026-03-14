Çeviri:
VİDEO: Sevinçten uçan Eberechi Eze, Arsenal'in yıldızı Brezilya efsanesi Romario ile tanışırken hayranlık içinde
Tam anlamıyla büyülü bir an
Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir videoda, Eze’nin 1994 Dünya Kupası şampiyonu ile karşılaştığı andaki tepkisi tam anlamıyla paha biçilmezdi. Eski Crystal Palace oyuncusu, Brezilyalı efsaneye alçakgönüllü, adeta dua eder gibi bir selam verdi, ardından futbol tarihinin en golcü oyuncularından biriyle kısa bir sohbet ettikten sonra inanamayan bir gülümsemeyle yüzünü aydınlattı. Bu etkileşim, taraftarların kalbini fethetti ve modern neslin "Joga Bonito" döneminin öncülerine duyduğu derin saygıyı gözler önüne serdi.
Videoyu izleyin
Romario'nun özel görevi
Ancak, şu anda 60 yaşında olan ve Rio de Janeiro’nun kıdemli senatörü olarak görev yapan Brezilya efsanesi, London Colney’e sadece atmosferi yaşamak için gitmemişti. Başkentteki ziyareti sırasında, sezonun son düzlüğüne girerken tam formuna kavuşmak için çalışan Arsenal forveti Gabriel Jesus ile bir röportaja katıldığı görüldü. Romario'nun varlığı, takımın şampiyonluk yarışı öncesindeki baskıya hazırlanırken antrenman sahasındaki atmosfere önemli bir canlılık kattı. Özellikle Jesus için, böylesine önemli bir hemşerisiyle vakit geçirmek, kalan maçlar için bir motivasyon kaynağı olabilir.
- AFP
Son hamleye hazırlanmak
Arsenal, şu anda Premier Lig tablosunun zirvesinde yedi puanlık bir farkla lider konumda olsa da, Manchester City’nin tekrar yakalamasına yol açabilecek herhangi bir hatayı göze alamayacağının farkında. Yirmi yılı aşkın bir süredir ilk lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Gunners, City’nin West Ham ile karşılaşmasından önce puan farkını açmak amacıyla Cumartesi günü Everton ile karşı karşıya gelecek.