VİDEO: Real Madrid'in Real Betis ile berabere kaldığı maçta Dani Carvajal, yedek kulübesinde yaptığı hareketle Trent Alexander-Arnold'la alay ediyor gibi görünüyor

Betis maçının ikinci yarısında, televizyon kameraları Madrid yedek kulübesinde dikkat çeken bir anı yakaladı. Hiyerarşide Carvajal’ı geride bırakan Alexander-Arnold, tehlikeli bir kontra atakta bir rakibi takip edemediğinde, Carvajal’ın İngiliz oyuncunun acele etmemesine tepki verdiği görüldü.
Deneyimli savunma oyuncusu, rakip takım ilerlerken Alexander-Arnold'un koşu hızını taklit eder gibi elleriyle "yürüyüş" hareketi yaparken görüntülendi. Her ne kadar ince bir hareket olsa da, bu jest, şu anda onun pozisyonunu işgal eden oyuncuya yönelik doğrudan bir eleştiri olarak yorumlandı ve takım içindeki uyumla ilgili spekülasyonları körükledi.