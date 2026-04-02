Netflix dizisi 'Elite'deki rolüyle tanınan 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde pop yıldızı Rosalia'nın katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Futbolu sevip sevmediği sorulduğunda Exposito dürüstçe şöyle cevap verdi: "Doğrusu pek sevmiyorum." Ancak, sorular Bernabeu'daki varlığına ve Mbappe ile olan bağlantısına yöneldiğinde, itiraf etmek istediğinden daha fazlası olduğunu ima eden anlamlı bir gülümseme attı.

Sohbet sırasında bir gazeteci, Esposito'nun mutlu göründüğünü belirterek, halkın çifte olan sevgisinin bu ruh halinde etkili olup olmadığını sordu. Esposito, konuyla ilgili doğrudan konuşmayacağını vurguladı, ancak mevcut hayatından memnun olup olmadığı sorulduğunda gazetecilere "harika" olduğunu söyledi.