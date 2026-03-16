Milan kadrosundaki gerginlik, başkent deplasmanında çarpıcı bir şekilde doruğa ulaştı. Rossoneri, Gustav Isaksen'in ilk yarıda attığı golle geriye düşerken, Allegri maçın bitimine 25 dakika kala taktiksel bir değişiklik yapmaya karar verdi ve Leao ile Youssouf Fofana'yı oyundan alarak Niclas Fullkrug ve Christopher Nkunku'yu sahaya sürdü. Maçta belirgin bir etki yaratmakta zorlanan Leao, bu kararı pek iyi karşılamadı. Eski Lille forveti sahadan çıkmakta zaman kaybetti ve kaleci Mike Maignan, beraberlik golü arayışında değerli saniyeleri kazanmak için takım arkadaşını sahadan daha hızlı çıkmaya zorlamak zorunda kaldı. Ardından saha kenarında olaylar tırmandı; Allegri sarılmak için uzandığında Leao, teknik direktörünü hızla itti ve öfkeyle yedek kulübesinin yanındaki birkaç su şişesini tekmeledi.
VİDEO: Rafael Leao, Lazio maçında oyundan alınmasının ardından somurtarak büyük bir öfke nöbeti geçirdi ve AC Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri ile tartıştı
Leao, Roma'da kendini kaybetti
Allegri, aradaki gerginliği hafifletmeye çalışıyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Allegri, kopmak üzere olan fırtınayı yatıştırmaya çalışarak, oyuncunun öfkesinin teknik ekipten ziyade maçın gidişatına yönelik olduğunu ima etti. Tecrübeli teknik direktör, Leao’nun sahada olduğu süre boyunca kendisine doğru paslar gelmediğini düşündüğünü iddia etti.
Allegri, DAZN Italia'ya yaptığı açıklamada, "Leao, daha iyi pas alabileceği bazı durumlar olduğu için biraz sinirliydi, bu yüzden biraz kızgındı, ancak maç sırasında bu tür şeyler olabilir" dedi. "Tüm oyuncular kazanmak istiyordu, her şeyden önce takipçilerimizden uzaklaşmak için, çünkü Juventus şu anda bizden sadece yedi puan geride. Sezonun daha çok var, konsantre olmalıyız ve ilk yarıda yanlış yaptığımız durumlarda daha iyisini yapmalıyız."
Rossoneri için Scudetto hayali sönüyor
Bu mağlubiyetle Milan, lig lideri Inter’in sekiz puan gerisinde kaldı; bu önemli fark, Allegri’yi taraftarlara ve medyaya gerçekçi bir bakış açısı sergileme çağrısında bulunmaya itti. Teknik direktör, kulübün mevcut durumu konusunda açık sözlüydü ve artık odak noktasının kupa kazanmaktan tamamen ilk dörtte yer almayı garantilemeye kayması gerektiğini vurguladı.
“Şu anda kesinlikle yapmamız gereken şey, sıfırlama düğmesine basmak. Inter'i yendikten sonra herkes Scudetto'dan bahsediyordu, ancak hayatta gerçekçi olmalıyız,” diye ekledi teknik direktör. “Hedefimizin Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu unutmamalıyız, aksi takdirde son altı ayda inşa ettiğimiz her şeyi yok etme riskiyle karşı karşıya kalırız.”