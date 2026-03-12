Goal.com
VİDEO: Real Madrid'in genç oyuncusu, Bernardo Silva'nın formasını aldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından duygusal babasıyla güzel bir anı paylaşıyor

Manuel Angel, Real Madrid formasıyla Manchester City karşısında masalsı bir Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıktı ve babasıyla yaşadığı dokunaklı anla bu maçı taçlandırdı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Santiago Bernabeu'da Avrupa'daki ilk maçına çıktıktan sonra City'nin süperstarıdan çok değerli bir hatıra aldı.

    Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Angel'a unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi ilk maçı yaşatarak kulübün altyapı sistemine olan bağlılığını bir kez daha teyit etti. Castilla altyapısından yetişen oyuncu, Los Blancos'un Manchester City'yi 3-0 mağlup ettiği maçın 76. dakikasında Thiago Pitarch'ın yerine oyuna girerek ev sahibi taraftarların alkışları eşliğinde sahaya çıktı.

    Uzun süredir Valdebebas akademisinin en değerli oyuncularından biri olarak görülen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Pep Guardiola'nın takımına karşı büyük bir soğukkanlılık sergiledi. Bu maç, Arbeloa'nın rehberliğinde yedek takım kaptanlığından gerçek bir ilk takım oyuncusuna dönüşen Castilla kaptanı için önemli bir dönüm noktası oldu.

    Gecenin en dokunaklı anı, maçın ardından Angel'ın tribünde babasını bulmasıydı. İkili, profesyonel bir atılımın ardındaki saf insan duygularını yansıtan, kısa sürede viral olan gözyaşlı bir kucaklaşma yaşadı.

    Maçın bitiminden sonra DAZN'a konuşan Angel'ın babası, oğlunun yolculuğunu düşünürken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. "Bu büyük bir gurur kaynağı" dedi. "Uzun zamandır mücadele ediyordu ve sonunda başardı. Şimdi ondan, küçükken olduğu gibi çalışmaya devam etmesini istiyorum. Hayalini gerçekleştirdi ve şimdi daha da fazla başarı elde etmek için çalışmaya devam etmeli. Ödülünü çoktan aldı; şimdi, hedeflerine ulaşmak için uzun süredir üzerinde çalıştığı mücadelesine devam etmeli. Onu çok seviyorum. Küçükken Madrid'e geldi ve hoşunuza gitsin ya da gitmesin, bir çocuğu kaybetmek acı verir."

    Angel'ın A takımına dahil edilmesi, akademi ile birinci takım arasındaki köprünün güçlendiğini gösteriyor. Arbeloa'nın Castilla'da birlikte çalıştıkları dönemden Angel'ı tanıması, onun Şampiyonlar Ligi kadrosuna yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Madrid, dünya çapında tanınmış yıldızları Angel ve Pitarch gibi hırslı mezunlarla bir araya getirerek, rekabet gücünü korurken sürdürülebilir bir gelecek sağlıyor.

    Angel, bu sezon tüm turnuvalarda Real Madrid'in birinci takımında üç kez forma giydi. Los Blancos'un bir sonraki maçı La Liga'da Elche ile olacak.

