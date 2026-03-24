Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final
VİDEO: Rayan Cherki poz veriyor! Manchester City yıldızı, Arsenal'i mağlup ettikleri Carabao Kupası finalinde Ben White'ın müdahalesinin ardından sakatmış gibi yaparken kameralara şakacı bir gülümseme gönderdi

Rayan Cherki, Manchester City'nin Arsenal'i mağlup ettiği Carabao Kupası finalinde, Wembley'de bariz bir oyunbozanlık hareketiyle gündeme oturdu. Fransız oyuncu, Ben White'ın müdahalesinin ardından sakatlık numarası yaparken kameralara sırıtarak Arsenal'i alay konusu yaptı.

  Wembley Tiyatrosu'ndan viral bir an

    Carabao Kupası finali, Cherki’nin taktiksel bir faulü sosyal medyada sansasyon haline getirmeye karar vermesiyle beklenmedik bir komedi sahnesine dönüştü. Arsenal’in savunma oyuncusu White’ın sert kayma hareketiyle yere serilen Man City’nin oyun kurucusu, görünürde büyük acı çekiyormuş gibi bacağını tutarak çimlerin üzerinde uzanmış halde kaldı.

    Sağlık ekibi müdahaleye hazırlanırken, eski Lyon oyuncusu aniden rolünden çıktı. Saha kenarındaki bir kamerayı fark eden Cherki, acı çekiyormuş gibi yaptığı taklidi bırakıp kameraya doğru geniş, şakacı bir gülümseme ve eğlenceli bir poz verdi, ardından tekrar "yaralı" durumuna geri döndü.

  Rakibi alt etmenin ustalık dersi

    Bu cüretkar hareket, anında yorumcu ekibinin ve dünya çapındaki taraftarların dikkatini çekti. White ve Arsenal takım arkadaşları, zaman kaybettirildiğini düşünerek gözle görülür bir şekilde sinirlenirken, Cherki’nin şakacı tavırları, Wembley’in kemeri altında ritmini bulmakta zorlanan Gunners takımını daha da çileden çıkardı.

    Bu şakaların ötesinde, City sahada üstünlüğünü korudu. Cherki eğlenceyi sağlarken, 2-0'lık galibiyeti garantileyen iki golü atarak maça kesin bir son veren isim Nico O'Reilly oldu. Bu galibiyet, Etihad'ın kupa vitrinine bir kupa daha ekledi.

    Şimdi ne olacak?

    City, bu ivmeyi bir sonraki maçına da taşımayı hedefliyor. Pep Guardiola’nın takımı, FA Cup çeyrek finalinde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Ardından Cityzens, ligde ikinci sırada yer alan ve lider Arsenal’in dokuz puan gerisinde olan, ancak bir maç eksiği bulunan Chelsea ile oynayacakları Premier League karşılaşmasına odaklanacak.

