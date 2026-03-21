Çeviri:
VİDEO: Robert Sanchez yine büyük bir hata yaptı! Chelsea kalecisi, pahalıya mal olan hatasıyla Everton'a gol hediye etti
Sanchez yine gündemde
Sanchez bu sezon bazı göze çarpan hatalar yaptı ve maçın başlarında topu fazla tutunca Beto'nun neredeyse bundan yararlanacağı bir an yaşandı. Kaleci durumu kurtarmayı başardı ancak 60. dakikada Toffees'e ikinci golü hediye etti. Beto, Sanchez'in durdurması gereken bir şutla maçtaki ikinci golünü attı, ancak Sanchez bir şekilde topu bacaklarının arasından geçip gol çizgisini geçmesine izin verdi. Everton, Iliman Ndiaye'nin muhteşem üçüncü golüyle maçı 3-0 kazandı.
Videoyu izleyin
Bu mağlubiyet, Chelsea için zaten kötü geçen haftayı daha da kötü hale getirdi
Everton'a karşı alınan mağlubiyet, Chelsea için zaten berbat geçen haftayı daha da kötü hale getirdi. Takım, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nden Paris Saint-Germain'e elenmiş ve son 16 turunda son şampiyon karşısında toplamda 8-2'lik bir skorla mağlup olmuştu. Ayrıca The Blues, Roman Abramovich'in kulüp sahibi olduğu dönemde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle, akademi oyuncularını kadroya kaydetme konusunda dokuz aylık bir yasak ve 10,75 milyon sterlin (13,7 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.
Rosenior maç öncesinde zor bir hafta geçirdiklerini itiraf etti. Gazetecilere şunları söyledi: "Maçları kaybettiğinizde, bunun her zaman bir bedeli olur. Ben de buradayım, takımı, kendimi, ekibimi ve kulübü tanımaya çalışıyorum. Bu hafta çok şey öğrendim. Takım ve bende işleri düzeltmek için bir direnç ve kararlılık var. Önümüzdeki haftalarda neler olacağını göreceğiz, bu konuda çok eminim.
"Farklı zorluklar, her teknik direktör böyle anlar, zor haftalar yaşar. Daha önce de zorlu dönemler yaşadım. Strazburg'da maçlar kaybettik. Ama her zaman bunu aşmanın bir yolunu buldum. Yine o noktadayız. Bir grup olarak, mücadele etmenin ve bu zor dönemi atlatmanın bir yolunu bulmalıyız."
- AFP
Şimdi ne olacak?
Chelsea, Sanchez ve Filip Jorgensen konusunda kaleci pozisyonunda ciddi sorunlar yaşıyor. Rosenior, PSG ile oynanan ilk maçta Sanchez’i yedek bırakıp Jorgensen’e ilk 11’de şans vermişti, ancak kalecinin yaptığı hata Parc des Princes’te PSG’nin 3-2 öne geçmesine neden oldu. Jorgensen, kasık bölgesindeki bir sorun nedeniyle küçük bir ameliyat geçirdi ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak; bu da, bir başka büyük hataya rağmen Sanchez’in şimdilik ilk 11’de yer almaya devam edeceği anlamına geliyor.