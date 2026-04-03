Video... Ronaldo'nun geri dönüş gecesinde Al-Nasr, Roshen Ligi'nin zirvesinde farkı açtı

Goal.com
Canlı
Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
GOAL

Çeviri:

Premier Lig
Al-Nassr takımının kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu akşam Cuma günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında Al-Najma'ya karşı 5-2'lik heyecan verici bir galibiyete takımını taşıdı. Ronaldo, "Al-Alamy" lehine maçı belirleyen en büyük rol oynayan olağanüstü bir performans sergiledi.

Bu sonuçla Al-Nassr, Roshen Ligi'nde puanını 70'e yükselterek liderliğini sürdürdü ve ikinci sıradaki Al-Hilal ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı. "Lider" Al-Hilal ise yarın Cumartesi günü aynı turda Al-Taawoun ile karşılaşacak.

Al-Nassr'ın dört golünü Abdullah Al-Hamdan (45+8. dakikada), Sadio Mané (45+9 ve 90+5. dakikalarda) ve Cristiano Ronaldo (56. ve 73. dakikalarda) attı (56. ve 73. dakikalar) attı. Al-Najma'nın iki golünü ise Rakan Rajeh (44. dakika) ve Felipe Cardoso (47. dakika) kaydetti.

    Cristiano Ronaldo'nun dönüşü

    Maç, Cristiano Ronaldo'nun 34 günlük bir aradan sonra Al-Nassr formasıyla sahalara geri dönüşüne sahne oldu.

    Ronaldo, hamstring sakatlığı nedeniyle Roshen Ligi'ndeki son iki maçta forma giyememişti. İyileştikten sonra Al-Nassr'ın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, onu ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdi.

    Portekizli efsane, konuk takımın kalesine attığı muhteşem iki golle dikkatleri üzerine çekti ve takımını zirveye taşıdı.


    • Reklam
    Bitmeyen bir tehdit

    Al-Nasr maça çok güçlü bir başlangıç yaptı ve takımın forveti Abdullah Al-Hamdan’ın sol direğin yanından geçen şutuyla Al-Najma kalesini tehlikeye attı.

    17. dakikada Cristiano Ronaldo'nun sert şutunu Al-Najma kalecisi kurtardı ve top köşe vuruşuna dönüştü.

    27. dakikada Ronaldo, ceza sahası içinde aldığı pasın ardından Al-Najma kalesini bir kez daha tehdit etti, ancak top rakip savunmacıların ayaklarına çarptı.

    34. dakikada Hırvat Marcelo Brozović güçlü bir şut çekti, ancak top Al-Nasr'ın sağ direğinin yanından geçti.

    Sadece bir dakika sonra Ronaldo, Senegalli Sadio Mané'den bir pas aldı ve bu pas onu Al-Najma kalecisiyle karşı karşıya bıraktı, ancak top kalecinin vücuduna çarptı.


  • Al-Najma, Al-Nasr'ı şaşkına çevirdi

    Al-Nasr'ın şiddetli baskısı altında, Al-Najma ev sahibi takımı şaşırtmayı başardı ve ilk yarı 44. dakikada Rakan Rajeh'in golüyle öne geçti.

    Rajeh'in golü, ceza sahası içinde aldığı harika bir pasın ardından geldi. Brezilyalı kaleci Pinto'nun çıkmasını iyi değerlendiren Rajeh, topu ağlara gönderdi.



  • El Nasr, El Nejmeh'i 86. saniyede mağlup etti

    Al-Nassr, muhteşem bir performans sergileyen Abdullah Al-Hamdan ve Sadio Mané'nin golleriyle sadece 86 saniye içinde iki gol atarak konuk takım Al-Najma'yı mağlup etti.

    Al-Nasr, sadece 86 saniye içinde konuk takımı cezalandırmaya karar verdi; Abdullah Al-Hamdan, uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında skoru eşitledi.



    Bu, El Hamdan'ın Al-Nassr formasıyla tüm turnuvalarda attığı dördüncü gol oldu; 3'ü Roshen Ligi'nde, 1'i ise Asya Şampiyonlar Ligi 2'de.

    Senegalli yıldız Sadio Mané ise geri dönerek, sol kanattan gelip topu ağlara gönderdiği müthiş bir füze vuruşuyla bir dakika bile geçmeden gol attı.

    Mané, 34 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı. Son golünü 28 Şubat'ta Al-Fayha maçında atmıştı.


  • Yıldız geri dönüyor

    İkinci yarının başlamasından sadece iki dakika sonra, Felipe Cardoso ceza sahası içinde aldığı muhteşem bir pasın ardından Al-Najma için beraberlik golünü attı.

    Al-Najma oyuncusu ceza sahası içinde harika bir şekilde ilerleyip topu ustaca ağlara göndererek maçı yeniden başa döndürdü.



    Ronaldo durumu tersine çeviriyor

    Ronaldo, Al-Najma karşısında maçı tersine çevirdi ve bu sezon Roshen Ligi'ndeki beşinci golünü oluşturan muhteşem bir duble kaydetti; 56. dakikada penaltıdan ve 73. dakikada müthiş bir şutla fileleri havalandırdı.



    Ronaldo'nun ilk golü, Al-Nassr'ın üçüncü golü oldu. Futbol tarihinin en golcü oyuncusu, penaltı vuruşunu gole çevirdi.

    İkinci gol ise füze gibi bir şutla geldi; Nawaf Bushel'den harika bir pas alan Ronaldo, topu büyük bir güçle ağlara gönderdi.



  • Al-Nasr üstünlüğünü ortaya koyuyor

    Ronaldo'nun ikinci golünün ardından maç Al-Nassr için daha kolay hale geldi; Portekizli teknik direktör Jorge Jesus birkaç değişiklik yaptı; bunların başında "El Don"un oyundan çıkması ve Haider Abdulkarim, Abdullah Al-Kheibari gibi isimlerin oyuna girmesi geldi.

    Al-Nassr, uzatma dakikalarının 5. dakikasında, oyuna sonradan giren Salem Al-Najdi'nin pasını Sadio Mané'nin ağlara göndermesiyle gol şölenini beşinci golle tamamladı.



Premier Lig
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Premier Lig
Al Akhdoud crest
Al Akhdoud
ALA
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN