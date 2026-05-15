VİDEO: Real Madrid taraftarlarının kulakları sağır eden ıslıkları, Fransız ‘Galactico’ Kylian Mbappé’ye ne düşündüklerini gösterirken, oyuncu Santiago Bernabéu’da geleceğiyle ilgili rahatsız edici sorularla karşı karşıya kaldı

Kylian Mbappé, Real Madrid taraftarlarının öfkesini dile getirdiği Santiago Bernabéu'da düşmanca bir karşılama ile karşılaştı. Fransız forvet, sakatlık sürecinde Sardinya'ya yaptığı son geziyle ilgili tartışmaların ardından oyuna yedek olarak girdikten sonra yüksek sesle yuhalandı.

  • Bernabeu seyircisi, tartışmalı bir hareketin ardından Mbappé'ye sırtını döndü

    Perşembe gecesi Santiago Bernabéu'da, Real Madrid taraftarlarının bir kısmı Mbappé'yi yüksek sesle yuhalayınca atmosfer zehirli bir hal aldı. Hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fransız kaptan, 68. dakikada oyuna yedek olarak girdi. Forvet oyuncusu, sıcak bir karşılama yerine tribünlerden gelen yuhalama ve ıslık sesleriyle karşılandı.

    Bu tepki, Mbappe'nin iyileşmesi gerekirken Sardunya'da geçirdiği tatil ile ilgili tartışmaların ardından geldi. Bu gezi, Madrid'in Barcelona'ya 2-0 yenildiği El Clasico maçıyla aynı zamana denk geldiği için daha da fazla eleştiriye maruz kaldı.

  • Mbappé, düşmanca karşılamaya sakin bir şekilde karşılık verdi

    Maçın ardından konuşan Mbappé, taraftarların tepkisini anladığını vurguladı ve Real Madrid'de oynamanın bu tür bir baskıyı da beraberinde getirdiğini belirtti.

    "Bence hayat böyle, insanlar kızgınken fikirlerini değiştiremeyiz. Bu onların konuşma, kendilerini ifade etme şekli ve bence bunu kişisel algılamamalıyız," dedi gazetecilere. "Bu, bir Real Madrid oyuncusunun ve benim gibi ünlü bir oyuncunun hayatı."

    Şimdi ne olacak?

    Los Blancos'un sezonu kupa kazanamadan tamamlayacağı kesinleşirken, kulübün odak noktası artık yaz transfer dönemi hazırlıklarına kaydı. Teknik direktör koltuğu gündemdeyken, Jose Mourinho en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Öte yandan Dani Carvajal, Dani Ceballos, David Alaba ve Antonio Rüdiger gibi oyuncuların geleceği de belirsizliğini koruyor.

