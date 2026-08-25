Nassr, ikinci yarıya geri dönüş peşinde koşarak başladı ve Cristiano Ronaldo'nun yerine Abdullah el-Hayberi'yi oyuna alarak bir değişiklik yaptı.
Inigo Martinez, 53. dakikada farkı azaltmaya çok yaklaştı ancak şutu direkten döndü. Ardından Ittifak kalecisi, Joao Felix'in denemesini uzaklaştırdı.
74. dakikada Felix, Sadio Mane'ye bir ara pas gönderdi. Senegalli forvet ceza sahası içinde ilerledi ve sağ ayağıyla sağ köşeye vurarak farkı azalttı ve Nassr'ı maça geri döndürdü.
Beraberlik gecikmedi; Felix, 77. dakikada bir korneri kullandı, Abdulilah el-Amri yakın mesafeden dokunarak topu ağlara gönderdi ve skor 2-2 oldu.
Nassr baskısını sürdürdü. Ittifak kalecisi 82. dakikada Mane'nin şutunu kurtardı, ardından el-Alemi 89 ve 90. dakikalarda iki ofsayt denemesi yaşadı.
90. dakikada Sami el-Naci hızlı bir kontratağa öncülük etti ve Mane'ye pas verdi. Mane, ceza sahasının ortasından yaptığı vuruşla üçüncü golü kaydetti.
Bu sonuçla Nassr, dokuzuncu puanını hanesine yazdırmayı başardı ve ligde geçici olarak zirveye yerleşti. Ittifak'ın puanı ise altıda kaldı ve altıncı sırada yer aldı.