VİDEO: Real Madrid'in Real Betis ile berabere kaldığı maçta Dani Carvajal, yedek kulübesinde yaptığı hareketle Trent Alexander-Arnold'la alay ediyor gibi görünüyor

Bu sezon Carvajal’a yönelen ilgi, onun tarihsel başarılarından uzaklaşarak Real Madrid’deki giderek marjinalleşen rolüne kaydı. Bir zamanlar tartışmasız ilk 11 oyuncusu olan deneyimli sağ bek, Arbeloa’nın gölgesinde kenara itildi ve bu sezon önemli ölçüde azalan süre almasıyla zorlanıyor gibi görünüyor.

Carvajal'ın sahada kalma süresi son haftalarda önemli ölçüde azaldı; en son 7 Nisan'da Girona ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de yer aldı. O günden bu yana, Alaves maçında kısa süreli bir giriş yapmaktan öteye gidemedi ve Real Betis ile oynanan son maçta yedek kulübesinde kaldı; bu durum, kulüp efsanesini açıkça hayal kırıklığına uğrattı.