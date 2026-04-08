Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro League

Video: Roshen'in son hazırlık maçı... Al-Ittihad, Neom'a karşı aldığı ağır yenilginin ardından Asya Elit Turnuvası'na hazırlanıyor

Maçta heyecan doruk noktasına ulaşmıştı

Cidde İttihad Kulübü, Asya Şampiyonlar Ligi eleme maçları başlamadan önce, Roshen Ligi'ndeki son maçını Neom'a karşı aldığı ağır bir mağlubiyetle noktaladı.

Al-Ittihad, Çarşamba günü Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda oynanan ve Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait maçta Neom'a 3-4 yenildi.

Neom, 3. dakikada Saeed Bin Rahma'nın golüyle skoru açtı, ardından 16. dakikada Luciano Rodriguez ikinci golü attı.

Yusuf El-Nusiri, maçın 38. ve 44. dakikalarında arka arkaya iki gol atarak skoru eşitledi.

Hossam Awar 49. dakikada Al-Ittihad'ın üçüncü golünü attı, ancak Neom 55. dakikada Muhannad Al-Saad'ın golüyle skoru eşitledi ve uzatma dakikalarının ilk dakikasında Alaa Al-Hajji'nin golüyle galibiyeti garantiledi.

  • Dokuzuncu yenilgi

    Bu, Al-Ittihad takımının bu sezon Roshen Ligi'nde aldığı dokuzuncu mağlubiyet oldu; böylece takımın puanı 45'te kaldı ve sıralamada altıncı sırada yer aldı.

    Buna karşılık, Neom, Suudi Ligi'nin büyük takımlarına karşı ilk galibiyetini elde ederek puanını 39'a çıkardı ve sıralamada sekizinci sıraya yerleşti.

    "Al-Amid" takımı, önümüzdeki Salı günü çeyrek finalde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile karşılaşacağı Asya Şampiyonlar Ligi elemelerine başlamadan önce dengesini yeniden kazanmak zorunda.

  • Diaby'nin yedeği

    Ceda United'ın Portekizli teknik direktörü Sergio Conceição, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin yokluğunu telafi etmek için Portekizli Roger Fernandes'i ilk 11'e geri döndürmeye karar verdi.

    Diaby, Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Hazm ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı iki maçlık cezasının ardından Neom maçında forma giyemedi.

    Portekizli teknik direktör, Cezayirli oyuncusu Hossam Aouar'ı da ilk 11'e geri döndürdü ve Ahmed Al-Ghamdi'yi yedek kulübesine gönderdi.

    Al-Ittihad'ın kadrosu şu şekildeydi:

    Kaleci: Bredrag Rajkovic

    Defans: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Carlo Simic - Hassan Kadash

    Orta saha: Fabinho - Hossam Aouar - Faisal Al-Ghamdi

    Forvet: Roger Fernandes - Youssef El Nesyri - Steven Bergwijn

  • Erken gol

    Maç, Neom kulübünün erken bir golle açılış yapmasıyla başladı; tam olarak maçın üçüncü dakikasında, Cezayirli oyuncusu Saïd Benrahma'nın bir ortayı Al-Ittihad kalesine göndermesiyle.

    Raikovic, önce Uruguaylı Luciano Rodríguez'in, ardından da Benrahma'nın şutlarını kurtardı, ancak hakem VAR incelemesinin ardından topun gol çizgisini geçtiği gerekçesiyle golü geçerli saydı.

  • Ben Rahme'nin şutları

    Maçın 8. dakikasında Saïd Benrahma, Raiković'in kalesine bir şut daha çekti, ancak top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

    14. dakikada Ben Rahma, bu kez serbest vuruştan Raiković'in kalesine bir şut daha attı, ancak top yine sağ direğin yanından dışarı çıktı.

  • İkinci gol

    16. dakikada, Luciano Rodríguez, sol kanattan Raiković'in kalesine tek başına girerek, Sırp kalecinin ağlara girmesini izlemekle yetindiği topu soluna doğru yerden vurdu ve Neom takımının ikinci golünü attı.

  • Erken değişiklik

    23. dakikada Consesao, skoru eşitlemeye çalışmak amacıyla Faysal El-Ghamdi'nin yerine kanat oyuncusu Abdulrahman El-Aboud'u oyuna alarak hızlı bir değişiklik yaptı.

  • Nusairi ikilisi

    Yusuf El-Nusiri, maçın 38. dakikasında Neom kalesiyle karşı karşıya kalarak topu ustaca ağlara göndererek El-Ittihad için farkı azalttı.

    İlk yarının son dakikasında ise El-Nusiri, ceza sahası içinden Neom kalesiyle karşı karşıya kalarak ikinci golünü ve takımının skoru eşitleyen golünü attı.

  • Gümrük idaresinin amacı

    Birleşik Takım ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yaptı; 49. dakikada Hossam Awar üçüncü golü attı. Bu gol, Danilo Pereira'nın köşe vuruşunu kafayla boş kaleye doğru yönlendiren Cezayirli oyuncunun vuruşuyla geldi.

  • Neom için beraberlik

    54. dakikada, Raiković, Luciano Rodríguez'in ikinci golünü ve takımının üçüncü golünü atmasını engelledi; oyuncunun yerden çektiği şutu kurtararak topu köşe vuruşuna çevirdi.

    Ancak bir dakika sonra, Muhannad Al Saad'ın kafa vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle, bu köşe vuruşu Neom takımına beraberliği getirdi.

  • Ölümcül gol

    Neom, uzatma süresinin ilk dakikasında çiftli bir atak sonrasında galibiyet golünü atmayı başardı.

    Saeed Benrahma, Raikovic'in kalesiyle karşı karşıya kaldı ve direğe çarpan topu, geri dönen topu Alaa Al-Hajji'ye ulaştı ve o da topu ustaca ağlara gönderdi.

