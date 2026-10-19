İki takımın bugünkü maçının ardından, Salah önderliğindeki takımın güçlü performansıyla Trabzon, Beşiktaş'a iki mesaj gönderdi.

İlk mesaj, bir kişinin bir çanta taşıyarak Trabzon logosunun önünde duran bir resepsiyon görevlisine yaklaştığı bir videoyla geldi. Görevli ona "Paranın hiçbir değeri yok" diyor ve ardından başka bir kişi, Beşiktaş'ı temsil ettiği anlaşılan adamın çantasıyla yer değiştiriyor; bu da yazın oraya transfer olmanın reddedildiğine bir gönderme.

Adam oradan ayrılıp arabasına bindikten sonra çantayı açıyor ve içinde maç sonucunun (2-0) yazılı olduğu bir mesajla birlikte "Üç puan burada kalacak" ifadesinin yer aldığı bir Trabzon forması buluyor. Ardından kamera resepsiyon görevlisine dönüyor ve görevli bir maske çıkararak aslında Mohamed Salah olduğunu ortaya koyuyor!

Sonunda ise "Oyun başladı" cümlesi beliriyor, ardından üzeri çizilip yerine "Oyun bitti" yazısı geliyor.