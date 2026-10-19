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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Video: "Şah mat" ve Salah maskesi: Trabzon, Beşiktaş'a ateşli mesajlarla yüklendi

Trabzonspor - Beşiktaş
Trabzonspor
Beşiktaş
Süper Lig
M. Salah
Türkiye
Mısır

Oyun bitti

Trabzonspor, bugün pazartesi günü Mısırlı yıldız Mohamed Salah önderliğinde Beşiktaş karşısında elde ettiği değerli galibiyeti, futbol heyecanını alevlendiren ağır mesajlar vermeden geçiştirmedi.

Ozan Tufan ve Mohamed Salah'ın golleriyle Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik direktör Thomas Reis yönetiminde parlamaya devam etti.

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan önce Mohamed Salah ile resmi görüşmelere girmiş, ancak iki taraf anlaşamamıştı. Ardından kulüp başkanı tartışma yaratan açıklamalarda bulunarak, Salah'ı en baştan beri istemediklerini söylemiş ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun bu transferi gerçekleştirmek istemediğini vurgulamıştı.

  • İki takım arasında bugün oynanan maçın ve Salah önderliğindeki takımın ortaya koyduğu güçlü performansın ardından Trabzon, Beşiktaş'a iki mesaj gönderdi.

    İlk mesaj bir videoyla geldi; videoda bir kişi elinde bir çantayla Trabzon amblemi önünde duran bir resepsiyon görevlisine yaklaşıyor ve görevli ona "Paranın hiçbir değeri yok" diyor. Ardından başka bir kişi, Beşiktaş'ı temsil ettiği anlaşılan adamın çantasını değiştiriyor; bu da yaz transfer döneminde Beşiktaş'a gitmeyi reddetmeye bir gönderme.

    Adam çıkıp arabasına bindikten sonra çantayı açıyor ve içinde Trabzon formasıyla birlikte maçın skorunun (2-0) yazdığı bir mesaj buluyor; mesajda "Üç puan burada kalacak" ifadesi yer alıyor. Ardından kamera resepsiyon görevlisine dönüyor ve görevli taktığı sahte yüzü çıkararak kendisinin Mohamed Salah olduğunu ortaya koyuyor!

    Sonunda "Oyun başladı" cümlesi beliriyor; ardından bu cümle çiziliyor ve yerine "Oyun bitti" yazılıyor.

    Bir diğer tweette ise Trabzon, Salah'ın başında kraliyet tacıyla, "Şah mat" yazan bir mesajın altında bir satranç tahtası üzerinde durduğu bir fotoğraf paylaştı.



    Bu sonuçla Trabzonspor, 16 puanla Türkiye Ligi puan durumunda dördüncü sıraya yükseldi; Beşiktaş ise puanı 15'te kalınca beşinci sıraya geriledi.

    Belirtmek gerekir ki Mohamed Salah'ın maçta attığı gol, onu bu sezon 8 golle Türkiye Ligi gol krallığının tek başına zirvesine taşıdı.

    Ayrıca okuyun: Büyük maçların kralı: Salah fırtınası Beşiktaş'ın hayallerini yerle bir etti

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