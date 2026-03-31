VİDEO: Ricardo Quaresma, dünyanın en iyi oyuncuları arasında seçim yaparken Kylian Mbappé ve Erling Haaland'ın yerine Lamine Yamal'ı tercih etti

Yamal, bu sezon Hansi Flick'in yönettiği Barça kadrosunda bir kez daha kilit bir rol üstlendi; tüm turnuvalarda 40 maçta 21 gol attı ve 16 asist yaptı. Şu anda, ligde Real Madrid'in dört puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve Avrupa'da Atlético Madrid ile çeyrek finalde karşılaşacak olan Blaugrana ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı hedefliyor.