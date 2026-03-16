VİDEO: Rafael Leao, Lazio maçında oyundan alınmasının ardından somurtarak büyük bir öfke nöbeti geçirdi ve AC Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri ile tartıştı

Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Allegri, kopmak üzere olan fırtınayı yatıştırmaya çalışarak, oyuncunun öfkesinin teknik ekipten ziyade maçın gidişatına yönelik olduğunu ima etti. Tecrübeli teknik direktör, Leao’nun sahada olduğu süre boyunca kendisine doğru paslar gelmediğini düşündüğünü iddia etti.

Allegri, DAZN Italia'ya yaptığı açıklamada, "Leao, daha iyi pas alabileceği bazı durumlar olduğu için biraz sinirliydi, bu yüzden biraz kızgındı, ancak maç sırasında bu tür şeyler olabilir" dedi. "Tüm oyuncular kazanmak istiyordu, her şeyden önce takipçilerimizden uzaklaşmak için, çünkü Juventus şu anda bizden sadece yedi puan geride. Sezonun daha çok var, konsantre olmalıyız ve ilk yarıda yanlış yaptığımız durumlarda daha iyisini yapmalıyız."