VİDEO: Rayan Cherki, Fransa’nın İsveç’i ezici bir skorla mağlup ettiği Dünya Kupası maçında son dakikalarda oyuna girdikten sonra Didier Deschamps’ı görmezden geliyor gibi görünüyor

Kuzey Amerika’da henüz bir maça ilk 11’de başlamamış olan Manchester City yıldızında hayal kırıklığı doruk noktasına ulaşmış görünüyor. Cherki, şimdiye kadar Fransa’nın oynadığı dört maçın hepsinde yedek kulübesinden oyuna girerek toplamda sadece 51 dakika sahada kalmakla yetindi. İsveç maçında ise, maçın bitimine sadece beş dakika kala Crystal Palace’tan Jean-Philippe Mateta ile birlikte oyuna girdi.

Deschamps’ın elindeki zengin hücum seçenekleri, Cherki’nin ilk 11’e girmesini zorlaştırdı. Michael Olise’nin 10 numaralı pozisyonda parlaması ve Bradley Barcola ile Desire Doue gibi isimlerin de forma için rekabet etmesi nedeniyle, yaratıcı orta saha oyuncusu, turnuvanın favorisi olarak görülen kadroda kenarda kalan isimlerden biri haline geldi.