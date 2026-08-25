Nassr, konuk olduğu Ettifaq karşısında iki gollük gerilikten 3-2'lik heyecan dolu bir galibiyete uzandı; üstelik 12. dakikadan itibaren on kişiyle mücadele etmesine rağmen. Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasındaki bu maç dramatik bir karşılaşmaya sahne oldu.

Kaleci Bento'nun kırmızı kart görmesinin ardından zorlu bir sınavla karşı karşıya kalan Nassr, ikinci yarıda dirilerek tarihi bir geri dönüşe imza attı; kalecisinin kurduğu tuzaktan sıyrılarak sahadan üç puanla ayrıldı.