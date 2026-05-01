FC Voluntari ile FC Bihor Oradea arasında oynanan Liga II yükselme play-off maçı, Voluntari'nin savunma oyuncusu Alexandru Git'in ciddi bir sakatlık geçirmesinin ardından maçın sonlarında kaosa dönüştü. Yoğun yağışlar, akşam boyunca sahanın suyla doymuş ve dengesiz bir hale gelmesine neden olmuştu. Durum, 90. dakikada Git'in, Bihor'dan Razvan Gunie'nin zamanlamasız kayma hareketi sonucu bacağını kırmasıyla daha da kötüleşti. Gunie'ye hemen kırmızı kart gösterildi. Sağlık ekibi, yaralı defans oyuncusuna müdahale etmek için sahaya koştu, ancak acil yardım ekipleri olay yerine ulaşmaya çalışırken, kötüleşen saha koşulları kısa sürede yeni sorunlara yol açtı.
VİDEO: Romanya İkinci Ligi'nde yaşanan korkunç sakatlığın ardından oyuncular ve taraftarlar, suyla dolmuş sahada ambulansı itiyor
Korkunç bir sakatlık, kaotik Liga II karşılaşmasını durdurdu
Yerel basın, kaotik kurtarma çalışmalarını aktarıyor
Bu şok edici olay Romanya basınında geniş yer buldu; gazeteciler, tıbbi müdahale girişimi sırasında ortaya çıkan gerçeküstü durumu anlattı. Git’i tahliye etmek için gönderilen ambulans, sahaya girmeye çalışırken çamura saplanınca yerel basın bu manzarayı “trajikomik” olarak nitelendirdi.
Araç, suyla dolu çimlerin üzerinde ilerleyemeyince, her iki takımın oyuncuları ve birkaç taraftar yardım etmek için devreye girdi. Tıbbi personelin Git'i ameliyat için nihayet hastaneye nakledebilmesi için, yaklaşık bir düzine kişinin ambulansı saha boyunca itmesi gerekti.
Git'in toparlanmaya başlamasıyla birlikte soruşturma açılması bekleniyor
Git’in kırılan bacağı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından uzun bir iyileşme süreci geçirmesi bekleniyor. Defans oyuncusu, nihayet hastaneye nakledilene kadar sahada yaklaşık 10 dakika boyunca tedavi gördü.
Romanya yetkililerinin de maçla ilgili koşulları, özellikle sahanın durumunu ve tıbbi müdahalenin gecikmesini inceleyeceği tahmin ediliyor. Bu arada, FC Voluntari'nin 2-1'lik galibiyeti, takımın yükselme yarışında sağlam bir konumda kalmasını sağlarken, FC Bihor Oradea'nın play-off sıralamasına yükselme umutları ise bir darbe aldı.