Video: "Seni hırsız": Hakeme açık hakaret; Di Maria, Messi'yi taklit ederek Süper Kupa'yı kaldırdı

Rosario Central, Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan maçta Estudiantes de la Plata'yı 3-1 mağlup ederek Arjantin'de Uluslararası Süper Kupa'yı kazandı ve böylece kulüp tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti (beş birinci lig şampiyonluğu ve dokuz yerel kupa).
Maç boyunca yaşanan tartışmalı hakem kararlarının yanı sıra Di Maria, attığı iki golle kilit bir rol oynadı.
Karşılaşma, 2025 ligi lideri ile aynı yıl Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımı bir araya getirdi.
Marca gazetesinin aktardığına göre, maç oyuncular arasındaki şiddetli tartışmaları, yumrukları ve Estudiantes başkanı Juan Sebastian Veron'un, bitiş düdüğünü dahi çalamayan hakem Dario Herrera'ya yönelttiği suçlamaları içeren tartışmalı bir sonla noktalandı; bu haberi Marca gazetesi aktardı.