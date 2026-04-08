Video: Roshen'in son hazırlık maçı... Al-Ittihad, Neom'a karşı aldığı ağır yenilginin ardından Asya Elit Turnuvası'na hazırlanıyor

Cidde İttihad Kulübü, Asya Şampiyonlar Ligi eleme maçları başlamadan önce, Roshen Ligi'ndeki son maçını Neom'a karşı aldığı ağır bir mağlubiyetle noktaladı.
Al-Ittihad, Çarşamba günü Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda oynanan ve Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait maçta Neom'a 3-4 yenildi.
Neom, 3. dakikada Saeed Bin Rahma'nın golüyle skoru açtı, ardından 16. dakikada Luciano Rodriguez ikinci golü attı.
Yusuf El-Nusiri, maçın 38. ve 44. dakikalarında arka arkaya iki gol atarak skoru eşitledi.
Hossam Awar 49. dakikada Al-Ittihad'ın üçüncü golünü attı, ancak Neom 55. dakikada Muhannad Al-Saad'ın golüyle skoru eşitledi ve uzatma dakikalarının ilk dakikasında Alaa Al-Hajji'nin golüyle galibiyeti garantiledi.