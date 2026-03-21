VİDEO: Robert Sanchez yine büyük bir hata yaptı! Chelsea kalecisi, pahalıya mal olan hatasıyla Everton'a gol hediye etti

Everton'a karşı alınan mağlubiyet, Chelsea için zaten berbat geçen haftayı daha da kötü hale getirdi. Takım, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nden Paris Saint-Germain'e elenmiş ve son 16 turunda son şampiyon karşısında toplamda 8-2'lik bir skorla mağlup olmuştu. Ayrıca The Blues, Roman Abramovich'in kulüp sahibi olduğu dönemde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle, akademi oyuncularını kadroya kaydetme konusunda dokuz aylık bir yasak ve 10,75 milyon sterlin (13,7 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Rosenior maç öncesinde zor bir hafta geçirdiklerini itiraf etti. Gazetecilere şunları söyledi: "Maçları kaybettiğinizde, bunun her zaman bir bedeli olur. Ben de buradayım, takımı, kendimi, ekibimi ve kulübü tanımaya çalışıyorum. Bu hafta çok şey öğrendim. Takım ve bende işleri düzeltmek için bir direnç ve kararlılık var. Önümüzdeki haftalarda neler olacağını göreceğiz, bu konuda çok eminim.

"Farklı zorluklar, her teknik direktör böyle anlar, zor haftalar yaşar. Daha önce de zorlu dönemler yaşadım. Strazburg'da maçlar kaybettik. Ama her zaman bunu aşmanın bir yolunu buldum. Yine o noktadayız. Bir grup olarak, mücadele etmenin ve bu zor dönemi atlatmanın bir yolunu bulmalıyız."