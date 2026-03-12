VİDEO: Real Madrid'in genç oyuncusu, Bernardo Silva'nın formasını aldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından duygusal babasıyla güzel bir anı paylaşıyor

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Angel'a unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi ilk maçı yaşatarak kulübün altyapı sistemine olan bağlılığını bir kez daha teyit etti. Castilla altyapısından yetişen oyuncu, Los Blancos'un Manchester City'yi 3-0 mağlup ettiği maçın 76. dakikasında Thiago Pitarch'ın yerine oyuna girerek ev sahibi taraftarların alkışları eşliğinde sahaya çıktı.

Uzun süredir Valdebebas akademisinin en değerli oyuncularından biri olarak görülen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Pep Guardiola'nın takımına karşı büyük bir soğukkanlılık sergiledi. Bu maç, Arbeloa'nın rehberliğinde yedek takım kaptanlığından gerçek bir ilk takım oyuncusuna dönüşen Castilla kaptanı için önemli bir dönüm noktası oldu.

Gecenin en dokunaklı anı, maçın ardından Angel'ın tribünde babasını bulmasıydı. İkili, profesyonel bir atılımın ardındaki saf insan duygularını yansıtan, kısa sürede viral olan gözyaşlı bir kucaklaşma yaşadı.