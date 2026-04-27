VİDEO: Real Zaragoza kalecisi, kırmızı kart gördükten sonra kendini tamamen kaybetti ve rakibinin yüzüne yumruk attı

Huesca'nın Oscar Sielva'nın golüyle 1-0 kazandığı maçın ardından Andrada, davranışlarından dolayı derin pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Kaleci, "Gerçek şu ki, olanlar için çok, çok üzgünüm" dedi. "Bu, kulüp için, taraftarlar için ve özellikle de benim gibi bir profesyonel için hiç de iyi bir görüntü değil. Bu yüzden çok üzgünüm."

Daha önce aldığı tek kırmızı kartın ceza sahası dışında yaptığı el faulü nedeniyle olduğunu belirten tecrübeli kaleci, durumun ciddiyetinin farkında olduğunu kabul etti. "Jorge Pulido'dan da özür dilemek istiyorum çünkü biz meslektaşız ve dürüst olmak gerekirse, bu benim hatamdı. O anda konsantrasyonumu kaybettim ve ligin bana vereceği her türlü cezaya hazırım," diye ekledi.