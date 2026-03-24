VİDEO: Rayan Cherki poz veriyor! Manchester City yıldızı, Arsenal'i mağlup ettikleri Carabao Kupası finalinde Ben White'ın müdahalesinin ardından sakatmış gibi yaparken kameralara şakacı bir gülümseme gönderdi

Carabao Kupası finali, Cherki’nin taktiksel bir faulü sosyal medyada sansasyon haline getirmeye karar vermesiyle beklenmedik bir komedi sahnesine dönüştü. Arsenal’in savunma oyuncusu White’ın sert kayma hareketiyle yere serilen Man City’nin oyun kurucusu, görünürde büyük acı çekiyormuş gibi bacağını tutarak çimlerin üzerinde uzanmış halde kaldı.
Sağlık ekibi müdahaleye hazırlanırken, eski Lyon oyuncusu aniden rolünden çıktı. Saha kenarındaki bir kamerayı fark eden Cherki, acı çekiyormuş gibi yaptığı taklidi bırakıp kameraya doğru geniş, şakacı bir gülümseme ve eğlenceli bir poz verdi, ardından tekrar "yaralı" durumuna geri döndü.