Rekorlar burada da bitmedi; Statsdufoot istatistiklerine göre Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk 20 dakikasında dört gol kaydeden ikinci Fransız kulübü oldu. Bu başarıyı daha önce 8 Ekim 1958'de Ards'a (Kuzey İrlanda) karşı Stade Reims gerçekleştirmişti.

Bu sezonki gol hanesine gelince, Parisli ekip dört hafta sonunda sayısını 18 gole çıkararak turnuvanın bu aşamasındaki en iyi gol başlangıcını yakaladı ve 2017-2018 sezonundaki grup aşamasında kaydettiği 17 gollük önceki rekorunu geride bıraktı.

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