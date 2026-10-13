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VİDEO: “Seni eşimden daha çok görüyorum!” Erling Haaland, Manchester City yaptırım tehdidi gölgesinde Liverpool’u farklı mağlup ederken kameramanla yaptığı espriyle güldürdü
Kırmızı kartın ardından Manchester City, Liverpool'u darmadağın etti
Manchester City, Liverpool deplasmanında 3-0’lık farklı bir galibiyet alarak Premier League’in zirvesinde Arsenal’ın üç puan önünde kalmayı başardı. Hakem Chris Kavanagh’ın ev sahibi ekibin orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch’i oyundan atmasıyla maçın gidişatı belirgin biçimde Enzo Maresca’nın lehine döndü.
Kırmızı karttan yalnızca üç dakika sonra 26 yaşındaki Norveçli forvet fileleri havalandırarak gol perdesini açtı. Son düdüğün ardından oyuncu, tünele yönelmeden önce Anfield Road Tribünü’nün alt bölümündeki deplasman taraftarlarını coşkuyla alkışladı.
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Yedek kaleci Marcus Bettinelli ve duran top antrenörü James French'in de aralarında bulunduğu City çalışanlarını selamlamak için sahadan ayrılırken, ısrarla kendisini görüntüleyen bir kameraman forvetin dikkatini çekti. Kameramanın, “Harika goldü dostum. Harika gol,” diyerek kendisini tebrik etmesi üzerine golcü oyuncu tanıdık yüzü hemen fark etti.
“Sen her yerdesin!” diyen Haaland güldü. Kameraman da heyecanla, “Öyleyim!” diye karşılık verdi.
Ardından espriyi patlatan golcü oyuncu, “Seni sevgilimden daha çok görüyorum,” dedi. Kameraman ise gülüp ona katılmakla yetindi: “Biliyorum, evet, evet, evet...”
Haaland, Borussia Dortmund günlerinden bu yana beş yıldır eski futbolcu Isabel Haugseng Johansen ile birlikte. Çiftin Aralık 2024'te dünyaya gelen küçük bir oğlu da var.
Suçlu bulunma kararının gölgesi Etihad'ın üzerinde
Anfield'daki üstün performans, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 2009-10 ile 2017-18 arasındaki dokuz sezonu kapsayan ciddi Premier League mali kural ihlallerinden suçlu bulmasının ardından takımın çıktığı ilk maça damga vurdu. En üst ligden düşürülme veya ihraç edilme ihtimalini de içeren ağır yaptırımlara rağmen takımda meydan okuyan hava sürdü.
Merseyside'daki kritik karşılaşma öncesinde Haaland, Manchester ekibine kamuoyu önünde destek verdi. Taraftarlara sadece “yolculuğun tadını çıkarın” çağrısında bulundu. Bu sözleri, kulübün Abu Dabi merkezli sahiplerinin kararlı tutumuyla örtüşüyordu. Manchester City, masum olduğunu savunmayı sürdürüyor ve komisyonun kararına resmen itiraz etti.
- AFP
Kritik bir itiraz süreci bekliyor
Maresca'nın ekibi, Premier League'deki kusursuz başlangıcını sürdürmeye ve Arsenal karşısındaki üç puanlık avantajını korumaya odaklanırken kulüp yönetimi kritik bir hukuk mücadelesiyle karşı karşıya.
Yargı heyetinin başkanı Sir Gary Hickinbottom, yaklaşan temyiz kurulu duruşmasını yönetecek. Bu belirleyici süreç, City'nin kapsamlı itirazının kabul mü yoksa reddedileceğini karara bağlayacak ve kulübün uzun vadeli geleceğini büyük ölçüde şekillendirecek.
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