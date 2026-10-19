Trabzonspor, bugün pazartesi günü Mısırlı yıldız Muhammed Salah önderliğinde Beşiktaş karşısında elde ettiği değerli galibiyeti, ağır toplu mesajlarla futbol heyecanının fitilini ateşlemeden geçirmedi.
Trabzonspor, Ozan Tufan ve Muhammed Salah'ın golleriyle Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek Alman teknik direktör Thomas Reis yönetiminde parlamayı sürdürdü.
Beşiktaş kulübü, geçtiğimiz yaz Trabzon'dan önce Muhammed Salah ile resmi müzakerelere girmiş, ancak iki taraf anlaşamamıştı. Ardından kulüp başkanı, baştan beri Salah'ı istemediklerini söylediği tartışmalı açıklamalar yaparak teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transferin tamamlanmasını arzu etmediğini vurgulamıştı.