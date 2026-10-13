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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Çeviri:

VİDEO: “Seni eşimden daha çok görüyorum!” Erling Haaland, Manchester City yaptırım tehdidi gölgesinde Liverpool’u farklı mağlup ederken kameramanla yaptığı espriyle güldürdü

E. Haaland
M.City
Liverpool
Liverpool - M.City
Premier Lig

Erling Haaland, Manchester City’yi Anfield’da Liverpool karşısında farklı bir galibiyete taşıdıktan sonra maç sonunun en çarpıcı sözlerini söyleme konusunda hâlâ zirvede olduğunu gösterdi. Mali düzenlemelerle ilgili yakın zamanda verilen suçlu kararının ardından Etihad ekibi ciddi bir hukuki belirsizlikle karşı karşıya olsa da Norveçli süper yıldızın keyfi yerindeydi.

  • Kırmızı kartın ardından Manchester City, Liverpool'u darmadağın etti

    Manchester City, Liverpool deplasmanında 3-0’lık farklı bir galibiyet alarak Premier League’in zirvesinde Arsenal’ın üç puan önünde kalmayı başardı. Hakem Chris Kavanagh’ın ev sahibi ekibin orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch’i oyundan atmasıyla maçın gidişatı belirgin biçimde Enzo Maresca’nın lehine döndü.

    Kırmızı karttan yalnızca üç dakika sonra 26 yaşındaki Norveçli forvet fileleri havalandırarak gol perdesini açtı. Son düdüğün ardından oyuncu, tünele yönelmeden önce Anfield Road Tribünü’nün alt bölümündeki deplasman taraftarlarını coşkuyla alkışladı.


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    Yedek kaleci Marcus Bettinelli ve duran top antrenörü James French'in de aralarında bulunduğu City çalışanlarını selamlamak için sahadan ayrılırken, ısrarla kendisini görüntüleyen bir kameraman forvetin dikkatini çekti. Kameramanın, “Harika goldü dostum. Harika gol,” diyerek kendisini tebrik etmesi üzerine golcü oyuncu tanıdık yüzü hemen fark etti.

    “Sen her yerdesin!” diyen Haaland güldü. Kameraman da heyecanla, “Öyleyim!” diye karşılık verdi.

    Ardından espriyi patlatan golcü oyuncu, “Seni sevgilimden daha çok görüyorum,” dedi. Kameraman ise gülüp ona katılmakla yetindi: “Biliyorum, evet, evet, evet...”

    Haaland, Borussia Dortmund günlerinden bu yana beş yıldır eski futbolcu Isabel Haugseng Johansen ile birlikte. Çiftin Aralık 2024'te dünyaya gelen küçük bir oğlu da var.


  • Suçlu bulunma kararının gölgesi Etihad'ın üzerinde

    Anfield'daki üstün performans, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 2009-10 ile 2017-18 arasındaki dokuz sezonu kapsayan ciddi Premier League mali kural ihlallerinden suçlu bulmasının ardından takımın çıktığı ilk maça damga vurdu. En üst ligden düşürülme veya ihraç edilme ihtimalini de içeren ağır yaptırımlara rağmen takımda meydan okuyan hava sürdü.

    Merseyside'daki kritik karşılaşma öncesinde Haaland, Manchester ekibine kamuoyu önünde destek verdi. Taraftarlara sadece “yolculuğun tadını çıkarın” çağrısında bulundu. Bu sözleri, kulübün Abu Dabi merkezli sahiplerinin kararlı tutumuyla örtüşüyordu. Manchester City, masum olduğunu savunmayı sürdürüyor ve komisyonun kararına resmen itiraz etti.


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    Kritik bir itiraz süreci bekliyor

    Maresca'nın ekibi, Premier League'deki kusursuz başlangıcını sürdürmeye ve Arsenal karşısındaki üç puanlık avantajını korumaya odaklanırken kulüp yönetimi kritik bir hukuk mücadelesiyle karşı karşıya.

    Yargı heyetinin başkanı Sir Gary Hickinbottom, yaklaşan temyiz kurulu duruşmasını yönetecek. Bu belirleyici süreç, City'nin kapsamlı itirazının kabul mü yoksa reddedileceğini karara bağlayacak ve kulübün uzun vadeli geleceğini büyük ölçüde şekillendirecek.

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