VİDEO: Sevinçten uçan Eberechi Eze, Arsenal'in yıldızı Brezilya efsanesi Romario ile tanışırken hayranlık içinde

Ancak, şu anda 60 yaşında olan ve Rio de Janeiro’nun kıdemli senatörü olarak görev yapan Brezilya efsanesi, London Colney’e sadece atmosferi yaşamak için gitmemişti. Başkentteki ziyareti sırasında, sezonun son düzlüğüne girerken tam formuna kavuşmak için çalışan Arsenal forveti Gabriel Jesus ile bir röportaja katıldığı görüldü. Romario'nun varlığı, takımın şampiyonluk yarışı öncesindeki baskıya hazırlanırken antrenman sahasındaki atmosfere önemli bir canlılık kattı. Özellikle Jesus için, böylesine önemli bir hemşerisiyle vakit geçirmek, kalan maçlar için bir motivasyon kaynağı olabilir.