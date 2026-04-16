VİDEO: Şampiyonlar Ligi maçının canlı yayını sırasında Paolo Di Canio masaya kafasını çarparak yaralandı; Fabio Capello ise kanayan West Ham efsanesinin yardımına koştu

Eski West Ham United forveti, kazara meydana gelen bu yaralanma sırasında o akşamki Avrupa maçlarıyla ilgili hararetli bir tartışmanın ortasındaydı. Görünüşe göre eski Sheffield Wednesday forveti, Serie A takımlarının Premier Lig’deki takımların seviyesine nasıl ulaşabileceği sorulduğunda sinirlendi. Sky Italia’nın canlı yayını sırasında bir noktayı vurgulamak için öne doğru eğilirken Di Canio, başını stüdyo masasına oldukça şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın sonucunda kafasında gözle görülür bir yırtık oluştu ve bu durum, paneldeki diğer yorumcuların hemen endişeli tepkilerine neden oldu.