VİDEO: Real Madrid'in Real Betis ile berabere kaldığı maçta Dani Carvajal, yedek kulübesinde yaptığı hareketle Trent Alexander-Arnold'la alay ediyor gibi görünüyor

Dani Carvajal, Real Madrid'in Real Betis ile berabere kaldığı maçta, takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold ile alay ediyor gibi görünen görüntülerinin kameraya yakalanmasının ardından tartışmalara yol açtı. Álvaro Arbeloa'nın yönetiminde sahada geçirdiği sürelerin önemli ölçüde azaldığı görülen tecrübeli sağ bek, saha kenarından İngiliz oyuncunun savunmadaki performansını eleştiriyor gibi görünüyordu.

  • Alexander-Arnold'a yönelik 'yürüme' hareketi

    Betis maçının ikinci yarısında, televizyon kameraları Madrid yedek kulübesinde dikkat çeken bir anı yakaladı. Hiyerarşide Carvajal’ı geride bırakan Alexander-Arnold, tehlikeli bir kontra atakta bir rakibi takip edemediğinde, Carvajal’ın İngiliz oyuncunun acele etmemesine tepki verdiği görüldü.

    Deneyimli savunma oyuncusu, rakip takım ilerlerken Alexander-Arnold'un koşu hızını taklit eder gibi elleriyle "yürüyüş" hareketi yaparken görüntülendi. Her ne kadar ince bir hareket olsa da, bu jest, şu anda onun pozisyonunu işgal eden oyuncuya yönelik doğrudan bir eleştiri olarak yorumlandı ve takım içindeki uyumla ilgili spekülasyonları körükledi.

    • Reklam

  • Videoyu izleyin



  • Carvajal’ın hayal kırıklıkları

    Bu sezon Carvajal’a yönelen ilgi, onun tarihsel başarılarından uzaklaşarak Real Madrid’deki giderek marjinalleşen rolüne kaydı. Bir zamanlar tartışmasız ilk 11 oyuncusu olan deneyimli sağ bek, Arbeloa’nın gölgesinde kenara itildi ve bu sezon önemli ölçüde azalan süre almasıyla zorlanıyor gibi görünüyor.

    Carvajal'ın sahada kalma süresi son haftalarda önemli ölçüde azaldı; en son 7 Nisan'da Girona ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de yer aldı. O günden bu yana, Alaves maçında kısa süreli bir giriş yapmaktan öteye gidemedi ve Real Betis ile oynanan son maçta yedek kulübesinde kaldı; bu durum, kulüp efsanesini açıkça hayal kırıklığına uğrattı.

    Deneyimli savunma oyuncusunun belirsiz geleceği

    Carvajal’ın mevcut sözleşmesi bu yaz sona erecek ve sözleşmenin uzatılmasına dair kesin bir açıklama yapılmadı. On yılı aşkın süredir kulüpte forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, Santiago Bernabéu’daki efsanevi kariyerinin sona erme ihtimaliyle karşı karşıya.

    Yurtiçi sezonun son maçları yaklaşırken, Carvajal'a uygun bir veda maçı düzenlenecek mi yoksa Alexander-Arnold'un arkasında yedek kulübesinde mi kalacak, bunu zaman gösterecek.

