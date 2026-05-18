AFP
VİDEO: Ronald Koeman'ın kaleci oğlu, penaltıyı gole çevirerek Telstar'ı Eredivisie'den küme düşmekten kurtardı
Eredivisie'de gol kahramanlıkları
Babasının Barcelona ve Hollanda milli takımında attığı ünlü golleri anımsatan bir sahnede, Koeman Jr. sezonun son maçında Telstar’ın en büyük kahramanı oldu.
Aynı şekilde küme düşme tehlikesiyle boğuşan Volendam ile yüksek riskli bir karşılaşmaya çıkan kaleci, sadece bir galibiyetin takımını korkunç küme düşme play-off'larından kurtaracağını biliyordu.
Öğleden sonra, Koeman Jr. için kabus gibi başladı; maçın ilk dakikasında Anthony Descotte'nin attığı golle takımının geriye düşmesine neden oldu. Ancak Telstar olağanüstü bir direnç gösterdi ve Danny Bakker, ilk yarı bitmeden skoru 1-1'e getiren golü attı.
Penaltı noktasından yüksek riskli bir vuruş
Asıl heyecan 88. dakikaya saklanmıştı. Skor 1-1'deyken ve küme düşme tehlikesinin gölgesi üzerlerinde dolaşırken, Telstar'a maçın sonlarında bir penaltı verildi.
Şaşırtıcı bir hareketle, kalecisi sahayı boydan boya koşarak sorumluluğu üstlendi; kaçırması halinde kalesinin felaket bir kontra atağa açık kalabileceğini biliyordu.
Soğukkanlılık açıkça aileden geliyor, çünkü tecrübeli kaleci penaltıyı kararlılıkla gole çevirdi.
2-1'lik galibiyet, Telstar'ın ligde kalmasını garantilemek için yeterli oldu ve Volendam'ı, gelecek sezon Eredivisie'de kimlerin oynayacağını belirleyecek zorlu bir play-off maçına, ikinci lig takımı Willem II ile çıkmaya mahkum etti.
Koeman için mükemmel bir veda mı?
Kalecinin geleceğine dair spekülasyonlar artarken, bu gol taraftarlara son bir hediye niteliğinde olabilir. Maçın bitiş düdüğünün ardından, günün kahramanı başka bir yerde yeni bir macera arayabileceğine dair ipucu verdi. Koeman Jr., maçın ardından "Hayal edebileceğiniz en güzel son" dedi.
"Kulübe inanılmaz derecede minnettarım. Ve bence onlar da bana minnettar. Belki bu son, belki de değil." Kulüpte 160 maça çıkan oyuncunun ilk golü, daha anlamlı bir anda gelemezdi.
Koeman'ın babası şu anda Hollanda milli takımını 2026 Dünya Kupası'na hazırlamakta olduğu düşünülürse, bu kahramanlığın zamanlaması özellikle dokunaklı. Eski Everton ve Southampton teknik direktörü, oğlunun bu kadar büyük bir baskı altında sergilediği soğukkanlılıktan şüphesiz gurur duyacaktır.
İspanyol tarafı etrafında dolanıyor
Performansları gözden kaçmadı; haberlere göre İspanya'ya transferi gündemde olabilir. Voetbal International, Real Valladolid'in Eredivisie'den yetenekli oyuncularla kadrosunu güçlendirmek istediği için bu transfer yarışında başı çektiğini bildiriyor.
İspanyol kulübü, Robin van Duiven ve Kaj de Rooij ile anlaşmaya varmış durumda ve Koeman'ın bir sonraki öncelikli hedef olduğu görülüyor.
Segunda Division'a transfer olması, babasının bir ikon haline geldiği ülkeye geri dönüş anlamına gelecektir. Birkaç Eredivisie kulübü ve hatta Asya'dan takımlar da ilgi göstermiş olsa da, kariyerinin sonraki adımlarını düşünen kaleci için İspanya'da bir macera yaşama ihtimali en cazip seçenek olarak görülüyor.