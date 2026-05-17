VİDEO: Santos'un Coritiba'ya karşı aldığı ağır yenilgide, Neymar YANLIŞLIKLA oyundan alınca çılgına döndü
Serie A maçında tuhaf olay
ESPN'in haberine göre, bu tuhaf olay Brezilya Serie A karşılaşmasının ikinci yarısında, Neymar'ın sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşandı. Santos teknik ekibi, hakem Paulo Cesar Zanovelli'ye 31 numaralı Escobar'ı oyundan çıkarmak için bir not verdi. Ancak dördüncü hakem, yanlışlıkla Neymar'ın giydiği 10 numaralı forma için tahtayı kaldırdı. Bu hatadan habersiz olan Neymar, oyuna devam etmek için sahaya geri döndü. Takım arkadaşı Robinho Jr'ın onun yerine oyuna girdiğini fark edene kadar maçın resmi olarak bittiğini anlamadı.
Kamera tarafından yakalanan kaos
Forvet ne olduğunu anladığında, tamamen sinirlerine hakim olamadı. Neymar ve yedek kulübesi, Zanovelli’den kararı geri alması için yalvarırken, sahanın diğer tarafında oyun komik bir şekilde normal seyrinde devam etti. Durumu kabul etmeyen öfkeli Neymar, oyuncu değişikliği kağıdını eline aldı. Yayın kameralarını arayarak kağıdı gösterdi ve üzerinde 10 değil, 31 yazdığını açıkça kanıtladı. Ardından dördüncü hakeme sözlü bir saldırıda bulunarak, tüm karışıklığın sorumlusu olarak onu agresif bir şekilde işaret etti.
Ev sahibi takım için berbat bir öğleden sonra
Vila Belmiro'da ev sahibi takım için berbat geçen öğleden sonrayı saha kenarındaki kargaşa daha da kötüleştirdi. Santos, Coritiba karşısında tamamen ezildi; Breno Lopes açık oyundan iki gol attıktan sonra bir penaltı kazandı ve Josué'nin bu penaltıyı gole çevirmesiyle ilk yarıda skor 3-0 oldu. İkinci yarıda ise Luan Peres'in yüzüne top çarpması sonucu ambulans çağırılmasıyla endişe verici bir sağlık olayı yaşandı. Hemen ardından Santos'un kanat oyuncusu Alvaro Barreal'e doğrudan kırmızı kart gösterildi. 10 kişi kalan ev sahibi takımın maçı çevirme şansı kalmadı.
Neymar ve Santos için bundan sonra ne olacak?
Santos, Serie A puan tablosunda sadece 18 puanla 16. sırada kalmış durumda ve Çarşamba günü San Lorenzo ile karşılaşmadan önce bir an önce toparlanmak zorunda. Bu arada Neymar, Carlo Ancelotti’nin Pazartesi günü açıklanacak olan Brezilya kadrosuna kendisini dahil edip etmeyeceğini endişeyle bekleyecek ve bu patlamanın olumsuz bir yankı uyandırmamasını umacak.