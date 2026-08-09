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Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

VİDEO: Rodrigo De Paul, Leagues Cup'ta yaptığı duygusal kutlamayla babası Jorge'nin ölümünün ardından Lionel Messi'ye saygı duruşunda bulundu

L. Messi
R. De Paul
Inter Miami CF
Monterrey
Leagues Cup

Rodrigo De Paul, Inter Miami’nin yakın zamanda Monterrey ile oynadığı Leagues Cup maçında sahada sihirli bir ana imza attı, saha dışında ise duygulandıran bir jest yaptı. Orta saha oyuncusu, gol sevincini yakın arkadaşı ve takım arkadaşı Lionel Messi’ye destek veren güçlü bir mesaj göndermek için kullandı; bu, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız için zorlu bir dönemde geldi.

  • Chase Stadium'da özel bir saygı duruşu

    Jorge Messi'nin 68 yaşında hayatını kaybettiği haberi, hem Inter Miami'yi hem de Arjantin milli takımını derinden etkiledi. Messi, ailevi meselelerle ilgilenmek için Herons kampından acilen ayrılmak zorunda kaldı. 39 yaşındaki kaptan, Leagues Cup'ta Monterrey'e karşı oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Arjantinli yıldız, yas döneminde kardeşleri ve annesinin yanında olmak için hemen memleketine gitti. Rosario'daki Sanatorio Centro'dan gelen acı haberi aldıktan sonra yolculuğa mümkün olan en kısa sürede çıktı.

    Inter adına açılış golünü attıktan sonra De Paul, geleneksel bir gol sevincini pas geçerek bunun yerine kaptanına kardeşlik ve teselli mesajı göndermeyi seçti. Gol, tecrübeli Brezilyalı Casemiro'nun başlattığı takım atağından geldi; Casemiro, De Paul'u ceza sahasının kenarında buldu. Arjantinli oyuncu tereddüt etmedi ve ağlarla buluşan isabetli bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi. Golün hemen ardından De Paul formasını çıkararak altında Lionel Messi'nin ikonik 10 numaralı formasını giydiğini gösterdi. Ancak Inter, rakibinin direncini kabul etmek zorunda kaldı; çünkü rakibi maçı çevirmeyi başardı ve Herons'a 2-1'lik yenilgi yaşattı.

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  • Messi ailesi için trajik kayıp

    Jorge, uzun süredir devam eden ciddi sağlık sorunlarının ardından cuma günü memleketi Rosario'da hayatını kaybetti. Messi, eşi ve çocuklarıyla birlikte, son görevini yerine getirmek ve ailenin bu son derece zor döneminde annesi Celia Cuccittini ile kardeşlerine destek olmak için cumartesi günü Arjantin'e döndü.

    Haberin doğrulaması, Lionel'in yolculuğuna başladığı ve Jorge'nin ömür boyu desteklediği kulüp olan Newell's Old Boys'un yayımladığı duygusal bir açıklamayla geldi. Kulüp, sekiz kez Ballon d'Or kazanan ismin kariyerindeki hayati rolünü vurgulayarak derin üzüntüsünü dile getirdi. Ölüm nedenine ilişkin net ayrıntılar resmî olarak açıklanmasa da, sağlık durumu kötüleştikçe birkaç aydır doktor gözetiminde olduğu anlaşılıyor.

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  • Jorge MessiGetty Images

    Perde arkasında bir miras

    Jorge, Lionel için bir ebeveynden çok daha fazlasıydı; oğlunun tamamen futboluna odaklanmasını sağlayan iş imparatorluğunun ve profesyonel yapının mimarıydı. Lionel'in Barcelona'daki ilk sözleşmesini bir kâğıt peçete üzerinde görüştüğü ilk günlerden, kariyerinin ilerleyen dönemlerindeki yüksek profilli transferlerini yönetmeye kadar Jorge, oyuncunun yakın çevresindeki en güvenilir isim olarak kaldı. Yokluğu, sadece ailesi tarafından değil, baba ile oğul arasındaki ortaklığa tanıklık eden tüm spor camiası tarafından da derinden hissedilecek.

    Messi, Rosario'da sevdikleriyle birlikte olmak için izin alırken, dünyanın dört bir yanından taziye mesajları gelmeye başladı. Eski takım arkadaşları, rakip kulüpler ve yönetici kurumların tamamı Messi ailesine başsağlığı mesajları gönderdi.

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