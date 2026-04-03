Video... Ronaldo'nun geri dönüş gecesinde Al-Nasr, Roshen Ligi'nin zirvesinde farkı açtı

Al-Nassr takımının kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu akşam Cuma günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında Al-Najma'ya karşı 5-2'lik heyecan verici bir galibiyete takımını taşıdı. Ronaldo, "Al-Alamy" lehine maçı belirleyen en büyük rol oynayan olağanüstü bir performans sergiledi.

Bu sonuçla Al-Nassr, Roshen Ligi'nde puanını 70'e yükselterek liderliğini sürdürdü ve ikinci sıradaki Al-Hilal ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı. "Lider" Al-Hilal ise yarın Cumartesi günü aynı turda Al-Taawoun ile karşılaşacak.

Al-Nassr'ın dört golünü Abdullah Al-Hamdan (45+8. dakikada), Sadio Mané (45+9 ve 90+5. dakikalarda) ve Cristiano Ronaldo (56. ve 73. dakikalarda) attı. Al-Najma'nın iki golünü ise Rakan Rajeh (44. dakika) ve Felipe Cardoso (47. dakika) kaydetti.