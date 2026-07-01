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VİDEO: Rayan Cherki, Fransa’nın İsveç’i ezici bir skorla mağlup ettiği Dünya Kupası maçında son dakikalarda oyuna girdikten sonra Didier Deschamps’ı görmezden geliyor gibi görünüyor
Fransız kampında gerginlik mi var?
Graham Potter’ın çalıştırdığı İsveç’e karşı alınan ikna edici 3-0’lık galibiyetin ardından Fransız kampında hüküm süren kutlama havasına rağmen, sosyal medyada paylaşılan görüntüler olası bir gerginliğe işaret ediyor. Turnuva boyunca forma şansı bulmakta zorlanan Cherki, maçın ardından takım arkadaşlarından ve teknik direktöründen uzak duruyor gibi göründü.
Görüntülerde, Deschamps'ın katkısını takdir etmek için yanına yaklaştığı sırada Cherki'nin sahanın ortasında tek başına durup taraftarlara el salladığı görülüyor. Eski Lyon yıldızı, teknik direktörün elini itmiş gibi göründü ve Deschamps onunla iletişim kurmak için ikinci bir girişimde bulunduğunda, Cherki ayakkabısını bağlamak için eğilerek 57 yaşındaki teknik direktörden uzaklaştı.
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Cherki'nin sahada kalma süresinin azlığı
Kuzey Amerika’da henüz bir maça ilk 11’de başlamamış olan Manchester City yıldızında hayal kırıklığı doruk noktasına ulaşmış görünüyor. Cherki, şimdiye kadar Fransa’nın oynadığı dört maçın hepsinde yedek kulübesinden oyuna girerek toplamda sadece 51 dakika sahada kalmakla yetindi. İsveç maçında ise, maçın bitimine sadece beş dakika kala Crystal Palace’tan Jean-Philippe Mateta ile birlikte oyuna girdi.
Deschamps’ın elindeki zengin hücum seçenekleri, Cherki’nin ilk 11’e girmesini zorlaştırdı. Michael Olise’nin 10 numaralı pozisyonda parlaması ve Bradley Barcola ile Desire Doue gibi isimlerin de forma için rekabet etmesi nedeniyle, yaratıcı orta saha oyuncusu, turnuvanın favorisi olarak görülen kadroda kenarda kalan isimlerden biri haline geldi.
- AFP
Deschamps, takımın dayanışması konusuna değindi
Cherki olayı sosyal medyadaki tartışmaları domine ederken, Deschamps maç sonrası basın toplantısında takımın genel olarak sergilediği kolektif ruhu övmekten geri kalmadı. Yıldızlarla dolu forvet hattının çalışma ahlakına dikkat çeken Deschamps, şöyle konuştu: “Aramızda iyi bir uyum var. Topla sıkı çalışmamız gerektiğinde, forvetler de dahil olmak üzere herkes bu sürece dahil oluyor. Bu çok iyi bir şey. Elbette bu beni memnun eden bir şey ve bununla gurur duyuyorum. Böyle devam etmeliyiz."
Ancak teknik direktör, böylesine yetenekli bir grupta uyumu sağlamanın sürekli bir zorluk olduğunu da kabul etti. Deschamps, “Takım ruhu maçları kazanmaz, ama kaybetmenize neden olabilir,” diye uyardı. “Oyuncular yeterince ya da hiç oynamadıkları için hayal kırıklığına uğrayabilir; bazı sıkıntılar yaşanabilir, ancak kolektif güç her şeyden önemlidir.” Fransa şimdi dikkatini Philadelphia’da Paraguay ile oynayacağı son 16 turu maçına çeviriyor.