Kylian Mbappe Ester Exposito
Khaled Mahmoud

Çeviri:

VİDEO: Real Madrid'in süperstarı ile Elite dizisinin oyuncusu arasındaki ilişki söylentileri doğrulanırken, Kylian Mbappé, Ester Exposito ile birlikte kamuya açık bir yerde görüldü

Kylian Mbappé ve Ester Exposito, Fransız futbolcunun Madrid'e dönüşünün ardından halka açık bir yerde birlikte görülmelerinin ardından ilişkilerini neredeyse kesinleştirdiler. Real Madrid'in süperstarı, "Elite" dizisinin oyuncusuyla öğleden sonrasını geçirirken paparazziler tarafından görüntülendi ve bu, ikilinin özel hayatlarına dair aylar süren yoğun spekülasyonlara son verdi.

  • Paparazziler, Madrid'de süperstar çifti yakaladı

    Mbappe ve Exposito, forvet oyuncusunun Fransa milli takımıyla birlikte ABD gezisinden dönmesinin hemen ardından Madrid’de öğleden sonrasını birlikte geçirirken magazin paparazzileri tarafından görüntülendi.

    İddiaya göre, ikilinin ilişkisi birkaç hafta önce Paris'te aynı otelde kaldıkları ve birlikte vakit geçirdikleri görülmesiyle resmiyet kazandı. Çarşamba günü, Real Madrid forvetinin partnerini evinden alıp birlikte yola çıktıkları görüldü. El Mundo'nun haberine göre, çift İspanya'nın başkentindeki oyuncunun evine dönmeden önce bir içki içmek için tanınmış bir mekana uğradı.

  • Exposito, aşk hayatı konusunda sessizliğini bozdu

    Netflix dizisi 'Elite'deki rolüyle tanınan 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde pop yıldızı Rosalia'nın katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Futbolu sevip sevmediği sorulduğunda Exposito dürüstçe şöyle cevap verdi: "Doğrusu pek sevmiyorum." Ancak, sorular Bernabeu'daki varlığına ve Mbappe ile olan bağlantısına yöneldiğinde, itiraf etmek istediğinden daha fazlası olduğunu ima eden anlamlı bir gülümseme attı.

    Sohbet sırasında bir gazeteci, Esposito'nun mutlu göründüğünü belirterek, halkın çifte olan sevgisinin bu ruh halinde etkili olup olmadığını sordu. Esposito, konuyla ilgili doğrudan konuşmayacağını vurguladı, ancak mevcut hayatından memnun olup olmadığı sorulduğunda gazetecilere "harika" olduğunu söyledi.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VIP katılımları ve sosyal medya bağlantıları

    Exposito'nun son Madrid derbisinde VIP konuk ağırlama alanında görülmesiyle ikilinin ilişkisi hakkındaki söylentiler daha da güçlendi. Her ne kadar rol arkadaşı Sergio Momo ve yakın bir arkadaşıyla birlikte olsa da, onun orada bulunması, Mbappé'nin yıllardır bu aktrise hayran olduğu yönündeki haberleri alevlendirdi.

    İkili, özel jetle Fransa'nın başkentine geldiklerine dair haberler de dahil olmak üzere, daha önce çeşitli gözlemlerle birbirleriyle ilişkilendirilmişti. Özel hayatlarını gizli tutmaya çalışsalar da, Santiago Bernabeu yakınlarındaki gözde mekanlarda sık sık görülmeleri, bu ilişkiyi hem taraftarlar hem de İspanyol basını için görmezden gelinemez hale getirdi.


