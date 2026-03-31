Çeviri:
VİDEO: Ricardo Quaresma, dünyanın en iyi oyuncuları arasında seçim yaparken Kylian Mbappé ve Erling Haaland'ın yerine Lamine Yamal'ı tercih etti
Norveçli gol makinesinin maçın başındaki üstünlüğü
PUMA Football işbirliğiyle düzenlenen NYC Forma Tanıtımı etkinliğinde GOAL'a konuşan Quaresma, dünya futbolunun seçkin isimlerinin yer aldığı bir "kazanan kalır" tarzı bilgi yarışmasına katıldı. Başlangıçta, Manchester City'nin forveti Haaland listenin tartışmasız kralıydı. Teknik yeteneğiyle tanınan Portekizli oyuncu, birçok dünya çapındaki rakibine karşı Premier League'in en golcü oyuncusunu tutarlı bir şekilde destekledi.
Haaland, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ile Real Madrid'in ikilisi Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ı eleyerek kırılmaz bir galibiyet serisi yakaladı. Pedri ve Florian Wirtz gibi yaratıcı oyuncular bile, yarışmanın ilk turlarında Quaresma'nın bu golcü forvetine olan sadakatini sarsamadı.
Videoyu izleyin
Quaresma, Yamal'ı listenin en başına koydu
Yamal'ın konuşmaya dahil olduğu anda turnuvanın gidişatı değişti. Haaland ile Barcelona'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Quaresma, yeni bir kazananı ilan etmekte tereddüt etmedi.
"Lamine," diye yanıtladı Quaresma. Videonun sonlarına doğru Mbappe'nin adı geçse de tutumundan vazgeçmedi. Eski Porto oyuncusu hiç tereddüt etmeden seçimini doğruladı: "Oh, Lamine." Yamal, Luka Modric, Jamal Musiala, Michael Olise ve Christian Pulisic'in önünde seçilerek kalan rakiplerini de geride bıraktı.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Yamal, bu sezon Hansi Flick'in yönettiği Barça kadrosunda bir kez daha kilit bir rol üstlendi; tüm turnuvalarda 40 maçta 21 gol attı ve 16 asist yaptı. Şu anda, ligde Real Madrid'in dört puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve Avrupa'da Atlético Madrid ile çeyrek finalde karşılaşacak olan Blaugrana ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı hedefliyor.