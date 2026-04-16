Çeviri:
VİDEO: Şampiyonlar Ligi maçının canlı yayını sırasında Paolo Di Canio masaya kafasını çarparak yaralandı; Fabio Capello ise kanayan West Ham efsanesinin yardımına koştu
Fiziksel bir tartışma
Eski West Ham United forveti, kazara meydana gelen bu yaralanma sırasında o akşamki Avrupa maçlarıyla ilgili hararetli bir tartışmanın ortasındaydı. Görünüşe göre eski Sheffield Wednesday forveti, Serie A takımlarının Premier Lig’deki takımların seviyesine nasıl ulaşabileceği sorulduğunda sinirlendi. Sky Italia’nın canlı yayını sırasında bir noktayı vurgulamak için öne doğru eğilirken Di Canio, başını stüdyo masasına oldukça şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın sonucunda kafasında gözle görülür bir yırtık oluştu ve bu durum, paneldeki diğer yorumcuların hemen endişeli tepkilerine neden oldu.
Capello imdadına yetişiyor
Yaralanma anını anlık olarak izleyen Capello, kanlar içindeki meslektaşına yardım etmek için hemen koltuğundan kalktı. Efsanevi eski AC Milan ve Real Madrid teknik direktörü, kameralar yaşanan dramaya odaklanmışken, kan akışını durdurmak için Di Canio’ya bir mendil uzattı. Kısa süre önce Rafael Leao’yu “tembel” diyerek eleştiren Di Canio, yorumuna devam etmeye çalışırken ciddi bir yaralanmadan çok utanç duyuyor gibi görünüyordu.
Görevine geri dönmesi
Di Canio'nun bu son endişe verici olaya rağmen medya alanındaki faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor ve futbol hakkında uzman analizler sunmaya devam ederken, muhtemelen agresif yorumculuk tarzını da sürdürecek.