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River Plate v Rosario Central - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
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Video: "Seni hırsız": Hakeme açık hakaret; Di Maria, Messi'yi taklit ederek Süper Kupa'yı kaldırdı

Estudiantes
Rosario Central
Süper Kupa
A. Di Maria
L. Messi
Arjantin

Verón devrimi ve amansız bir mücadele

Rosario Central, Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan maçta Estudiantes de la Plata'yı 3-1 mağlup ederek Arjantin'de Uluslararası Süper Kupa'yı kazandı ve böylece kulüp tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti (beş birinci lig şampiyonluğu ve dokuz yerel kupa).

Maç boyunca yaşanan tartışmalı hakem kararlarının yanı sıra Di Maria, attığı iki golle kilit bir rol oynadı.

Karşılaşma, 2025 ligi lideri ile aynı yıl Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımı bir araya getirdi.

Marca gazetesinin aktardığına göre, maç oyuncular arasındaki şiddetli tartışmaları, yumrukları ve Estudiantes başkanı Juan Sebastian Veron'un, bitiş düdüğünü dahi çalamayan hakem Dario Herrera'ya yönelttiği suçlamaları içeren tartışmalı bir sonla noktalandı; bu haberi Marca gazetesi aktardı.

  • Di Maria'nın büyüsü ve Veron'un devrimi

    İspanyol gazetesi, maçın daha ilk saniyeden itibaren büyük bir heyecanla başladığını yazdı. 53. saniyede Estudiantes, Alexis Castro'nun golüyle öne geçti.

    Gazete şöyle devam etti: "Erken gelen gole ve Estudiantes'ten iki oyuncunun sakatlanmasına rağmen -bunlardan biri bileğindeki sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan Uruguaylı Gabriel Neves'ti- Rosario Central, Angel Di Maria'nın parlak performansı sayesinde beraberliği yakalamayı başardı; Di Maria, arkadaşı Messi'nin tarzını taklit ederek muhteşem bir serbest vuruş golü kaydetti."

    Rosario Central'ın geri dönüşü, ilk yarının bitiminden önce Di Maria'nın attığı bir penaltıyla tamamlandı; böylece ikinci golünü de kaydeden Di Maria, maçı alevlendirdi. Özellikle Leandro Gonzalez Perez ile Enzo Copetti arasındaki temasın ardından video yardımcı hakem incelemesi sonucu verilen penaltı, La Plata takımını fena halde öfkelendirdi.

    Bu nedenle Veron yorum yapmakta tereddüt etmedi: "Bu kadar cezasız kalmalarına, seni soymalarına nasıl izin verildiği inanılmaz. Kabul edilemez bir durum. Bizi buraya getiren şey bu mu? Saçma bir maskaralık."


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  • İşte savaş burada başladı: "Top tamamen senin, seni hırsız"

    Durum böylece ikinci yarının uzatma dakikalarına kadar devam etti. Estudiantes'in kalecisi Fernando Muslera umutsuzca bir şut denedi ama girişimi başarısızlıkla sonuçlandı ve bir kontratakta Julián Fernández son golü kaydederek skoru 3-1 yaptı.


    Marca sözlerine şöyle devam etti: "İşte burada savaş başladı. İki takımın oyuncuları arasında itiş kakış ve yumrukların da karıştığı sert bir karşılaşma, maç yeniden başlamadan önce iki takımı da hızla soyunma odalarına çekilmeye zorladı."


    Şunları da ekledi: "Kaosun ortasında, Estudiantes kulübünün başkanı Juan Sebastián 'La Brujita' Verón sahaya inerek hakeme dönüp 'Bütün top senin, seni hırsız' dedi ve böylece 2015 yılında Arjantin Futbol Federasyonu'nun Rosario Central kulübünün lig şampiyonluğunu tanımasına dair yaşanan tartışmanın ardından ortaya çıkan eski anlaşmazlıklarının fitilini yeniden ateşledi."

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