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FBL-KSA-NASSR-RAEDAFP

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Video: Ronaldo yükünden kurtulunca Nassr, mantığa meydan okuyarak Ettifaq'ı çılgın bir geri dönüşle yendi

Al-Ettifaq - Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Premier Lig
C. Ronaldo
S. Mane
A. Al Amri
Suudi Arabistan
Portekiz
Senegal

Al Alami galip karakteriyle geri dönüyor

Nassr, konuk olduğu Ettifaq karşısında iki gollük gerilikten 3-2'lik heyecan dolu bir galibiyete uzandı; üstelik 12. dakikadan itibaren on kişiyle mücadele etmesine rağmen. Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasındaki bu maç dramatik bir karşılaşmaya sahne oldu.

Kaleci Bento'nun kırmızı kart görmesinin ardından zorlu bir sınavla karşı karşıya kalan Nassr, ikinci yarıda dirilerek tarihi bir geri dönüşe imza attı; kalecisinin kurduğu tuzaktan sıyrılarak sahadan üç puanla ayrıldı.

  • Bento, Al Nassr'ı zor durumda bıraktı

    Nassr, maça hücum girişimleriyle başladı, ancak Ettifak bazı bölümlerde daha tehlikeliydi. Ardından Nassr 12. dakikada acı bir darbe aldı. Bento kalesinden çıkarak Moussa Dembélé'ye engel oldu ve hakem doğrudan Nassr kalecisine kırmızı kart gösterdi.

    Nassr zorunlu bir değişiklik yapmak durumunda kaldı; genç kaleci Abdulrahman El-Uteybi, Angelo'nun yerine sahaya girerek zorlu ve erken bir sınavda takımının kalesini korumayı üstlendi.

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  • Duda ve Miderán şoku ikiye katlıyor

    Ettifak, sayısal üstünlüğü değerlendirerek girişimlerini yoğunlaştırdı ve 31. dakikada skoru açmayı başardı. Top ceza sahasının sınırında Duda'ya ulaştı, o da üst köşeye doğru bir vuruş yaptı ve top Nassr'ın filelerine gitti.

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    İlk yarı bitmeden önce, tam olarak 45+3. dakikada Álvaro Medrán, Yasser el-Şemri'nin pasından yararlanarak ceza sahası dışından attığı sert bir şutla Ettifak'ın üstünlüğünü ikiye çıkardı ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

  • Ronaldo'nun çıkışı: Mane ve El-Amri geri dönüşü tamamlıyor

    Nassr, ikinci yarıya geri dönüş peşinde koşarak başladı ve Cristiano Ronaldo'nun yerine Abdullah el-Hayberi'yi oyuna alarak bir değişiklik yaptı.

    Inigo Martinez, 53. dakikada farkı azaltmaya çok yaklaştı ancak şutu direkten döndü. Ardından Ittifak kalecisi, Joao Felix'in denemesini uzaklaştırdı.

    74. dakikada Felix, Sadio Mane'ye bir ara pas gönderdi. Senegalli forvet ceza sahası içinde ilerledi ve sağ ayağıyla sağ köşeye vurarak farkı azalttı ve Nassr'ı maça geri döndürdü.

    Beraberlik gecikmedi; Felix, 77. dakikada bir korneri kullandı, Abdulilah el-Amri yakın mesafeden dokunarak topu ağlara gönderdi ve skor 2-2 oldu.

    Nassr baskısını sürdürdü. Ittifak kalecisi 82. dakikada Mane'nin şutunu kurtardı, ardından el-Alemi 89 ve 90. dakikalarda iki ofsayt denemesi yaşadı.

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    90. dakikada Sami el-Naci hızlı bir kontratağa öncülük etti ve Mane'ye pas verdi. Mane, ceza sahasının ortasından yaptığı vuruşla üçüncü golü kaydetti.

    Bu sonuçla Nassr, dokuzuncu puanını hanesine yazdırmayı başardı ve ligde geçici olarak zirveye yerleşti. Ittifak'ın puanı ise altıda kaldı ve altıncı sırada yer aldı.

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