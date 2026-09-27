Video: "Seni hırsız": Hakeme açık hakaret; Di Maria, Messi'yi taklit ederek Süper Kupa'yı kaldırdı

İspanyol gazetesi, maçın daha ilk saniyeden itibaren büyük bir heyecanla başladığını yazdı. 53. saniyede Estudiantes, Alexis Castro'nun golüyle öne geçti.

Gazete şöyle devam etti: "Erken gelen gole ve Estudiantes'ten iki oyuncunun sakatlanmasına rağmen -bunlardan biri bileğindeki sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan Uruguaylı Gabriel Neves'ti- Rosario Central, Angel Di Maria'nın parlak performansı sayesinde beraberliği yakalamayı başardı; Di Maria, arkadaşı Messi'nin tarzını taklit ederek muhteşem bir serbest vuruş golü kaydetti."

Rosario Central'ın geri dönüşü, ilk yarının bitiminden önce Di Maria'nın attığı bir penaltıyla tamamlandı; böylece ikinci golünü de kaydeden Di Maria, maçı alevlendirdi. Özellikle Leandro Gonzalez Perez ile Enzo Copetti arasındaki temasın ardından video yardımcı hakem incelemesi sonucu verilen penaltı, La Plata takımını fena halde öfkelendirdi.

Bu nedenle Veron yorum yapmakta tereddüt etmedi: "Bu kadar cezasız kalmalarına, seni soymalarına nasıl izin verildiği inanılmaz. Kabul edilemez bir durum. Bizi buraya getiren şey bu mu? Saçma bir maskaralık."



