



Yedek kaleci Marcus Bettinelli ve duran top antrenörü James French'in de aralarında bulunduğu City çalışanlarını selamlamak için sahadan ayrılırken, ısrarla kendisini görüntüleyen bir kameraman forvetin dikkatini çekti. Kameramanın, “Harika goldü dostum. Harika gol,” diyerek kendisini tebrik etmesi üzerine golcü oyuncu tanıdık yüzü hemen fark etti.

“Sen her yerdesin!” diyen Haaland güldü. Kameraman da heyecanla, “Öyleyim!” diye karşılık verdi.

Ardından espriyi patlatan golcü oyuncu, “Seni sevgilimden daha çok görüyorum,” dedi. Kameraman ise gülüp ona katılmakla yetindi: “Biliyorum, evet, evet, evet...”

Haaland, Borussia Dortmund günlerinden bu yana beş yıldır eski futbolcu Isabel Haugseng Johansen ile birlikte. Çiftin Aralık 2024'te dünyaya gelen küçük bir oğlu da var.



