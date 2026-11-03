Paris Saint-Germain, Villarreal'in sahasında büyük bir sürprize imza attı. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasındaki karşılaşmada iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede dört gol atmak için yalnızca 17 dakikaya ihtiyaç duyan Fransız ekibi, turnuva tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora ulaştı.
Gol şölenini 9. dakikada Portekizli yıldız Joao Neves başlattı, ardından Desire Doue 12. dakikada ikinci golü ekledi.
Bir dakika sonra konuk ekip yeniden fileleri havalandırdı; bu kez golü Senny Mayulu kaydetti. Fabian Ruiz ise 17. dakikada dörtlüyü tamamladı.