Portekizli yıldız, 15. dakikada Abdullah el-Hamdan'a attığı büyüleyici bir pasla ilk golün yapımcısı oldu; Suudi forvet bu pası güçlü bir şutla değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Yalnızca iki dakika sonra ise gol atma görevini bizzat Felix üstlendi; Pakhtakor savunmasını ceza sahası içinde çalımlayarak topu filelere bıraktı.

Felix bununla da yetinmedi; 32. dakikada Senegalli Sadio Mane'nin pasından yararlanarak yeniden ağları sarstı ve kişisel ikiliğini tamamladı. 53. dakikada ise yeni bir imza daha attı; kullandığı köşe vuruşundan gönderdiği kusursuz ortaya Abdulilah el-Amri kafayla dokunarak topu ağlara yolladı.