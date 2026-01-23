Çeviri:
VİDEO: Real Madrid'in yıldızı, sakatlıktan dönüşünü anlatırken yaklaşık iki dakika boyunca İspanyolca'da etkileyici bir röportaj verdi
Bellingham, derbi galibiyetinin ardından akıcı İspanyolca bir röportaj verdi
Bellingham, La Liga’da Atlético Madrid’e karşı alınan heyecan verici 3-2’lik galibiyet sırasında merakla beklenen sahalara dönüşünü gerçekleştirdi. 75. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna giren 22 yaşındaki oyuncu, coşkulu bir alkış eşliğinde Bernabéu sahasına geri döndü. Ancak taraftarları asıl hayrete düşüren, maç sonrası sergilediği davranışlardı. Tercüman olmadan RMTV'ye doğrudan konuşan oyuncu, yaklaşık iki dakika süren röportajda olağanüstü bir akıcılık sergiledi. Tarihsel olarak İngiliz oyuncular yabancı dillere uyum sağlamakta zorlanırken, eski Birmingham City oyuncusu nadir bir istisna olduğunu kanıtlayarak kulübün tutkulu taraftar kitlesiyle olan derin bağını pekiştirdi.
Sakatlıkların ve takımın form durumunun yarattığı hayal kırıklığı
Sohbetin ana konusu, kas sakatlığının ardından sahalara dönmenin getirdiği büyük rahatlamaydı. Yaşadığı duygusal yükü değerlendiren orta saha oyuncusu, yaşadığı zorluklar konusunda samimi davrandı. "Çok uzun sürdü. Yedi hafta. Uzun süre üzgündüm, ama şimdi takım arkadaşlarımla tekrar antrenman yapabildiğim için mutluyum," dedi. "Diğer maçlarda olduğu gibi, takım şu anda inanılmaz iyi oynuyor; hem savunmada hem de hücumda çok iyi. Her zamanki gibi, ama özellikle son iki veya üç maçta, ve bu yüzden bu kadar çok kazanıyoruz."
Jude, Valverde ve Vini Jr.'ı övüyor
Takım birçok sakatlık sorunuyla boğuşurken, Vinicius Junior ve Federico Valverde’nin muazzam katkılarına dikkat çekerek şöyle konuştu: "İnanılmaz. Zor zamanlarda bu ikili her zaman öne çıkıp takıma yardım etmenin bir yolunu buluyor. Çok sayıda sakatlığımız olduğu dönemlerde takıma her zaman destek oldular. Fede, tutum konusunda harika bir örnek; Vini ise zor bir dönemden nasıl toparlanılacağının bir örneği. Şu anda yaptıkları şey inanılmaz." Ayrıca ev sahibi taraftarların eşsiz gücüne de değindi: "Atmosfer inanılmazdı. Böyle gecelerde taraftarlar her zaman inanılmazdır. Bu atmosfer bize çok yardımcı oluyor ve bu yüzden takımın çabası bu kadar yüksek. Özellikle derbilerde veya City karşısında, tüm oyuncular Bernabeu'da olduklarında taraftarların desteğini gerçekten hissediyorlar."
Bellingham için bundan sonra ne olacak?
Kulüp takımına başarılı bir dönüşün ardından Bellingham, yaklaşan milli maç arası için İngiltere milli takımına katılacak. Üç Aslanlar’ın teknik direktörü Thomas Tuchel, bu dinamik orta saha oyuncusunu iki önemli hazırlık maçı için açıkladığı son kadroya dahil etti. İngiltere, 27 Mart’ta Uruguay ile karşılaşacak ve dört gün sonra Japonya’yla mücadele edecek. Bu maçlar, bu Haziran ayında ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan ve büyük bir heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası için hayati bir hazırlık niteliğinde.