VİDEO: Rodrigo De Paul, Leagues Cup'ta yaptığı duygusal kutlamayla babası Jorge'nin ölümünün ardından Lionel Messi'ye saygı duruşunda bulundu

Jorge Messi'nin 68 yaşında hayatını kaybettiği haberi, hem Inter Miami'yi hem de Arjantin milli takımını derinden etkiledi. Messi, ailevi meselelerle ilgilenmek için Herons kampından acilen ayrılmak zorunda kaldı. 39 yaşındaki kaptan, Leagues Cup'ta Monterrey'e karşı oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Arjantinli yıldız, yas döneminde kardeşleri ve annesinin yanında olmak için hemen memleketine gitti. Rosario'daki Sanatorio Centro'dan gelen acı haberi aldıktan sonra yolculuğa mümkün olan en kısa sürede çıktı.

Inter adına açılış golünü attıktan sonra De Paul, geleneksel bir gol sevincini pas geçerek bunun yerine kaptanına kardeşlik ve teselli mesajı göndermeyi seçti. Gol, tecrübeli Brezilyalı Casemiro'nun başlattığı takım atağından geldi; Casemiro, De Paul'u ceza sahasının kenarında buldu. Arjantinli oyuncu tereddüt etmedi ve ağlarla buluşan isabetli bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi. Golün hemen ardından De Paul formasını çıkararak altında Lionel Messi'nin ikonik 10 numaralı formasını giydiğini gösterdi. Ancak Inter, rakibinin direncini kabul etmek zorunda kaldı; çünkü rakibi maçı çevirmeyi başardı ve Herons'a 2-1'lik yenilgi yaşattı.