VİDEO: Real Madrid taraftarlarının kulakları sağır eden ıslıkları, Fransız ‘Galactico’ Kylian Mbappé’ye ne düşündüklerini gösterirken, oyuncu Santiago Bernabéu’da geleceğiyle ilgili rahatsız edici sorularla karşı karşıya kaldı

Perşembe gecesi Santiago Bernabéu'da, Real Madrid taraftarlarının bir kısmı Mbappé'yi yüksek sesle yuhalayınca atmosfer zehirli bir hal aldı. Hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fransız kaptan, 68. dakikada oyuna yedek olarak girdi. Forvet oyuncusu, sıcak bir karşılama yerine tribünlerden gelen yuhalama ve ıslık sesleriyle karşılandı.

Bu tepki, Mbappe'nin iyileşmesi gerekirken Sardunya'da geçirdiği tatil ile ilgili tartışmaların ardından geldi. Bu gezi, Madrid'in Barcelona'ya 2-0 yenildiği El Clasico maçıyla aynı zamana denk geldiği için daha da fazla eleştiriye maruz kaldı.