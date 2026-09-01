İranlı savunmacı Mohammadi, Rusya 2. Ligi'nde Arena Khimki'de Kostroma formasıyla bir kez daha kendine özgü olağanüstü rutinini sergiledi. Akrobatik öne doğru takla atarak kullandığı taç atışı, topu tehlike bölgesinin derinlerine gönderdi ve Nikolai Tarasov'un 79. dakikada galibiyet golünü kafayla atmasına olanak sağladı. Bu tek gol, 2026-27 sezonunun dokuzuncu haftasında Rotor karşısında alınan kritik 1-0'lık galibiyeti perçinledi.
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VİDEO: Rory Delap'ten daha mı iyi? İranlı yıldız Nader Mohammadi, inanılmaz akrobatik takla taç atışı asistiyle bir kez daha sahnede
Akrobatik bir atış galibiyeti perçinledi
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Ölümcül silah goller getiriyor
Rotor, tehdidi etkisiz hâle getirmek için taç çizgisi yakınında derme çatma bir baraj kurmaya çalıştı, ancak Mohammadi'nin ivmeyle güçlenen ortası bu engelin üzerinden doğrudan ceza sahasına gitti. Bu sansasyonel oyun, bekin bu sezonki ikinci takla atarak taç atışından asistine imza atması anlamına gelirken, akrobatik teknikle hazırladığı 10'dan fazla golü de içeren dikkat çekici kariyer toplamını daha da ileri taşıdı. Nadir görülen duran top ustalığı, Rory Delap'in meşhur füze gibi taç atışlarıyla kaçınılmaz karşılaştırmaları sürdürmeye devam ediyor.
- Russian Look
Yükselme hedefi sınavdan geçiyor
Zorlu mücadelenin ardından gelen galibiyet, Kostroma'yı First League puan tablosunda altıncı sıraya taşıdı; takım, ilk sekiz maçında 15 puan topladı. Roman Berezovskiy'in ekibi, önümüzdeki haftalarda doğrudan yükselme potalarını hedeflerken bu olumlu ivmenin üzerine koymaya çalışacak. Buna karşılık Rotor ise, dokuz maçta 10 puanla 10. sırada kalmasının ardından istikrarsız formunu durdurmak için acil çözümler bulmak zorunda.
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