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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Muhammad Zaki
Çeviri:

VİDEO: Real Madrid'in genç yıldızı Carlos Espi, 13-0'lık farklı galibiyette attığı İNANILMAZ BEŞ GOLLÜK resitalle İspanya tarihine geçti

C. Espi
Real Madrid
İspanya U21
San Marino U21
San Marino U21 - İspanya U21
EURO U21 Qualification
İspanya
La Liga

Real Madrid'in genç yıldızı Carlos Espi, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla sergilediği gerçekten tarihi performansla uluslararası arenada adını duyurdu. Bitiriciliğiyle öne çıkan forvet, San Marino'nun 13-0'lık acımasız yenilgisinde ülke rekorlarını kırarak İspanya'nın başkentindeki en parlak yeteneklerden biri olarak neden görüldüğünü net biçimde ortaya koydu.

  • İspanya için rekorlarla dolu bir gece

    Bu seviyede yalnızca ikinci maçına çıkan ve ilk kez ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın 2027 U-21 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki sondan bir önceki maçında yıkıcı bir hücum performansı sergiledi. İspanya U-21 formasıyla tek bir maçta beş gol atan ilk oyuncu olarak adını anında ülke futbolunun rekorlar kitaplarına yazdırdı.

    Tarihi gol sayısının yanı sıra, forvet oyuncusu farklı galibiyetin mimarlarından biri olmak için iki de asist yaptı. Rakibin yaşadığı sıkıntılar elbette göz önünde bulundurulmalı, ancak Espi'nin performansındaki olağanüstü verimlilik onun ceza sahası içindeki üst düzey içgüdülerini ve doğal sezgisini ortaya koydu.


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  • Espi özel bir dönüm noktasının keyfini çıkarıyor

    Rekor kıran başarısının ardından konuşan genç forvet, mutluluğunu dile getirdi. "Gerçek şu ki bu özel bir gece," diyen Espi, İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine şöyle konuştu: "Gerçekten burada olmak, takıma yardım etmek istiyordum ve çok mutluyum."

    Real Madrid'in yeteneği, San Marino'nun geriye yaslanan savunmasına karşı taktik yaklaşımına da ışık tuttu. "Buraya kazanma motivasyonuyla geldik ve sonuna kadar savaştık," diye ekledi. "Ceza sahasında olacağımızı biliyorduk, her sekmeye, her ana hazırdım ve oradaydım."

    Golcü oyuncu, takım arkadaşlarının tepkisini "gurur" kaynağı olarak tanımladı ve krediyi onlarla paylaştıktan sonra bu dönüm noktasını ailesine ve arkadaşlarına adadı. İspanya U21 Teknik Direktörü David Gordo da forvetinin çok yönlü etkisinden aynı derecede memnundu ve Espi'nin "gol atarak ve takım arkadaşlarının da gol atmasına yardım ederek" katkı verdiğini belirtti.

    Milli takımda sergilenen bu tarihi performans, genç oyuncunun etkileyici form grafiğinin devamı niteliğinde. Bu sezon Real Madrid'in ilk sekiz maçında sadece 26 dakika süre almasına rağmen, kulüp düzeyinde şimdiden belirleyici olduğunu kanıtladı.

    Espanyol ve Elche karşısındaki geç müdahaleleri, Real Madrid'e doğrudan dört puan kazandırdı. Kusursuz teknikten ziyade pozisyon bilgisine güvense de savunmacıları meşgul etme ve boştaki topları acımasızca cezalandırma becerisi, onu teknik direktörü için benzersiz bir koz haline getiriyor.

    Hiç kimse 21 yaşındaki oyuncunun yakın zamanda ilk 11'de Kylian Mbappe'nin yerini almasını beklemiyor. Ancak bitmek bilmeyen verimliliği, maçların son bölümünde kritik goller aranırken Jose Mourinho'ya güçlü bir alternatif sunuyor.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Avrupa kupalarına katılımı garantilemek

    İspanya'nın başkentine dönmeden önce Espi ve İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki takım arkadaşları, milli arayı noktalarken Romanya ile karşılaşacak. Takım, gelecek yıl Arnavutluk ile Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılma hakkını resmen garantilemeyi hedefleyecek.

    Milli görevlerin ardından genç İspanyol'un önündeki zorluk, kulübünde eline geçen sınırlı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek olacak. Sezon ilerledikçe ve maç takvimi sıkıştıkça Real Madrid, inatçı savunmaları açmak için ceza sahasındaki golcüsüne muhtemelen ihtiyaç duyacak.