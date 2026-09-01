Rotor, tehdidi etkisiz hâle getirmek için taç çizgisi yakınında derme çatma bir baraj kurmaya çalıştı, ancak Mohammadi'nin ivmeyle güçlenen ortası bu engelin üzerinden doğrudan ceza sahasına gitti. Bu sansasyonel oyun, bekin bu sezonki ikinci takla atarak taç atışından asistine imza atması anlamına gelirken, akrobatik teknikle hazırladığı 10'dan fazla golü de içeren dikkat çekici kariyer toplamını daha da ileri taşıdı. Nadir görülen duran top ustalığı, Rory Delap'in meşhur füze gibi taç atışlarıyla kaçınılmaz karşılaştırmaları sürdürmeye devam ediyor.