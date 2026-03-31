Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Lamine Yamal Kylian MbappeGetty
Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Ricardo Quaresma, dünyanın en iyi oyuncuları arasında seçim yaparken Kylian Mbappé ve Erling Haaland'ın yerine Lamine Yamal'ı tercih etti

L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
M.City
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Premier Lig

Portekiz'in kült kahramanı Ricardo Quaresma, dünyanın şu anki en iyi futbolcusu tartışması konusunda görüşlerini açıkça dile getirdi. Eski kanat oyuncusu, Erling Haaland ve Kylian Mbappé gibi tanınmış isimleri bir kenara bırakarak, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı tercih etti.

  • Norveçli gol makinesinin maçın başındaki üstünlüğü

    PUMA Football işbirliğiyle düzenlenen NYC Forma Tanıtımı etkinliğinde GOAL'a konuşan Quaresma, dünya futbolunun seçkin isimlerinin yer aldığı bir "kazanan kalır" tarzı bilgi yarışmasına katıldı. Başlangıçta, Manchester City'nin forveti Haaland listenin tartışmasız kralıydı. Teknik yeteneğiyle tanınan Portekizli oyuncu, birçok dünya çapındaki rakibine karşı Premier League'in en golcü oyuncusunu tutarlı bir şekilde destekledi.

    Haaland, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ile Real Madrid'in ikilisi Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ı eleyerek kırılmaz bir galibiyet serisi yakaladı. Pedri ve Florian Wirtz gibi yaratıcı oyuncular bile, yarışmanın ilk turlarında Quaresma'nın bu golcü forvetine olan sadakatini sarsamadı.

  • Videoyu izleyin

  • Quaresma, Yamal'ı listenin en başına koydu

    Yamal'ın konuşmaya dahil olduğu anda turnuvanın gidişatı değişti. Haaland ile Barcelona'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Quaresma, yeni bir kazananı ilan etmekte tereddüt etmedi.

    "Lamine," diye yanıtladı Quaresma. Videonun sonlarına doğru Mbappe'nin adı geçse de tutumundan vazgeçmedi. Eski Porto oyuncusu hiç tereddüt etmeden seçimini doğruladı: "Oh, Lamine." Yamal, Luka Modric, Jamal Musiala, Michael Olise ve Christian Pulisic'in önünde seçilerek kalan rakiplerini de geride bıraktı.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Şimdi ne olacak?

    Yamal, bu sezon Hansi Flick'in yönettiği Barça kadrosunda bir kez daha kilit bir rol üstlendi; tüm turnuvalarda 40 maçta 21 gol attı ve 16 asist yaptı. Şu anda, ligde Real Madrid'in dört puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve Avrupa'da Atlético Madrid ile çeyrek finalde karşılaşacak olan Blaugrana ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı hedefliyor.