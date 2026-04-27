Zaragoza ile Huesca arasındaki küme düşme mücadelesi, uzatma dakikalarında Andrada'nın İspanyol futbolunda görülen en şok edici kavgalardan birini başlatmasıyla karanlık bir hal aldı. Ligdeki konumları nedeniyle zaten büyük baskı altında olan iki takımın oyuncuları, sportmenliğin tamamen bir kenara bırakıldığı çılgın bir finalde çatışınca gerginlik doruğa ulaştı. Şu anda Meksika'nın dev kulübü Monterrey'den kiralık olarak forma giyen 35 yaşındaki Arjantinli kaleci, maçın son dakikalarında Jorge Pulido'yu ittiği için ilk olarak ikinci sarı kartını gördü. Ancak Andrada, soyunma odasına gitmek yerine Huesca kaptanına doğru koştu ve savunma oyuncusunun yüzüne sert bir yumruk attı, bu da iki takım arasında kitlesel bir çatışmaya yol açtı.
VİDEO: Real Zaragoza kalecisi, kırmızı kart gördükten sonra kendini tamamen kaybetti ve rakibinin yüzüne yumruk attı
Aragon derbisinde kargaşa çıktı
Andrada resmi bir özür diledi
Huesca'nın Oscar Sielva'nın golüyle 1-0 kazandığı maçın ardından Andrada, davranışlarından dolayı derin pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Kaleci, "Gerçek şu ki, olanlar için çok, çok üzgünüm" dedi. "Bu, kulüp için, taraftarlar için ve özellikle de benim gibi bir profesyonel için hiç de iyi bir görüntü değil. Bu yüzden çok üzgünüm."
Daha önce aldığı tek kırmızı kartın ceza sahası dışında yaptığı el faulü nedeniyle olduğunu belirten tecrübeli kaleci, durumun ciddiyetinin farkında olduğunu kabul etti. "Jorge Pulido'dan da özür dilemek istiyorum çünkü biz meslektaşız ve dürüst olmak gerekirse, bu benim hatamdı. O anda konsantrasyonumu kaybettim ve ligin bana vereceği her türlü cezaya hazırım," diye ekledi.
Yöneticiler derbi sonrası gelişmelere tepki gösteriyor
Huesca teknik direktörü Jose Luis, aslında bölgesel bir futbol şenliği olması gereken etkinliğin tatsız sonuna ilişkin düşüncelerini paylaştı. "Bunu açıklamak zor. Bence bu tamamen kontrolün kaybedilmesi," dedi. "Neyin söz konusu olduğunu ve her şeyi göz önünde bulundurursak, kendimi onların yerine koyabilirim. Ama bu mazur görülemez. Çirkin bir olay. Bu, Aragon futbolunun kutlaması olmalıydı. Maç çirkin geçse de, çok az oyun ve çok fazla çaba gerektiren bir maç olsa da, insanların maç hakkında konuşmasını isterim."
Zaragoza teknik direktörü David Navarro da bu duyguları paylaştı ve kulüp muhtemel bir çok maçlık men cezasının sonuçlarına hazırlanırken, oyuncularının davranışları için özür diledi. Navarro, sezonun bitmesine sadece beş maç kalmışken her iki kulübün de küme düşmeme mücadelesi verdiği bir ortamda, "aşılmaması gereken sınırlar var" dedi.