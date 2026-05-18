VİDEO: Ronald Koeman'ın kaleci oğlu, penaltıyı gole çevirerek Telstar'ı Eredivisie'den küme düşmekten kurtardı

Kalecinin geleceğine dair spekülasyonlar artarken, bu gol taraftarlara son bir hediye niteliğinde olabilir. Maçın bitiş düdüğünün ardından, günün kahramanı başka bir yerde yeni bir macera arayabileceğine dair ipucu verdi. Koeman Jr., maçın ardından "Hayal edebileceğiniz en güzel son" dedi.

"Kulübe inanılmaz derecede minnettarım. Ve bence onlar da bana minnettar. Belki bu son, belki de değil." Kulüpte 160 maça çıkan oyuncunun ilk golü, daha anlamlı bir anda gelemezdi.

Koeman'ın babası şu anda Hollanda milli takımını 2026 Dünya Kupası'na hazırlamakta olduğu düşünülürse, bu kahramanlığın zamanlaması özellikle dokunaklı. Eski Everton ve Southampton teknik direktörü, oğlunun bu kadar büyük bir baskı altında sergilediği soğukkanlılıktan şüphesiz gurur duyacaktır.