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النصر السعودي - دوري روشن السعوديx/Alnassr_fc
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Video: Ronaldo'nun yokluğunda Felix kasırgası, Al Nassr'ı Pakhtakor'u ezmeye taşıdı

Pakhtakor Tashkent - Al Nassr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nassr FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
C. Ronaldo
J. Felix
Özbekistan
Suudi Arabistan
Portekiz

Dünya yıldızı olayı yaratıyor

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Al Nassr, Pazartesi akşamı Asya Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının dördüncü hafta müsabakaları kapsamında konuk olduğu Özbek ekibi Pakhtakor'u 6-2 mağlup etti. "Dünya kulübü"nün hücum gücünü ortaya koyduğu karşılaşmada, Cristiano Ronaldo'nun yokluğuna rağmen Portekizli João Félix olağanüstü performansıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Al Nassr, Emirates ekibi Al Wasl ile oynayacağı maçın ertelenmesinin ardından kıtasal turnuvada ikinci galibiyetini elde etme hedefiyle çıktığı mücadelede, hücum üstünlüğünü birden fazla oyuncunun imzasını taşıyan altı gole dönüştürmeyi başardı. Ancak iki gol atıp iki gole de asist yapan Félix, bu üstünlüğün arkasındaki en önemli motor oldu.

  • Felix çift gol ve iki asistle mücadeleyi alevlendirdi

    Portekizli yıldız, 15. dakikada Abdullah el-Hamdan'a attığı büyüleyici bir pasla ilk golün yapımcısı oldu; Suudi forvet bu pası güçlü bir şutla değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Yalnızca iki dakika sonra ise gol atma görevini bizzat Felix üstlendi; Pakhtakor savunmasını ceza sahası içinde çalımlayarak topu filelere bıraktı.

    Felix bununla da yetinmedi; 32. dakikada Senegalli Sadio Mane'nin pasından yararlanarak yeniden ağları sarstı ve kişisel ikiliğini tamamladı. 53. dakikada ise yeni bir imza daha attı; kullandığı köşe vuruşundan gönderdiği kusursuz ortaya Abdulilah el-Amri kafayla dokunarak topu ağlara yolladı.

  • Garib ve Angelo, Nassr'ın altılısını tamamlıyor

    Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, ikinci yarıda birkaç değişiklik yaptı ve oyuna sonradan giren Abdulrahman Ghareeb, 62. dakikada Sadio Mané'den gelen pası değerlendirerek beşinci golü kaydetti. Böylece takım, ev sahibi karşısındaki hücum üstünlüğünü sürdürdü.

    79. dakikada ise Angelo Gabriel, Abdullah Al-Hamdan'ın muhteşem bireysel çabasını değerlendirerek topu ağlara göndererek altıncı golü attı ve maçı 6-2'lik büyük bir galibiyetle tamamlayan Nassr'ın üstünlüğünü perçinledi.

  • Felix'ten iki maçta 8 gol katkısı

    Felix, son iki maçtaki gole dayalı katkı sayısını 8'e yükseltti. Oyuncu, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında El Khaleej karşısında alınan galibiyette dört asist yaptıktan sonra Pahtakor karşısında iki gol atıp iki asist yaparak üst üste ikinci kez ve profesyonel kariyerinde dördüncü kez iki ardışık maçta dört golе dayalı katkı sağlamış oldu.

    Bu galibiyetle birlikte Al Nassr, turnuvadaki ikinci zaferini elde ederek Asya Şampiyonlar Ligi Elite'teki puanını 6'ya çıkardı ve kıtasal yolculuğunda kendisine önemli bir ivme kazandırdı. Felix ise Postecoglou'nun kadrosundaki üstünlüğün en öne çıkan anahtarlarından biri haline gelerek hücumdaki değerini bir kez daha teyit etti.

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Gelecek maçlar
ALH

ALH

Premier Lig

06 Kas 2026

ALN

ALN

PAT

PAT

PFL

08 Kas 2026

KOK

KOK