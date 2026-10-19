İki takım arasında bugün oynanan maçın ve Salah önderliğindeki takımın ortaya koyduğu güçlü performansın ardından Trabzon, Beşiktaş'a iki mesaj gönderdi.

İlk mesaj bir videoyla geldi; videoda bir kişi elinde bir çantayla Trabzon amblemi önünde duran bir resepsiyon görevlisine yaklaşıyor ve görevli ona "Paranın hiçbir değeri yok" diyor. Ardından başka bir kişi, Beşiktaş'ı temsil ettiği anlaşılan adamın çantasını değiştiriyor; bu da yaz transfer döneminde Beşiktaş'a gitmeyi reddetmeye bir gönderme.

Adam çıkıp arabasına bindikten sonra çantayı açıyor ve içinde Trabzon formasıyla birlikte maçın skorunun (2-0) yazdığı bir mesaj buluyor; mesajda "Üç puan burada kalacak" ifadesi yer alıyor. Ardından kamera resepsiyon görevlisine dönüyor ve görevli taktığı sahte yüzü çıkararak kendisinin Mohamed Salah olduğunu ortaya koyuyor!

Sonunda "Oyun başladı" cümlesi beliriyor; ardından bu cümle çiziliyor ve yerine "Oyun bitti" yazılıyor.

Bir diğer tweette ise Trabzon, Salah'ın başında kraliyet tacıyla, "Şah mat" yazan bir mesajın altında bir satranç tahtası üzerinde durduğu bir fotoğraf paylaştı.









Bu sonuçla Trabzonspor, 16 puanla Türkiye Ligi puan durumunda dördüncü sıraya yükseldi; Beşiktaş ise puanı 15'te kalınca beşinci sıraya geriledi.

Belirtmek gerekir ki Mohamed Salah'ın maçta attığı gol, onu bu sezon 8 golle Türkiye Ligi gol krallığının tek başına zirvesine taşıdı.