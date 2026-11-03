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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Video: Rekor sürede dört gol! PSG, Real Madrid'in tarihi rekorunu kırdı

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AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

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Paris Saint-Germain, Villarreal'in sahasında büyük bir sürprize imza attı. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasındaki karşılaşmada iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede dört gol atmak için yalnızca 17 dakikaya ihtiyaç duyan Fransız ekibi, turnuva tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora ulaştı.

Gol şölenini 9. dakikada Portekizli yıldız Joao Neves başlattı, ardından Desire Doue 12. dakikada ikinci golü ekledi.

Bir dakika sonra konuk ekip yeniden fileleri havalandırdı; bu kez golü Senny Mayulu kaydetti. Fabian Ruiz ise 17. dakikada dörtlüyü tamamladı.

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  • 16 dakika 2 saniye sadece!

    "Mister Chip"in istatistiklerine göre, Paris Saint-Germain yalnızca 16 dakika 2 saniyeye ihtiyaç duyarak bir maçta dört gol atan Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı takım oldu.

    Fransız ekibi, Kasım 2011'de Dinamo Zagreb karşısında 20 dakika içinde dört gol atan Real Madrid adına kayıtlı bir önceki rekoru kırdı; üstelik Paris bu başarıyı deplasmanda elde etti.

    Ayrıca Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk 13 dakikasında deplasmanda üç gol atan ilk takım olarak, 2016'da Legia Varşova karşısında 17 dakikada üç gol atan Borussia Dortmund'un önceki rekorunu geçti.

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  • En iyi gol başlangıcı

    Rekorlar burada da bitmedi; Statsdufoot istatistiklerine göre Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk 20 dakikasında dört gol kaydeden ikinci Fransız kulübü oldu. Bu başarıyı daha önce 8 Ekim 1958'de Ards'a (Kuzey İrlanda) karşı Stade Reims gerçekleştirmişti.

    Bu sezonki gol hanesine gelince, Parisli ekip dört hafta sonunda sayısını 18 gole çıkararak turnuvanın bu aşamasındaki en iyi gol başlangıcını yakaladı ve 2017-2018 sezonundaki grup aşamasında kaydettiği 17 gollük önceki rekorunu geride bıraktı.

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Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA