Rekor kıran başarısının ardından konuşan genç forvet, mutluluğunu dile getirdi. "Gerçek şu ki bu özel bir gece," diyen Espi, İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine şöyle konuştu: "Gerçekten burada olmak, takıma yardım etmek istiyordum ve çok mutluyum."

Real Madrid'in yeteneği, San Marino'nun geriye yaslanan savunmasına karşı taktik yaklaşımına da ışık tuttu. "Buraya kazanma motivasyonuyla geldik ve sonuna kadar savaştık," diye ekledi. "Ceza sahasında olacağımızı biliyorduk, her sekmeye, her ana hazırdım ve oradaydım."

Golcü oyuncu, takım arkadaşlarının tepkisini "gurur" kaynağı olarak tanımladı ve krediyi onlarla paylaştıktan sonra bu dönüm noktasını ailesine ve arkadaşlarına adadı. İspanya U21 Teknik Direktörü David Gordo da forvetinin çok yönlü etkisinden aynı derecede memnundu ve Espi'nin "gol atarak ve takım arkadaşlarının da gol atmasına yardım ederek" katkı verdiğini belirtti.

Milli takımda sergilenen bu tarihi performans, genç oyuncunun etkileyici form grafiğinin devamı niteliğinde. Bu sezon Real Madrid'in ilk sekiz maçında sadece 26 dakika süre almasına rağmen, kulüp düzeyinde şimdiden belirleyici olduğunu kanıtladı.

Espanyol ve Elche karşısındaki geç müdahaleleri, Real Madrid'e doğrudan dört puan kazandırdı. Kusursuz teknikten ziyade pozisyon bilgisine güvense de savunmacıları meşgul etme ve boştaki topları acımasızca cezalandırma becerisi, onu teknik direktörü için benzersiz bir koz haline getiriyor.

Hiç kimse 21 yaşındaki oyuncunun yakın zamanda ilk 11'de Kylian Mbappe'nin yerini almasını beklemiyor. Ancak bitmek bilmeyen verimliliği, maçların son bölümünde kritik goller aranırken Jose Mourinho'ya güçlü bir alternatif sunuyor.