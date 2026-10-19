24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Video: Şah mat ve Salah maskesi: Trabzon, Beşiktaş'a ateşli göndermelerle yüklendi

Trabzonspor - Beşiktaş
Trabzonspor
Beşiktaş
Süper Lig
M. Salah
Türkiye
Mısır

Oyun bitti

Trabzonspor, bugün pazartesi günü Mısırlı yıldız Muhammed Salah önderliğinde Beşiktaş karşısında elde ettiği değerli galibiyeti, ağır toplu mesajlarla futbol heyecanının fitilini ateşlemeden geçirmedi.

Trabzonspor, Ozan Tufan ve Muhammed Salah'ın golleriyle Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek Alman teknik direktör Thomas Reis yönetiminde parlamayı sürdürdü.

Beşiktaş kulübü, geçtiğimiz yaz Trabzon'dan önce Muhammed Salah ile resmi müzakerelere girmiş, ancak iki taraf anlaşamamıştı. Ardından kulüp başkanı, baştan beri Salah'ı istemediklerini söylediği tartışmalı açıklamalar yaparak teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transferin tamamlanmasını arzu etmediğini vurgulamıştı.

  • Salah'ın maskesi

    İki takımın bugünkü maçının ardından, Salah önderliğindeki takımın güçlü performansıyla Trabzon, Beşiktaş'a iki mesaj gönderdi.

    İlk mesaj, bir kişinin bir çanta taşıyarak Trabzon logosunun önünde duran bir resepsiyon görevlisine yaklaştığı bir videoyla geldi. Görevli ona "Paranın hiçbir değeri yok" diyor ve ardından başka bir kişi, Beşiktaş'ı temsil ettiği anlaşılan adamın çantasıyla yer değiştiriyor; bu da yazın oraya transfer olmanın reddedildiğine bir gönderme.

    Adam oradan ayrılıp arabasına bindikten sonra çantayı açıyor ve içinde maç sonucunun (2-0) yazılı olduğu bir mesajla birlikte "Üç puan burada kalacak" ifadesinin yer aldığı bir Trabzon forması buluyor. Ardından kamera resepsiyon görevlisine dönüyor ve görevli bir maske çıkararak aslında Mohamed Salah olduğunu ortaya koyuyor!

    Sonunda ise "Oyun başladı" cümlesi beliriyor, ardından üzeri çizilip yerine "Oyun bitti" yazısı geliyor.

    Ayrıca oku: "Adamı karşılıksız olarak elime geçirdi": Brezilyalı yıldız, cumhurbaşkanı adayına karşı polisten yardım istedi

  • Şah mat

    Bir başka paylaşımında ise Trabzon, Salah'ın başında kraliyet tacı bulunan ve satranç tahtası üzerinde durduğu bir görseli, "Şah mat" yazısının altında yayınladı.

    Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 16 puana ulaşarak Türkiye Ligi puan tablosunda dördüncü sıraya yükseldi. Beşiktaş ise puanını 15'te bırakarak beşinci sıraya geriledi.

    Belirtmek gerekir ki Mohamed Salah'ın maçta attığı gol, kendisini bu sezon 8 golle Türkiye Ligi gol krallığının zirvesine tek başına taşıdı.

    Ayrıca okuyun: Büyük maçların kralı: Salah fırtınası Beşiktaş'ın hayallerini yerle bir etti

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
TRS

TRS

Konferans Ligi

22 Eki 2026

HEA

HEA

BJK

BJK

Ligi Europa

22 Eki 2026

CRY

CRY