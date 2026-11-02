Al Nassr, Pazartesi akşamı Asya Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının dördüncü hafta müsabakaları kapsamında konuk olduğu Özbek ekibi Pakhtakor'u 6-2 mağlup etti. "Dünya kulübü"nün hücum gücünü ortaya koyduğu karşılaşmada, Cristiano Ronaldo'nun yokluğuna rağmen Portekizli João Félix olağanüstü performansıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Al Nassr, Emirates ekibi Al Wasl ile oynayacağı maçın ertelenmesinin ardından kıtasal turnuvada ikinci galibiyetini elde etme hedefiyle çıktığı mücadelede, hücum üstünlüğünü birden fazla oyuncunun imzasını taşıyan altı gole dönüştürmeyi başardı. Ancak iki gol atıp iki gole de asist yapan Félix, bu üstünlüğün arkasındaki en önemli motor oldu.