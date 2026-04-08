Video: Ronaldo ve Al-Soma'nın tahtına oturdu... Ivan Toni 50. golüyle tarihe geçti

Ivan Toney 50. golüyle tarihe geçti

İngiliz forvet, Roshen Ligi'nde parlak performansını sürdürdü

Cidde Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Tony, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Fayha'ya attığı golün ardından tarihi rekorları kırmaya devam etti.

    Ivan Toney, Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan Al-Fayha maçının 36. dakikasında, Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Ahli adına ilk golü attı.

    İngiliz forvet, Fransız orta saha oyuncusu Enzo Milot'un gönderdiği yerden gelen ortayı değerlendirerek, topu ustaca ağlara gönderdi.

    Bu gol, Tony'nin bu sezon Roshen Ligi'nde attığı 27. gol oldu ve böylece Meksikalı Julian Quintonis'in (Al-Qadisiyah'ın yıldızı) 1 gol, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun (Al-Nassr'ın kaptanı) ise 4 gol önünde, ligin gol krallığı sıralamasında tek başına zirveye oturdu.

    İngiliz forvet, Ronaldo'nun son iki sezonda kazandığı Roshen Ligi gol kralı unvanını bu sezon da kazanma yolunda ilerlemeye devam etti.


    Ayrıca Tony, 2015-2016 sezonunda 27 gol atarak Al-Ahli'nin Suudi Lig'de tek bir sezonda en çok gol atan oyuncusu olan Suriyeli Omar Al-Soma'nın rekorunu egale etti.

    Ivan Tony, geçen sezon 23 gol attıktan sonra, sadece iki sezon içinde Suudi Roshen Ligi'nde 50. golüne ulaştı.

